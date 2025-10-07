Voor Arie Teeuw uit Velp is het niet zo ingewikkeld. Saab is het voor hem. Hij heeft nu een 9-5 en een 900 Cabrio. Tien andere Saabs gingen daaraan vooraf. Meer dan anderhalf miljoen kilometers met de één of andere Saab, dat maakt Arie tot Koning Saab.

Verzameling

We zoomen vandaag in op de 9-5 Estate. Een auto die richting de drie ton gaat. Een keurig nette stationwagon. Imposant, luxe en zo te zien in goede staat. Arie’s maatje André de Boer komt gezellig mee en rijdt de 900 Cabrio. Want die verdient ook een fotootje. Maar als we het daarbij laten, doen we de rest van het wagenpark van Arie ernstig tekort. Wat een imposante lijst rolt er uit Aries laptop. Toch is die eerste Saab nog altijd zijn favoriet. “Ik reed een Hyundai Stellar”, lacht Arie om die vergissing in zijn jongere jaren. “Toen zag ik een 900 T16S staan. Ik wist meteen, die moet het worden. En toen ik die auto ging rijden, voelde ik dat ik op mijn plek zat.” Een autoleven van een hele verzameling Saabs ging van kiet. Gemiddeld reed Arie zo’n veertigduizend kilometer per jaar, en in al die jaren is hij één keer vreemd geweest, met een Citroën XM. “Iedereen kan een keer een uitglijder maken”, kijkt Arie daarop terug.

Al die jaren Saab, wat kun je daar nu van zeggen Arie? “Het is natuurlijk een geweldige auto. Stevig, ligt goed op de weg. Eigenzinnig en met een ijzersterk imago. Ook in de Verenigde Staten was het merk erg geliefd. Als je daar een miljoen kilometers met je Saab had gereden, kreeg je een nieuwe!” Is een Saab duur om te rijden? “Mwah, tuurlijk heb ik wel eens wat gehad, maar als je je auto’s netjes laat bijhouden, dan is het best te overzien. Behalve één van de 9000’s die ik heb gereden. Die kocht ik toen hij eigenlijk al op was, daar heb ik echt veel kosten aan gehad.”

Motorlampje brandt

De hoofdrolspeler van de keuring vandaag is ook netjes onderhouden. “Ik hou me aan de onderhoudsvoorschriften en in plaats van een interval van twintigduizend kilometer houd ik vijftienduizend aan. Wat er moet gebeuren laat ik doen”, aldus Arie. Wat gaat keurmeester Joep Schuurman desondanks vinden? “Joep gaat zeker vinden dat er nu een motorlampje CHECK ENGINE brandt”, denkt Arie. “En hij gaat merken dat de auto stationair een beetje resoneert omdat hij dan iets te veel toeren maakt.”

Joep is een minder grote Saab-fan dan Arie, en is nog niet honderd procent overtuigd van de kwaliteit van deze 9-5. Toch rijdt het niet verkeerd. “Er is wel een motorsteun naar de haaien, maar qua onderstel is het volgens mij nog wel op orde”, deelt hij zijn eerste bevindingen na de proefrit.

Grootste ongemak in al die jaren Saab rijden was een gebroken multiriem tijdens een bridgevakantie in Kroatië. “Het was einde bridgetoernooi dus we taaiden af”, vertelt Arie. “Toen deed de Saab helemaal niets meer. Omdat reparatie langer dan 48 uur zou duren, kon ik dankzij de Youngtimer-verzekering terugvliegen en werd de auto enige tijd later thuisgebracht.” Een andere keer was ook een lastige. “Ik stond op de boot naar Kreta. Bij ontschepen deed de koppeling helemaal niets meer dus ik kreeg de auto niet van de boot af, heel vervelend.” Intussen kan Arie wel lachen om al die ongeduldige, tierende Grieken die achter hem stonden.

Met bridgevakantie

Minder grappig vindt Arie dat Joep onder de motorkap van de 9-5 remolie vindt die eruit ziet als ... stookolie. “Dat is jaren niet ververst”, concludeert hij. “Benieuwd of het wel op de rekening is gezet”, vraagt Arie zich af. Dan heeft Joep opeens ook de dop van het remvloeistofreservoir in tweeën. “Dat gaan we even in orde maken straks”, belooft hij. Morgen gaat Arie met bridgevakantie naar … Kroatië dus de Zweedse stationwagon moet natuurlijk wel in orde zijn.

Onder de motor vinden we nog een tegenvaller: olielekkage. En best wel stevig ook. Aan de kant van waar de multriem loopt. Zou die olie vanwege die lekkage de riem hebben opgevreten? En wat zien we nu? “De carterplug zit er scheef ingedraaid, net als de afdichtring. Het lijkt zelfs of het niet de goede maat is”, zegt Joep. Dat kun je op zijn minst slordig noemen.

