Mart Somsen is een jonge ondernemer in de bouwtechniek met een fraai bestickerde Ford Transit vol spullen. Maar dan heb je dus ook nog een ‘gewone’ auto nodig en dat is deze Seat Exeo ST. Oftewel ‘Audi rijden voor de prijs van een Seat’.

Familieprijs

In 2009 komt de Exeo op de markt. Een ‘nieuwe’ Seat, maar onderhuids een Audi A4 van de vorige generatie. Is dat erg? Welnee, dat is juist lachen. Vond ook vader Somsen, die eind 2009 deze Exeo ST nieuw aanschafte. “Het eerste wat mijn vader deed, was de letters EXEO eraf halen toen de auto op 2 januari 2010 werd afgeleverd”, lacht Mart. Waarom viel de keuze destijds op een Exeo ST? “Mijn vader was toen op zoek naar een ruime en praktische gezinsauto. Want de Seat Leon Cupra R was niet praktisch genoeg, en ook de Mitsubishi Lancer EVO die hij op het oog had, die was niet voldoende gezinsauto, dus daarom een Exeo.” Mart reed er natuurlijk ook wel eens in, net als de rest van het gezin en hij nam de stationwagon in 2019 over voor een ‘familieprijs’. De teller stond toen op 265.000. Vandaag is Mart van de partij met 305.000 kilometers aan Exeo-ervaring.

Minder verfijnd

Keurmeester Joep Schuurman kent de Seat Exeo wel, want hij is vertrouwd met de Audi A4 waarop de Exeo is gebaseerd. “Dezelfde wielophanging vóór die de Audi heeft, zie je dus ook op de Exeo, al zijn daar sommige onderdelen van zwaar staal, terwijl ze bij Audi van aluminium zijn. Geen ramp, maar minder verfijnd en dat voel je tijdens het rijden.” Over dat rijden is Joep niet heel enthousiast, maar dat heeft meer met banden en motorsteunen te maken dan met die wielophanging. De onderhoudshistorie vermeldt twee keer een reparatie/vervanging aan een deel van de wielophanging. Stom, vindt Joep, je moet altijd beide kanten in één keer tegelijk doen. Maar het lijkt erop alsof de rest van de gecompliceerde wielophanging nog in orde is. “Dat valt me mee”, glundert eigenaar Mart, “want daar vreesde ik een beetje voor.”

Als we de rest van de onderhoudshistorie doornemen, dan valt het met de kosten allemaal wel mee. Vijftien jaar Exeo ST heeft niet de wereld gekost. Sterker nog: de stationwagon is nog altijd een trouwe vriend van de familie Somsen. “Mijn zus is ermee op wintersport geweest, mijn moeder leent hem nog wel eens als haar Volkswagen Up niet toereikend is en zelfs mijn vader moest mijn Exeo teruglenen. Hij had een Audi A6 3.2 V6 gekocht, maar die liet het afweten, net voordat hij met vakantie moest. Dus hij is ook opnieuw weer een keer ingestapt.”

Geen zorgen over de bak

Joep haalt de bodemplaat weg en waar de Exeo aan de bovenkant van het motorblok nog mooi kurkdroog is, zien we nu duidelijk een olielekkage die eindigt bij de onderkant van de bak. Ook het isolatiemateriaal van de bodemplaat is aan de binnenkant smerig en een slang aan het motorblok heeft zich al lekker volgezogen met olie. “Het is nu niet te traceren waar dit vandaan komt. Dan moet je de boel eerst schoonspuiten en een nieuw spoor laten ontstaan”, legt Joep uit. Die daarna overigens er nog aan toevoegt dat de mate van lekkage niet heel zorgelijk lijkt.

Over de versnellingsbak maakt onze keurmeester zich wel zorgen. “Niet omdat hij nu niet goed functioneert, maar omdat het zo maar afgelopen kan zijn met deze Multitronic. Dat was een nogal onbetrouwbaar onderdeel, het ging vaak kapot. Een soort tikkende tijdbom.”

Mart schraapt even de keel en slikt een keer. Hij zal het daarmee moeten doen. “Hij doet het in elk geval nu nog goed, dus prima”, zegt hij hoopvol. Toch is die hoop niet onterecht. Kijk het lijstje er maar eens op na. Wat is er nu daadwerkelijk mis met deze Exeo? Zijn er defecten die er echt toe doen? Weinig. De banden verpesten de eindscore van deze nog heel behoorlijke auto. De Saanse stationwagon is best netjes onderhouden en gedurende vijftien jaar zorgvuldig bereden. Bovendien staat er nog maar iets meer dan drie ton op de klok. Hier zit nog toekomst in, hoewel Joep één duim naar beneden houdt. “Ik ga meteen achter nieuwe banden aan. Als ik voor ongeveer € 1.500 aan jaarlijkse onderhoudskosten kan blijven rijden, dan heb ik al met al een fijne, nette auto voor de deur. Dan ga ik ermee door.”

Eigenaar Seat Exeo

Naam Mart Somsen

Bouwjaar 1994

Woonplaats Zutphen

Beroep Ondernemer in de bouw en techniek

Eerste auto Seat Exeo ST

Andere auto Ford Transit Custom

Wat zou je veranderen aan de auto? “De winterbanden vervangen.”

Langste reis met deze auto? “Toscane.”

Onderhoudshistorie

We hebben alles van deze familie-Exeo:

0 Aankoop

Winterbanden plus velgen

6.000 Marterschade

22.000 Beurt plus stuurbekrachtigingsolie

44.000 Beurt plus anti marter kastje

48.000 Accu vernieuwd (alleen montage, accu zelf coulance)

60.000 Beurt met remblokken en olie automaat

66.000 Gangbaar maken achterklepslot

93.000 Beurt

103.000 apk

120.000 Beurt, remvloeistof, bakolie verversen

147.000 Beurt

158.000 Beurt, apk, remschijven, toerentalsensor

171.000 Beurt, airco service

181.000 Lampjes

190.000 Apk, kleppendekselpakking, bobine, ruitewisserbladen, remblokken en -schijven, distributieriem, bougies, waterpomp

204.000 Drukregelklep, carteronluchting

213.000 Wisserarm

217.000 Wisserbladen

223.000 Gloeilamp

227.000 Kleine beurt, bougies

243.000 Aandrijfas, homokineethoes, accu

227.251 Bakolie verversen, bougies

261.000 Katalysator vervangen

289.000 Apk, remslangen achter, achterste draagarm wielophanging rechtsvoor

291.000 Apk plus lamp

294.000 Apk, airco, remmen

300.000 Apk, airco, olie, hoofdveer rechtsvoor

Wat mankeert er aan de Seat Exeo?

Rammel hoorbaar na koude start (oorzaak onbekend)

Stuurgedrag is onprettig

Knopje centrale vergrendeling ligt los in de deur

Banden maken veel lawaai

Motor komt niet goed op temperatuur, thermostaat is defect

Auto trilt op snelheid

Auto trekt naar rechts

Aircocondensor is versleten

Voorbanden zijn versleten, rechts zelfs onder apk-grens

Auto staat op 9 jaar oude winterbanden

De bodemplaat zit niet goed vast

De rechter motorsteun is lek

De motor lekt olie

Rechtsvoor is één nieuwe draagarm gemonteerd

De remmen zijn niet versleten, maar hebben wel veel last van inwerking van roest

De mening van Carrec Technocenter

“Voor de Spaanse Audi één duim naar beneden. Als je nu op negen jaar oude winterbanden rijdt, waarvan er zelfs een minder dan 1,6 millimeter profiel heeft en dat weet je al sinds januari, dan verdien je straf.”