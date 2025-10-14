Ruim 26.000 Nederlanders kochten in 2011 een Volkswagen Polo 1.2 TDI, nog eens 10.000 kochten een Skoda Fabia en 14.000 stapten in een zuinige Seat Ibiza met diezelfde driepitter. Ronald Swart kocht in 2013 een tweedehands Ibiza, waar hij nu al bijna 300.000 kilometer mee reed. Het doel: nog twee jaar, tot zijn pensioen.

Lucratief

Nog even het geheugen opfrissen: er is een tijd geweest dat je bpm- en mrb-vrij kon rijden met een zuinige diesel. Dus ineens was een diesel zelfs voor particulieren lucratief. Niet alleen het hier genoemde trio verkocht als warme broodjes, ook de Fiat Punto, Alfa Romeo MiTo en Opel Corsa met de 1.3 JTD waren populair, net als de Citroën C3 en DS3 met de 1.6 HDi. Tijdens zijn zoektocht naar een compacte, zuinige diesel kwam Ronald uiteindelijk bij de Seat Ibiza ST uit. “Ik wilde per se een zuinige auto, maar ook nog een beetje ruimte. Het moest dus een stationcar worden. De Skoda Fabia vond ik niet om aan te zien en van de Seat was ik meteen al gecharmeerd. Tot dan toe reed ik met een Citroën Jumpy, grijs kenteken met dubbele cabine. De ruimte had ik nodig voor ons gezin.”

Het is niet de eerste keer dat we een 1.2 TDI in ons theater hebben en ondanks allerlei spookverhalen die de ronde doen, blijkt de kleine driecilinder over een groot uithoudingsvermogen te beschikken. Ronald heeft in al die jaren nog nooit op de vluchtstrook gestaan met zijn Seat. Een bekend euvel is de EGR-klep en ook bij de motor van deze Ibiza is die al afgedopt en gaan er geen uitlaatgassen meer de cilinders in.

Transportblokjes

Joep loopt niet over van enthousiasme als hij de werkplaats in komt rijden. “Wat mij betreft zijn ze bij VW een beetje doorgeslagen met dit concept. De ontbrekende trekkracht bij lage toeren is soms op het gevaarlijke af. Wil je nog even snel een kruispunt over, blijkt er ineens nul vermogen te zijn. Je moet er echt mee leren rijden en ik begrijp van de eigenaar dat hij er op weet te anticiperen.”

Geloof het of niet, Ronald rijdt al 39 jaar dezelfde route van huis naar werk. Een retourtje is 70 kilometer, hoofdzakelijk snelweg. De motor wordt altijd lekker warm en wordt met beleid behandeld. “Hij heeft een rustig leventje. Het start-stopsysteem zet ik trouwens altijd uit. Het is irritant en volgens mij ook niet goed voor de motor. Voor het onderhoud ga ik al veertig jaar naar dezelfde garage, maar sommige zaken laat ik door mijn broer doen. Die heeft een automaterialenzaak en zit in de autoverhuur, waar hij een aantal van deze diesels in onderhoud heeft.” De eerste eigenaar heeft niet veel kilometers gemaakt en was waarschijnlijk niet zo goed te spreken over zijn Seat. Wellicht had de stugge vering daar iets mee te maken, want dat viel Ronald ook op tijdens de proefrit. “Ik vond hem nogal stuiterig en kon mij niet voorstellen dat dat zo hoorde. Dus ging de auto op de brug en kwam de aap uit de mouw: de transportblokjes zaten nog tussen de veren!

Tot 80 km/h in z’n twee

Er wordt goed voor de Seat gezorgd, zo horen we. Elke 20.000 kilometer gaat er verse olie in het carter, tussendoor bijvullen is nooit nodig. De brandstoftank wordt doorgaans gevuld met de beste kwaliteit diesel en om het roetfilter schoon te houden, heeft Ronald een eigen trucje bedacht. “Als de motor warm is, trek ik 'm in de tweede versnelling af en toe door tot 80 km/h, dat kan hij met gemak aan. Zo blaas ik alles lekker even door. Van de garage kreeg ik het advies om in de week voorafgaand aan de apk een flesje reinigingsmiddel door de brandstof te doen. Tot nu toe werkt dat uitstekend.”

Onder de motorkap ontdekt Joep nog wat onheil, zoals een distributieriem die te strak lijkt te zitten en sporen van metaalslijpsel bij de poelie van de aircocompressor. Aan de onderkant ziet alles er nog prima uit na veertien jaar en ook de wielophanging vertoont geen speling. Het onderstel heeft dan ook niet veel te lijden tijdens de dagelijkse ritten van huis naar werk en vice versa. Het lijkt erop dat de Ibiza dat nog wel een paar jaar volhoudt. “Dat hoop ik wel, precies tot aan mijn pensioen en dan ga ik op zoek naar iets anders. Geen diesel meer, ik zit aan een plug-in hybride te denken maar volledig elektrisch sluit ik ook niet uit. Eerst maar even naar de motor laten kijken nu, voordat het echt misgaat. Maar hij heeft hoe dan ook zijn geld dubbel en dwars opgebracht.”

Eigenaar Seat Ibiza ST

Naam Ronald Swart

Bouwjaar 1962

Woonplaats Berkel Enschot

Beroep Fysiotherapeut

Eerste auto VW Golf

Vorige auto Citroën Jumpy

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Meer power.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Noorwegen”

Onderhoudshistorie

25.000 4 winterbanden

45.000 kleine beurt

58.500 grote beurt

75.000 kleine beurt

84.000 APK

90.000 beurt

97.000 4 winterbanden aankoop

104.000 beurt en 2 zomerbanden

119.000 beurt en remblokken

135.000 beurt en 2 zomerbanden

150.000 beurt

157.000 apk

165.000 beurt

181.000 beurt, distributieriem, waterpomp

195.000 beurt

202.000 lage druk- en MAP-sensor

207.000 beurt

208.500 EGR-klep

212.000 accu

224.000 beurt

229.000 apk, turboslang en lager

239.000 beurt

240.000 accu garantie

251.000 vacuümmodulator

255.000 beurt en 2 banden

270.000 beurt

275.000 apk

277.000 kilometerteller en deurgreep

285.000 beurt

300.000 remschijven en -blokken voor, 2 voorbanden

314.000 beurt, waterpomp en distributie

Wat mankeert er aan de Seat Ibiza?

Het stuur is versleten

De motor levert nauwelijks vermogen onder pakweg 2.100 toeren, dat ken ik van deze auto’s, maar hier is het wel heel extreem

De wisserbladen voor werken slecht

Er komt een joelend geluid uit het motorruim. Dit doet mij denken aan een distributieriem die te strak staat

Het stuur trilt zo nu en dan een beetje, oorzaak onbekend

Er zijn sporen van overmatige slijtage te zien in de regio van de aircopomp

De motor zweet aan de bovenzijde wat olie

Er is door de oliezweterij een waterslang aangetast

De mening van Carrec Technocenter

“Niet echt een feest om in te rijden, zo’n Seat, VW of Skoda met de 1.2 TDI. Heel zuinig, dat wel, maar mede door de lange overbrengingsverhoudingen hondstraag. Toch krijgt deze Ibiza één duim. Met wat klein herstel is het een betrouwbaarder en beter rijdende auto. Maar nog steeds irritant langzaam!”