Seat Ibiza SC 1.9 TDI – 2009 – 395.118 km - Klokje rond

Wanneer je pakweg 80.000 pk gewend bent om vlot te kunnen accelereren naar 250 km/h, valt die 90 pk van een Seat Ibiza TDI wellicht een beetje tegen. Het tegendeel is waar, zegt Marieke van‘t Foort, die maar geen afstand kan doen van haar trouwe dieseltje.

Fly & Drive naar Ibiza

‘Goedemorgen dames en heren, vanuit de cockpit is dit uw gezagvoerder, mijn naam is Marieke van‘t Foort-Speksnijder. Zoals u misschien hebt gemerkt, hebben we de daling ingezet en we verwachten over circa 15 minuten te landen op het vliegveld van Ibiza. We hopen dat u genoten heeft van deze vlucht en danken u voor het vliegen met Transavia.’ Het zou zomaar kunnen dat je dit weleens hebt gehoord tijdens een tripje naar het Spaanse partyeiland en nu heb je er een gezicht bij.

Misschien had je ook wel gedacht dat zo’n gezagvoerder met een dikke Porsche Cayenne naar Schiphol rijdt, maar Marieke bewijst het tegendeel. “Ik vind deze Seat oprecht heel erg fijn. Hij heeft mij nog nooit laten staan. Nou ja, begin dit jaar een soort van. Ik kreeg onderweg naar huis een melding in het dashboard en ben gestopt bij het tankstation langs de A1 bij Muiderberg. Het reservoir van de koelvloeistof was leeg. Dat is gevuld en daarna heeft het probleem zich niet meer voorgedaan.”

Maar een maand of twee geleden begon de motor een beetje te stotteren en zag Marieke het voorgloeilampje branden. “Ik heb een parkeerplaats opgezocht, de motor uitgezet en weer gestart; niets meer aan de hand.” Het is te merken dat Marieke getraind is in het omgaan met mogelijke defecten en daarom raakt ze niet in paniek wanneer er eens een lampje brandt, hoewel dat op tien kilometer hoogte bij een snelheid van zo’n 900 km/h en 180 passagiers aan boord wellicht iets meer stress oplevert.

Opgegroeid tussen wielen en diesels

Voor een auto van 16 jaar oud staat deze Seat er nog netjes bij. We duiken even in Carbase van AutoWeek om de technische gegevens op te snorren en zien dat er maar liefst vijf diesels leverbaar waren in dit model, zij het niet allemaal tegelijk: de driecilinders 1.2 en 1.4 en de viercilinders 1.9, in 2009 afgelost door de 1.6 (beide in twee vermogensvarianten) en de 2.0 TDI. Deze generatie Ibiza debuteerde in 2008 en de driedeurs gaat als SC door het leven. Die afkorting staat voor Sportcoupé. Een voorraadmodel, dus kon haar man Patrick er destijds vrijwel direct mee wegrijden. Zo’n Ibiza was bovendien veel voordeliger dan een vergelijkbare Volkswagen Polo. De 90 pk diesel in de auto van Marieke is van de serie EA188, geen sjoemeldiesel dus.

Marieke groeide op tussen wielen en diesels, als dochter van een transportondernemer. Toch koos ze voor het luchtruim als werkplek, ook al houdt ze van een stukje sturen. “Ik ging als meisje van 7 al mee met mijn vader op de vrachtwagen, daar heb ik mooie herinneringen aan. De eerste auto waarmee ik mee was een rode Toyota Starlet van 1988, die we nog heel lang hebben gehouden. Hij bleef maar rijden. Autorijden vind ik nog steeds leuk. We gaan altijd met de auto op vakantie. Het liefst rijd ik in de bergen en schakelen vind ik leuker dan een automaat.”

1.250 km op een tank

Vergeleken met de cockpit van een 737 is het dashboard van een auto tamelijk simpel. Er is niet zo veel om in de gaten te houden, maar toch neemt Marieke ook dat uiterst serieus. “Er kan niet zo heel veel mis gaan in een auto, maar ik vind het wel leuk om het brandstofverbruik te monitoren en de resterende actieradius te calculeren. Dat doe je tijdens een vlucht ook, dus daarvan heb ik het. Op de ritten die ik maak is de Ibiza lekker zuinig. Bij 80 km/h constant haal je zelfs 3,0 l/100 km. Ons record is een rit naar Oostenrijk, toen haalden we 1.250 kilometer op een tank. Gek genoeg krijg je na het tanken in eerste instantie 890 kilometer als actieradius. Tijdens het rijden loopt dat al snel op naar duizend kilometer.”

Keurmeester Joep Schuurman is best goed te spreken over de Seat. “Met een paar kleine ingrepen zou hij net even wat fijner kunnen rijden, maar verder blijkt uit alles dat er altijd goed voor is gezorgd en netjes mee gereden.” Dat is alvast een mooie opsteker voor Marieke en Patrick, die minstens zo benieuwd is naar de conditie van de Ibiza en zelf een fijne Volvo V60 T8 rijdt. Marieke: “Ik hoop nog tot 500.000 door te kunnen rijden. Wat er daarna moet komen, weet ik echt nog niet. Het liefst weer een diesel, ook al zal dat niet eenvoudig worden.”

Eigenaar Seat Ibiza SC

Naam Marieke van’t Foort - Speksnijder

Bouwjaar 1980

Woonplaats Voorthuizen

Beroep Gezagvoerder Boeing 737 bij Transavia

Eerste auto Dit is de eerste op Mariekes naam

Vorige auto BMW 318d

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Niets.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Wiener Neustadt, Oostenrijk.”

Onderhoudshistorie

De Seat was de eerste twee jaar van Marieke’s echtgenoot Patrick, die de Ibiza nieuw kocht. Bij kilometerstand 14.321 kreeg hij de eerste onderhoudsbeurt en dat is door de jaren heen elke circa 20.000 - 25.000 kilometer keurig gedaan. Riemen, remblokken, banden, wissers, APK; dat werk. Dit zijn de bijzonderheden:

144.418 accu, beurt

168.154 turboslang, airco onderhoud

177.306 kachelmotor

230.981 beurt, airco condensor, stofhoezen

245.764 beurt, airco leiding

258.145 uitlaatgassensor

281.628 beurt, 4 banden, slang koelsysteem

285.471 accu

295.003 beurt, startmotor

362.621 EGR-klep

369.969 remslangen, ABS-kabelset (steenmarterschade)

383.628 achterklepslot

Wat mankeert er aan de Seat Ibiza?

Deurscharnier linksvoor kraakt

Forse barst in de voorruit

Airco suist (kan een teken zijn dat er te weinig gas in zit)

Stuur staat een tikkie scheef met rechtuit rijden

Trilt wat bij afremmen

Achterveren zijn (te) slap, dit kan een producteigenschap zijn

Voorschermen beginnen te roesten

Motor lekt wat olie

Uitlaat hier en daar slecht door roest

Voorbanden zijn matig

Stofhoezen van de voorste schokdempers zijn slecht

De mening van Carrec Technocenter

‘Voor zijn leeftijd en kilometerstand is dit een prima karretje. Die krijgt van mij een duim omhoog.’