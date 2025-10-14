Seat Ibiza ST 1.2 TDI E-Ecomotive - 2011 - 319.654 km - Klokje rond
Eigenaar wil nog twee jaar door, maar kan dat nog?
5 reacties
Video
Helaas kunnen wij deze video niet weergeven, omdat je niet akkoord bent gegaan met de
cookie voorwaarden.
Onze video speler heeft rechten nodig voor de "Social Media".
Wijzig je cookie instellingen
Ruim 26.000 Nederlanders kochten in 2011 een Volkswagen Polo 1.2 TDI, nog eens 10.000 kochten een Skoda Fabia en 14.000 stapten in een zuinige Seat Ibiza met diezelfde driepitter. Ronald Swart kocht in 2013 een tweedehands Ibiza, waar hij nu al bijna 300.000 kilometer mee reed. Het doel: nog twee jaar, tot zijn pensioen.
Lucratief
Nog even het geheugen opfrissen: er is een tijd geweest dat je bpm- en mrb-vrij kon rijden met een zuinige diesel. Dus ineens was een diesel zelfs voor particulieren lucratief. Niet alleen het hier genoemde trio verkocht als warme broodjes, ook de Fiat Punto, Alfa Romeo MiTo en Opel Corsa met de 1.3 JTD waren populair, net als de Citroën C3 en DS3 met de 1.6 HDi. Tijdens zijn zoektocht naar een compacte, zuinige diesel kwam Ronald uiteindelijk bij de Seat Ibiza ST uit. “Ik wilde per se een zuinige auto, maar ook nog een beetje ruimte. Het moest dus een stationcar worden. De Skoda Fabia vond ik niet om aan te zien en van de Seat was ik meteen al gecharmeerd. Tot dan toe reed ik met een Citroën Jumpy, grijs kenteken met dubbele cabine. De ruimte had ik nodig voor ons gezin.”
Het is niet de eerste keer dat we een 1.2 TDI in ons theater hebben en ondanks allerlei spookverhalen die de ronde doen, blijkt de kleine driecilinder over een groot uithoudingsvermogen te beschikken. Ronald heeft in al die jaren nog nooit op de vluchtstrook gestaan met zijn Seat. Een bekend euvel is de EGR-klep en ook bij de motor van deze Ibiza is die al afgedopt en gaan er geen uitlaatgassen meer de cilinders in.
Transportblokjes
Joep loopt niet over van enthousiasme als hij de werkplaats in komt rijden. “Wat mij betreft zijn ze bij VW een beetje doorgeslagen met dit concept. De ontbrekende trekkracht bij lage toeren is soms op het gevaarlijke af. Wil je nog even snel een kruispunt over, blijkt er ineens nul vermogen te zijn. Je moet er echt mee leren rijden en ik begrijp van de eigenaar dat hij er op weet te anticiperen.”
Geloof het of niet, Ronald rijdt al 39 jaar dezelfde route van huis naar werk. Een retourtje is 70 kilometer, hoofdzakelijk snelweg. De motor wordt altijd lekker warm en wordt met beleid behandeld. “Hij heeft een rustig leventje. Het start-stopsysteem zet ik trouwens altijd uit. Het is irritant en volgens mij ook niet goed voor de motor. Voor het onderhoud ga ik al veertig jaar naar dezelfde garage, maar sommige zaken laat ik door mijn broer doen. Die heeft een automaterialenzaak en zit in de autoverhuur, waar hij een aantal van deze diesels in onderhoud heeft.” De eerste eigenaar heeft niet veel kilometers gemaakt en was waarschijnlijk niet zo goed te spreken over zijn Seat. Wellicht had de stugge vering daar iets mee te maken, want dat viel Ronald ook op tijdens de proefrit. “Ik vond hem nogal stuiterig en kon mij niet voorstellen dat dat zo hoorde. Dus ging de auto op de brug en kwam de aap uit de mouw: de transportblokjes zaten nog tussen de veren!
Tot 80 km/h in z’n twee
Er wordt goed voor de Seat gezorgd, zo horen we. Elke 20.000 kilometer gaat er verse olie in het carter, tussendoor bijvullen is nooit nodig. De brandstoftank wordt doorgaans gevuld met de beste kwaliteit diesel en om het roetfilter schoon te houden, heeft Ronald een eigen trucje bedacht. “Als de motor warm is, trek ik 'm in de tweede versnelling af en toe door tot 80 km/h, dat kan hij met gemak aan. Zo blaas ik alles lekker even door. Van de garage kreeg ik het advies om in de week voorafgaand aan de apk een flesje reinigingsmiddel door de brandstof te doen. Tot nu toe werkt dat uitstekend.”
