Eigenaar reed al anderhalf miljoen kilometers bij elkaar in twaalf Saabs
Voor Arie Teeuw uit Velp is het niet zo ingewikkeld. Saab is het voor hem. Hij heeft nu een 9-5 en een 900 Cabrio. Tien andere Saabs gingen daaraan vooraf. Meer dan anderhalf miljoen kilometers met de één of andere Saab, dat maakt Arie tot Koning Saab.
Verzameling
We zoomen vandaag in op de 9-5 Estate. Een auto die richting de drie ton gaat. Een keurig nette stationwagon. Imposant, luxe en zo te zien in goede staat. Arie’s maatje André de Boer komt gezellig mee en rijdt de 900 Cabrio. Want die verdient ook een fotootje. Maar als we het daarbij laten, doen we de rest van het wagenpark van Arie ernstig tekort. Wat een imposante lijst rolt er uit Aries laptop. Toch is die eerste Saab nog altijd zijn favoriet. “Ik reed een Hyundai Stellar”, lacht Arie om die vergissing in zijn jongere jaren. “Toen zag ik een 900 T16S staan. Ik wist meteen, die moet het worden. En toen ik die auto ging rijden, voelde ik dat ik op mijn plek zat.” Een autoleven van een hele verzameling Saabs ging van kiet. Gemiddeld reed Arie zo’n veertigduizend kilometer per jaar, en in al die jaren is hij één keer vreemd geweest, met een Citroën XM. “Iedereen kan een keer een uitglijder maken”, kijkt Arie daarop terug.
Al die jaren Saab, wat kun je daar nu van zeggen Arie? “Het is natuurlijk een geweldige auto. Stevig, ligt goed op de weg. Eigenzinnig en met een ijzersterk imago. Ook in de Verenigde Staten was het merk erg geliefd. Als je daar een miljoen kilometers met je Saab had gereden, kreeg je een nieuwe!” Is een Saab duur om te rijden? “Mwah, tuurlijk heb ik wel eens wat gehad, maar als je je auto’s netjes laat bijhouden, dan is het best te overzien. Behalve één van de 9000’s die ik heb gereden. Die kocht ik toen hij eigenlijk al op was, daar heb ik echt veel kosten aan gehad.”
Motorlampje brandt
De hoofdrolspeler van de keuring vandaag is ook netjes onderhouden. “Ik hou me aan de onderhoudsvoorschriften en in plaats van een interval van twintigduizend kilometer houd ik vijftienduizend aan. Wat er moet gebeuren laat ik doen”, aldus Arie. Wat gaat keurmeester Joep Schuurman desondanks vinden? “Joep gaat zeker vinden dat er nu een motorlampje CHECK ENGINE brandt”, denkt Arie. “En hij gaat merken dat de auto stationair een beetje resoneert omdat hij dan iets te veel toeren maakt.”
Joep is een minder grote Saab-fan dan Arie, en is nog niet honderd procent overtuigd van de kwaliteit van deze 9-5. Toch rijdt het niet verkeerd. “Er is wel een motorsteun naar de haaien, maar qua onderstel is het volgens mij nog wel op orde”, deelt hij zijn eerste bevindingen na de proefrit.
Grootste ongemak in al die jaren Saab rijden was een gebroken multiriem tijdens een bridgevakantie in Kroatië. “Het was einde bridgetoernooi dus we taaiden af”, vertelt Arie. “Toen deed de Saab helemaal niets meer. Omdat reparatie langer dan 48 uur zou duren, kon ik dankzij de Youngtimer-verzekering terugvliegen en werd de auto enige tijd later thuisgebracht.” Een andere keer was ook een lastige. “Ik stond op de boot naar Kreta. Bij ontschepen deed de koppeling helemaal niets meer dus ik kreeg de auto niet van de boot af, heel vervelend.” Intussen kan Arie wel lachen om al die ongeduldige, tierende Grieken die achter hem stonden.
Met bridgevakantie
Minder grappig vindt Arie dat Joep onder de motorkap van de 9-5 remolie vindt die eruit ziet als ... stookolie. “Dat is jaren niet ververst”, concludeert hij. “Benieuwd of het wel op de rekening is gezet”, vraagt Arie zich af. Dan heeft Joep opeens ook de dop van het remvloeistofreservoir in tweeën. “Dat gaan we even in orde maken straks”, belooft hij. Morgen gaat Arie met bridgevakantie naar … Kroatië dus de Zweedse stationwagon moet natuurlijk wel in orde zijn.
Onder de motor vinden we nog een tegenvaller: olielekkage. En best wel stevig ook. Aan de kant van waar de multriem loopt. Zou die olie vanwege die lekkage de riem hebben opgevreten? En wat zien we nu? “De carterplug zit er scheef ingedraaid, net als de afdichtring. Het lijkt zelfs of het niet de goede maat is”, zegt Joep. Dat kun je op zijn minst slordig noemen.
Vanwege de trip naar zuidoost-Europa heeft Arie ook de banden rondom laten balanceren én de stoere Saab laten uitlijnen. Bij een bandenspecialist uiteraard. Dat komt mooi uit, want het slotakkoord van elke Klokje Rond-keuring is de controle van voor- en achterwielophanging en banden. Met zwevende wielen uiteraard. Daar trakteert de Saab 9-5 alle aanwezigen op een keurig, degelijk onderstel. Maar dan die banden die net zijn ‘geserviced’, daar gaat het fout. “Dit zou een apk-afkeur zijn”, oordeelt Joep. “Eén voorband is zo beschadigd dat het canvas zichtbaar is, hiermee kun je niet naar Kroatië rijden.” Ook treffen we geen loodjes aan op de wielen waarvan de banden gebalanceerd zouden zijn. En dan kom je net bij de bandenboer vandaan. Arie is niet blij. “Ik ga als de bliksem achter de voorbanden aan en eens even mijn bandenspecialist contacten.” En Arie stuift de weg op, met André in de 900 Cabrio in zijn slipstream. Want de vertrektijd staat gepland op morgenochtend 9.00 uur. Hoe zou dit aflopen?
