Saab 900 Turbo (1979) - Klokje rond klassiek

Saab is Olav Davidse met de paplepel ingegoten. Dat wil zeggen: hij groeide op in een gezin waar dat merk werd gereden en vooral de eerste aquamarijnblauwe 99 GL staat in zijn geheugen gegrift. Dat deze fraaie 900 Turbo dezelfde kleur heeft, is dus geen toeval.

Tweede eigenaar

Geloof het of niet, maar Olav Davidse kocht deze 900 Turbo van de eerste eigenaar. Een huisarts in Groningen, hoewel het ook een architect, piloot of notaris had kunnen zijn. Die bestelde waarschijnlijk eind 1978 zijn nieuwe Saab en ging als eerste klant in Nederland een - naar nu blijkt langdurige - relatie aan met een Zweedse schone. Want pas 41 jaar later, in 2020, nam de familie afscheid.

“Vanaf het eerste moment dat ik van het bestaan van deze Saab wist, stond vast dat ik ‘m moest hebben”, bekent Olav. “De kleur, het originele kenteken, de historie; alles klopt.” De 900 had op dat moment pas 150.000 kilometer op de teller eveneals een geldige apk en verkeerde bovendien nog helemaal in originele staat. “Ja, hij is ooit een keer overgespoten, maar aan de carrosserie en de bodem is nooit gelast en het dashboard is vrij van scheuren.” Bijna ongelooflijk, na al die jaren en dat is aldus Olav mede te danken aan een droge stalling. “Want uit ervaring weet ik dat ook een Saab stevig kan roesten.”

In de loods van Olav staat nog veel meer lekkers uit Trollhättan, zo horen we. Drie 900 Turbo’s uit 1979, een 900 Cabriolet uit 1993 en een 900 Turbo Ruby GT uit hetzelfde jaar. Dus naast de eerste 900 Turbo heeft hij ook een van de laatste. Voor de dagelijkse kilometers is er een 9-5 Aero, een fijne youngtimer.

Perfectionist

Maar daarmee houdt het niet op. Olav kwam vervolgens een heel bijzondere Saab op het spoor. “Een paar maanden geleden heb ik de zilvergrijze 900 Turbo gevonden die mijn vader eind jaren 80 kocht. Ik had net mijn rijbewijs. Via het RDW ontdekte ik dat die auto nog steeds bestaat en uiteindelijk heb ik hem gevonden bij een aardappelboer. Hij heeft ‘m al 19 jaar en is op dit moment nog niet aan verkoop toe. Als het zo ver is, dan neemt hij contact met mij op.”

Je ziet, we hebben hier met een echte liefhebber te maken. Maar ook met een perfectionist. De afspraak voor onze ontmoeting liet even op zich wachten omdat Olav de Saab in perfecte staat wilde hebben. De puntjes moesten nog even op de i, zullen we maar zeggen. Dat het chroom van de sierstrips op de flanken afbladdert, is Olav een doorn in het oog. Maar een set goede lijsten is domweg niet meer te vinden, laat staan nieuwe.

Zijn hang naar perfectie komt ook nu tot uiting en blijkt onder meer uit het feit dat Saab-specialist Bas Smit uit Zwolle in zijn kielzog mee naar Soesterberg komt. Samen lopen ze alle details in de motorruimte nog even na en wordt er hier en daar met een doekje een laatste vlekje weggewerkt. De techniek oogt als nieuw.

Langere eindoverbrenging

Over die aandrijflijn gesproken: die ligt feitelijk achterstevoren en daarbij sterk gekanteld in de machinekamer. In lengterichting. Het vliegwiel en de koppeling zitten daarmee aan de voorkant en de distributie (ketting) tegen het schutbord. De versnellingsbak is onder de motor gemonteerd en vormt ook de behuizing voor het motoroliecarter. De transmissie wordt dan vanaf de krukas door middel van een driedubbele ketting aangedreven. Een bijzonder constructie!

De turbovariant van de tweelitermotor heeft natriumgekoelde uitlaatkleppen, andere zuigers en een ander type nokkenas. “De motor met versnellingsbak is eruit geweest en deels gereviseerd”, vertelt Olav. “Toen was ook goed te zien dat de asdoorgangen, een berucht punt bij de oude 900, nog heel waren. Omdat hij geen vijfbak heeft, hebben we door middel van een ander tandwiel de eindoverbrenging iets langer gemaakt.” Het voordeel is. aldus Olav, een lager toerental bij hogere snelheden. “Het nadeel is dat ook de eerste versnelling iets langer is. Maar daarvan heb je in de praktijk geen hinder.”

De turbo is nieuw en het enige niet originele is volgens de trots eigenaar de intercooler. “Die is van een latere 900 Turbo en in combinatie met een iets hogere turbodruk levert dan circa toen pk extra op. Alles bij elkaar ben ik meer dan tevreden met het resultaat en ik had nooit durven dromen ooit op deze manier mijn jongensdroom waar te kunnen maken.”

Geschiedenis Saab 900

Duidelijk een evolutie van de 99, de Saab 900 die in 1978 het levenslicht ziet. De techniek stamt dan ook van zijn voorganger. In de jaren 60 klopt het Zweedse merk bij Triumph aan voor een viercilinder, aangezien zelf ontwikkelen te kostbaar is. Saab neemt in het begin van de jaren 70 de productie over, maar gebruike deze motor vervolgens als basis voor een nieuwer type: de B-motor, die ook in de 900 is te vinden. Vanaf medio 1981 neemt de H-motor het stokje over, die er ook met een 16-kleps cilinderkop is. De eerste turboversie debuteert in 1978 in de 99 en wordt in dat jaar ook in de nieuwe 900 leverbaar. De 900 is er in eerste instantie als liftback (Combi Coupé) en vanaf 1980 ook als sedan. In 1993 is het over en uit voor de 900, die in 1994 wordt opgevolgd door de nieuwe generatie, gebaseerd op een platform van General Motors. Vanaf dan gaat de eerste generatie als Classic 900 door het leven.

Eigenaar Saab 900

Naam Olav Davidse

Bouwjaar 1970

Beroep directeur/eigenaar Badhotel Renesse

Eerste auto Saab 900 V6

Droomauto Deze 900 Turbo

Onderhoudshistorie

Sinds de aanschaf in 2020 is er veel vernieuwd aan deze Saab. De koets kreeg een nieuwe laklaag, de motor is gereviseerd, de turbo is nieuw, er is een intercooler gemonteerd en het remsysteem is onder handen genomen.

De mening van Carrec Technocenter

Dennis Koldewijn: “De Saab 900 is een mooi gelijnde auto, ik vind dat hij er al snel uitziet als hij nog stilstaat. Als er in de typeaanduiding dan ook nog eens Turbo staat, dan verwacht je wel iets. Aan die verwachting is ruimschoots voldaan. Ik heb wel waardering voor een gezond turbogat en net na de 3.000 toeren begint de turbo van de Saab zijn zegje te doen en dan gebeurt er ook echt iets. Er is veel aandacht aan deze auto besteed en dat laat zich zien. Er is een bijgeluidje vanaf de achteras bij diep doorveren, maar dat doet niet veel af aan het keurige voorkomen.”