Onder de motorkap ontdekt Joep nog wat onheil, zoals een distributieriem die te strak lijkt te zitten en sporen van metaalslijpsel bij de poelie van de aircocompressor. Aan de onderkant ziet alles er nog prima uit na veertien jaar en ook de wielophanging vertoont geen speling. Het onderstel heeft dan ook niet veel te lijden tijdens de dagelijkse ritten van huis naar werk en vice versa. Het lijkt erop dat de Ibiza dat nog wel een paar jaar volhoudt. “Dat hoop ik wel, precies tot aan mijn pensioen en dan ga ik op zoek naar iets anders. Geen diesel meer, ik zit aan een plug-in hybride te denken maar volledig elektrisch sluit ik ook niet uit. Eerst maar even naar de motor laten kijken nu, voordat het echt misgaat. Maar hij heeft hoe dan ook zijn geld dubbel en dwars opgebracht.”
Eigenaar Seat Ibiza ST
Naam Ronald Swart
Bouwjaar 1962
Woonplaats Berkel Enschot
Beroep Fysiotherapeut
Eerste auto VW Golf
Vorige auto Citroën Jumpy
Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Meer power.”
Wat is je langste reis met deze auto? “Noorwegen”
Onderhoudshistorie
- 25.000 4 winterbanden
- 45.000 kleine beurt
- 58.500 grote beurt
- 75.000 kleine beurt
- 84.000 APK
- 90.000 beurt
- 97.000 4 winterbanden aankoop
- 104.000 beurt en 2 zomerbanden
- 119.000 beurt en remblokken
- 135.000 beurt en 2 zomerbanden
- 150.000 beurt
- 157.000 apk
- 165.000 beurt
- 181.000 beurt, distributieriem, waterpomp
- 195.000 beurt
- 202.000 lage druk- en MAP-sensor
- 207.000 beurt
- 208.500 EGR-klep
- 212.000 accu
- 224.000 beurt
- 229.000 apk, turboslang en lager
- 239.000 beurt
- 240.000 accu garantie
- 251.000 vacuümmodulator
- 255.000 beurt en 2 banden
- 270.000 beurt
- 275.000 apk
- 277.000 kilometerteller en deurgreep
- 285.000 beurt
- 300.000 remschijven en -blokken voor, 2 voorbanden
- 314.000 beurt, waterpomp en distributie
Wat mankeert er aan de Seat Ibiza?
- Het stuur is versleten
- De motor levert nauwelijks vermogen onder pakweg 2.100 toeren, dat ken ik van deze auto’s, maar hier is het wel heel extreem
- De wisserbladen voor werken slecht
- Er komt een joelend geluid uit het motorruim. Dit doet mij denken aan een distributieriem die te strak staat
- Het stuur trilt zo nu en dan een beetje, oorzaak onbekend
- Er zijn sporen van overmatige slijtage te zien in de regio van de aircopomp
- De motor zweet aan de bovenzijde wat olie
- Er is door de oliezweterij een waterslang aangetast
De mening van Carrec Technocenter
“Niet echt een feest om in te rijden, zo’n Seat, VW of Skoda met de 1.2 TDI. Heel zuinig, dat wel, maar mede door de lange overbrengingsverhoudingen hondstraag. Toch krijgt deze Ibiza één duim. Met wat klein herstel is het een betrouwbaarder en beter rijdende auto. Maar nog steeds irritant langzaam!”
Signalement
|Merk
|Seat
|Model
|Ibiza ST 1.2 TDI E-Ecomotive COPA
|Carrosserie
|5-deurs, stationwagon
|Transmissie
|5 versnellingen, handgeschakeld
|Aandrijving
|voorwielaandrijving
|Nieuwprijs
|€ 16.495
Specificaties
|Brandstof
|diesel
|Motor
|3-cil. in lijn
|Cilinderinhoud
|1.199 cc
|Maximaal vermogen
|55 kW / 75 pk bij 4.200 tpm
|Maximaal koppel
|180 Nm bij 2.000 tpm
|Inhoud brandstoftank
|45 l
|Lengte / breedte / hoogte
|4.227 mm / 1.693 mm / 1.445 mm
|Wielbasis
|2.469 mm
|Massa leeg
|1.105 kg
|Laadvermogen
|540 kg
|Aanhangermassa geremd / ongeremd
|1.000 kg / 600 kg
|Banden
|185/60R15Prijzen
|Topsnelheid
|173 km/h
|Acceleratie 0-100 km/h
|14,6 s
|Brandstofverbruik
|3,4 l/100km
|CO2-uitstoot
|89 g/km