Eigenaar Saab 9-5
Vanaf 1992 heeft Arie anderhalf miljoen kilometers bij elkaar gereden in twaalf Saabs. Dat waren vijf 900’s, waarvan twee cabrio’s, drie 9000’s, waaronder één Aero, en vier 9-5’s, te weten een 3.0 V6, twee Aero’s en zijn huidige Griffin Estate.
Naam Arie Teeuw
Bouwjaar 1956
Woonplaats Velp
Beroep Consultant, werkzaam voornamelijk voor gemeenten
Eerste auto Citroën Dyane
Vorige auto Saab 9-5
Wat kan beter aan je Saab? “Ik had wel een head-up display willen hebben in deze auto, maar dat ging niet lukken.”
Langste reis met de auto “Op en neer naar Kroatië.”
Onderhoudshistorie
201.000 km Aankoop
212.000 km Beurt, filter, koelvloeistof
238.000 km Beurt, bougies, winterbanden
241.000 km gasveren motorkap
247.000 km apk plus lampje
251.000 km Bandenwissel
254.000 km Beurt, brandstofreiniger, lampje
268.000 km Beurt, bougies, bandreparatie, lampje, rubbers subframe
269.000 km Banden uitlijnen en balanceren
Wat mankeert er aan de Saab 9-5?
- Starttoerental is laag, accu of startmotor is slecht
- Veel vibraties van de motor voelbaar in de auto (motorsteunen niet in orde)
- Motorstoringslampje brandt
- Zowel verstellen als elektrisch inklappen van de buitenspiegels werkt niet/niet goed
- Parkeersensoren piepen te pas en te onpas, ook als de motor niet loopt of er géén versnelling ingeschakeld is
- Knop verstelling stoel linksvoor bungelt erbij
- Er komen veel bijgeluiden uit de aandrijving, dit lijkt een slecht wordende automatische transmissie te zijn
- De wisserbladen voor strepen en piepen
- Het stuur staat een tikkie scheef met rechtuit rijden
- Er zit vrije slag in het stuurwiel/de stuurinrichting
- De auto spoort niet lekker/zoekt regelmatig zijn eigen weg
- Met remmen is soms een trilling voelbaar
- Met rijden op snelheid trilt de auto
- Tijdens het rijden is soms een brom hoorbaar, vooral bij lage toerentallen. Dit heeft denk ik dezelfde oorzaak als de trillingen stationair (motorsteunen)
- De schokdempers/het onderstel voelen slecht
- Auto is hard over korte oneffenheden en slecht gedempt over drempels e.d. Je zit daardoor continu te schudden
- Remmen piepen bij rijden/remmen op lage snelheid
- Er zijn diverse sporen van koelwaterlekkage zichtbaar, vooral bij aansluitingen van de gasinstallatie
- De remvloeistof is stokoud en de dop van het reservoir defect
- De motor lekt stevig olie
- De (nieuwe) multiriem wordt aangetast door olielekkage
- De wielkuipen voor zitten niet goed vast en zijn gescheurd en doorgesleten
- De koppelstang van de hoogtesensor rechtsvoor en een deel van de sensor zelf ontbreken,
- De motor kantelsteun staat onder grote spanning en is versleten, ik vermoed dat er met meerdere motorsteunen problemen zijn
- Aan de binnenzijde van de voorwielen is zowel links als rechts een schaafschade zichtbaar die ik niet kan duiden, dit levert vooralsnog geen andere problemen op
- De band rechtsvoor is versleten en heeft een inrijding tot op het canvas (APK afkeur)
- De buitenste aandrijfashoes linksvoor dicht niet goed af
- Achteraf bezien was de twijfelende blik in de video voor deze Saab nog te positief, eigenlijk is dit in ieder geval 1 duim omlaag
De mening van Carrec Technocenter
“Deze auto leek heus niet zo slecht. Maar met die olielekkage moet je aan de slag en hij komt simpelweg niet door een volgende apk. Dat betekent aftrek van punten en daarom geef ik één duim omlaag.”
Signalement
|Merk
|Saab
|Model
|9-5 Sport Estate 2.0t Griffin
|Carrosserie
|5-deurs, stationwagon
|Transmissie
|5 versnellingen, automaat
|Aandrijving
|voorwielaandrijving
|Nieuwprijs
|€ 51.230
Specificaties
|Brandstof
|benzine
|Motor
|4-cil. in lijn
|Cilinderinhoud
|1.985 cc
|Maximaal vermogen
|110 kW / 150 pk bij 5.500 tpm
|Maximaal koppel
|240 Nm bij 1.800 tpm
|Inhoud brandstoftank
|75 l
|Lengte / breedte / hoogte
|4.841 mm / 1.792 mm / 1.459 mm
|Wielbasis
|2.703 mm
|Massa leeg
|1.555 kg
|Laadvermogen
|605 kg
|Aanhangermassa geremd / ongeremd
|1.800 kg / 750 kg
|Banden
|225/45R17Prijzen
|Topsnelheid
|205 km/h
|Acceleratie 0-100 km/h
|12,5 s
|Brandstofverbruik
|10,6 l/100km
|CO2-uitstoot
|251 g/km