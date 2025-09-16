Seat Exeo ST Sport 2.0 TSI – 2010 – 305.356 km - Klokje rond
Audi rijden voor de prijs van een Seat
Video
Helaas kunnen wij deze video niet weergeven, omdat je niet akkoord bent gegaan met de
cookie voorwaarden.
Onze video speler heeft rechten nodig voor de "Social Media".
Wijzig je cookie instellingen
Mart Somsen is een jonge ondernemer in de bouwtechniek met een fraai bestickerde Ford Transit vol spullen. Maar dan heb je dus ook nog een ‘gewone’ auto nodig en dat is deze Seat Exeo ST. Oftewel ‘Audi rijden voor de prijs van een Seat’.
Familieprijs
In 2009 komt de Exeo op de markt. Een ‘nieuwe’ Seat, maar onderhuids een Audi A4 van de vorige generatie. Is dat erg? Welnee, dat is juist lachen. Vond ook vader Somsen, die eind 2009 deze Exeo ST nieuw aanschafte. “Het eerste wat mijn vader deed, was de letters EXEO eraf halen toen de auto op 2 januari 2010 werd afgeleverd”, lacht Mart. Waarom viel de keuze destijds op een Exeo ST? “Mijn vader was toen op zoek naar een ruime en praktische gezinsauto. Want de Seat Leon Cupra R was niet praktisch genoeg, en ook de Mitsubishi Lancer EVO die hij op het oog had, die was niet voldoende gezinsauto, dus daarom een Exeo.” Mart reed er natuurlijk ook wel eens in, net als de rest van het gezin en hij nam de stationwagon in 2019 over voor een ‘familieprijs’. De teller stond toen op 265.000. Vandaag is Mart van de partij met 305.000 kilometers aan Exeo-ervaring.
Minder verfijnd
Keurmeester Joep Schuurman kent de Seat Exeo wel, want hij is vertrouwd met de Audi A4 waarop de Exeo is gebaseerd. “Dezelfde wielophanging vóór die de Audi heeft, zie je dus ook op de Exeo, al zijn daar sommige onderdelen van zwaar staal, terwijl ze bij Audi van aluminium zijn. Geen ramp, maar minder verfijnd en dat voel je tijdens het rijden.” Over dat rijden is Joep niet heel enthousiast, maar dat heeft meer met banden en motorsteunen te maken dan met die wielophanging. De onderhoudshistorie vermeldt twee keer een reparatie/vervanging aan een deel van de wielophanging. Stom, vindt Joep, je moet altijd beide kanten in één keer tegelijk doen. Maar het lijkt erop alsof de rest van de gecompliceerde wielophanging nog in orde is. “Dat valt me mee”, glundert eigenaar Mart, “want daar vreesde ik een beetje voor.”
Als we de rest van de onderhoudshistorie doornemen, dan valt het met de kosten allemaal wel mee. Vijftien jaar Exeo ST heeft niet de wereld gekost. Sterker nog: de stationwagon is nog altijd een trouwe vriend van de familie Somsen. “Mijn zus is ermee op wintersport geweest, mijn moeder leent hem nog wel eens als haar Volkswagen Up niet toereikend is en zelfs mijn vader moest mijn Exeo teruglenen. Hij had een Audi A6 3.2 V6 gekocht, maar die liet het afweten, net voordat hij met vakantie moest. Dus hij is ook opnieuw weer een keer ingestapt.”
Geen zorgen over de bak
Joep haalt de bodemplaat weg en waar de Exeo aan de bovenkant van het motorblok nog mooi kurkdroog is, zien we nu duidelijk een olielekkage die eindigt bij de onderkant van de bak. Ook het isolatiemateriaal van de bodemplaat is aan de binnenkant smerig en een slang aan het motorblok heeft zich al lekker volgezogen met olie. “Het is nu niet te traceren waar dit vandaan komt. Dan moet je de boel eerst schoonspuiten en een nieuw spoor laten ontstaan”, legt Joep uit. Die daarna overigens er nog aan toevoegt dat de mate van lekkage niet heel zorgelijk lijkt.
Over de versnellingsbak maakt onze keurmeester zich wel zorgen. “Niet omdat hij nu niet goed functioneert, maar omdat het zo maar afgelopen kan zijn met deze Multitronic. Dat was een nogal onbetrouwbaar onderdeel, het ging vaak kapot. Een soort tikkende tijdbom.”
Mart schraapt even de keel en slikt een keer. Hij zal het daarmee moeten doen. “Hij doet het in elk geval nu nog goed, dus prima”, zegt hij hoopvol. Toch is die hoop niet onterecht. Kijk het lijstje er maar eens op na. Wat is er nu daadwerkelijk mis met deze Exeo? Zijn er defecten die er echt toe doen? Weinig. De banden verpesten de eindscore van deze nog heel behoorlijke auto. De Saanse stationwagon is best netjes onderhouden en gedurende vijftien jaar zorgvuldig bereden. Bovendien staat er nog maar iets meer dan drie ton op de klok. Hier zit nog toekomst in, hoewel Joep één duim naar beneden houdt. “Ik ga meteen achter nieuwe banden aan. Als ik voor ongeveer € 1.500 aan jaarlijkse onderhoudskosten kan blijven rijden, dan heb ik al met al een fijne, nette auto voor de deur. Dan ga ik ermee door.”
Eigenaar Seat Exeo
Naam Mart Somsen
Bouwjaar 1994
Woonplaats Zutphen
Beroep Ondernemer in de bouw en techniek
Eerste auto Seat Exeo ST
Andere auto Ford Transit Custom
Wat zou je veranderen aan de auto? “De winterbanden vervangen.”
Langste reis met deze auto? “Toscane.”
Onderhoudshistorie
We hebben alles van deze familie-Exeo:
- 0 Aankoop
- Winterbanden plus velgen
- 6.000 Marterschade
- 22.000 Beurt plus stuurbekrachtigingsolie
- 44.000 Beurt plus anti marter kastje
- 48.000 Accu vernieuwd (alleen montage, accu zelf coulance)
- 60.000 Beurt met remblokken en olie automaat
- 66.000 Gangbaar maken achterklepslot
- 93.000 Beurt
- 103.000 apk
- 120.000 Beurt, remvloeistof, bakolie verversen
- 147.000 Beurt
- 158.000 Beurt, apk, remschijven, toerentalsensor
- 171.000 Beurt, airco service
- 181.000 Lampjes
- 190.000 Apk, kleppendekselpakking, bobine, ruitewisserbladen, remblokken en -schijven, distributieriem, bougies, waterpomp
- 204.000 Drukregelklep, carteronluchting
- 213.000 Wisserarm
- 217.000 Wisserbladen
- 223.000 Gloeilamp
- 227.000 Kleine beurt, bougies
- 243.000 Aandrijfas, homokineethoes, accu
- 227.251 Bakolie verversen, bougies
- 261.000 Katalysator vervangen
- 289.000 Apk, remslangen achter, achterste draagarm wielophanging rechtsvoor
- 291.000 Apk plus lamp
- 294.000 Apk, airco, remmen
- 300.000 Apk, airco, olie, hoofdveer rechtsvoor
Wat mankeert er aan de Seat Exeo?
- Rammel hoorbaar na koude start (oorzaak onbekend)
- Stuurgedrag is onprettig
- Knopje centrale vergrendeling ligt los in de deur
- Banden maken veel lawaai
- Motor komt niet goed op temperatuur, thermostaat is defect
- Auto trilt op snelheid
- Auto trekt naar rechts
- Aircocondensor is versleten
- Voorbanden zijn versleten, rechts zelfs onder apk-grens
- Auto staat op 9 jaar oude winterbanden
- De bodemplaat zit niet goed vast
- De rechter motorsteun is lek
- De motor lekt olie
- Rechtsvoor is één nieuwe draagarm gemonteerd
- De remmen zijn niet versleten, maar hebben wel veel last van inwerking van roest
De mening van Carrec Technocenter
“Voor de Spaanse Audi één duim naar beneden. Als je nu op negen jaar oude winterbanden rijdt, waarvan er zelfs een minder dan 1,6 millimeter profiel heeft en dat weet je al sinds januari, dan verdien je straf.”
Signalement
|Merk
|Seat
|Model
|Exeo ST 2.0 TSI 200pk Sport
|Carrosserie
|5-deurs, stationwagon
|Transmissie
|7 versnellingen, automaat met dubbele koppeling
|Aandrijving
|voorwielaandrijving
|Nieuwprijs
|€ 33.295
Specificaties
|Brandstof
|benzine
|Motor
|4-cil. in lijn
|Cilinderinhoud
|1.984 cc
|Maximaal vermogen
|147 kW / 200 pk bij 5.100 tpm
|Maximaal koppel
|280 Nm bij 1.800 tpm
|Inhoud brandstoftank
|70 l
|Lengte / breedte / hoogte
|4.666 mm / 1.772 mm / 1.454 mm
|Wielbasis
|2.642 mm
|Massa leeg
|1.465 kg
|Laadvermogen
|585 kg
|Aanhangermassa geremd / ongeremd
|1.500 kg / 750 kg
|Banden
|225/45R17Prijzen
|Topsnelheid
|235 km/h
|Acceleratie 0-100 km/h
|7,6 s
|Brandstofverbruik
|7,7 l/100km
|CO2-uitstoot
|179 g/km