Vanwege de trip naar zuidoost-Europa heeft Arie ook de banden rondom laten balanceren én de stoere Saab laten uitlijnen. Bij een bandenspecialist uiteraard. Dat komt mooi uit, want het slotakkoord van elke Klokje Rond-keuring is de controle van voor- en achterwielophanging en banden. Met zwevende wielen uiteraard. Daar trakteert de Saab 9-5 alle aanwezigen op een keurig, degelijk onderstel. Maar dan die banden die net zijn ‘geserviced’, daar gaat het fout. “Dit zou een apk-afkeur zijn”, oordeelt Joep. “Eén voorband is zo beschadigd dat het canvas zichtbaar is, hiermee kun je niet naar Kroatië rijden.” Ook treffen we geen loodjes aan op de wielen waarvan de banden gebalanceerd zouden zijn. En dan kom je net bij de bandenboer vandaan. Arie is niet blij. “Ik ga als de bliksem achter de voorbanden aan en eens even mijn bandenspecialist contacten.” En Arie stuift de weg op, met André in de 900 Cabrio in zijn slipstream. Want de vertrektijd staat gepland op morgenochtend 9.00 uur. Hoe zou dit aflopen?

Eigenaar Saab 9-5

Vanaf 1992 heeft Arie anderhalf miljoen kilometers bij elkaar gereden in twaalf Saabs. Dat waren vijf 900’s, waarvan twee cabrio’s, drie 9000’s, waaronder één Aero, en vier 9-5’s, te weten een 3.0 V6, twee Aero’s en zijn huidige Griffin Estate.

Naam Arie Teeuw

Bouwjaar 1956

Woonplaats Velp

Beroep Consultant, werkzaam voornamelijk voor gemeenten

Eerste auto Citroën Dyane

Vorige auto Saab 9-5

Wat kan beter aan je Saab? “Ik had wel een head-up display willen hebben in deze auto, maar dat ging niet lukken.”

Langste reis met de auto “Op en neer naar Kroatië.”

Onderhoudshistorie

201.000 km Aankoop

212.000 km Beurt, filter, koelvloeistof

238.000 km Beurt, bougies, winterbanden

241.000 km gasveren motorkap

247.000 km apk plus lampje

251.000 km Bandenwissel

254.000 km Beurt, brandstofreiniger, lampje

268.000 km Beurt, bougies, bandreparatie, lampje, rubbers subframe

269.000 km Banden uitlijnen en balanceren

Wat mankeert er aan de Saab 9-5?

Starttoerental is laag, accu of startmotor is slecht

Veel vibraties van de motor voelbaar in de auto (motorsteunen niet in orde)

Motorstoringslampje brandt

Zowel verstellen als elektrisch inklappen van de buitenspiegels werkt niet/niet goed

Parkeersensoren piepen te pas en te onpas, ook als de motor niet loopt of er géén versnelling ingeschakeld is

Knop verstelling stoel linksvoor bungelt erbij

Er komen veel bijgeluiden uit de aandrijving, dit lijkt een slecht wordende automatische transmissie te zijn

De wisserbladen voor strepen en piepen

Het stuur staat een tikkie scheef met rechtuit rijden

Er zit vrije slag in het stuurwiel/de stuurinrichting

De auto spoort niet lekker/zoekt regelmatig zijn eigen weg

Met remmen is soms een trilling voelbaar

Met rijden op snelheid trilt de auto

Tijdens het rijden is soms een brom hoorbaar, vooral bij lage toerentallen. Dit heeft denk ik dezelfde oorzaak als de trillingen stationair (motorsteunen)

De schokdempers/het onderstel voelen slecht

Auto is hard over korte oneffenheden en slecht gedempt over drempels e.d. Je zit daardoor continu te schudden

Remmen piepen bij rijden/remmen op lage snelheid

Er zijn diverse sporen van koelwaterlekkage zichtbaar, vooral bij aansluitingen van de gasinstallatie

De remvloeistof is stokoud en de dop van het reservoir defect

De motor lekt stevig olie

De (nieuwe) multiriem wordt aangetast door olielekkage

De wielkuipen voor zitten niet goed vast en zijn gescheurd en doorgesleten

De koppelstang van de hoogtesensor rechtsvoor en een deel van de sensor zelf ontbreken,

De motor kantelsteun staat onder grote spanning en is versleten, ik vermoed dat er met meerdere motorsteunen problemen zijn

Aan de binnenzijde van de voorwielen is zowel links als rechts een schaafschade zichtbaar die ik niet kan duiden, dit levert vooralsnog geen andere problemen op

De band rechtsvoor is versleten en heeft een inrijding tot op het canvas (APK afkeur)

De buitenste aandrijfashoes linksvoor dicht niet goed af

Achteraf bezien was de twijfelende blik in de video voor deze Saab nog te positief, eigenlijk is dit in ieder geval 1 duim omlaag

Wielkuipen links en rechts zitten enigszins los

Sporen van koelvloeistoflekkage

Remvloeistof is stokoud

Dop remvloeistof gebroken

Motor lekt stevig olie

Koppelstang hoogtesensor rechtsvoor is verdwenen/armpje afgebroken

Motorkantelsteun is op en staat onder spanning

Schaafschade binnenzijde voorwielen

Band beschadigd

Carterplug en afdichtring scheef ingeschroefd en vastgedraaid

De mening van Carrec Technocenter

“Deze auto leek heus niet zo slecht. Maar met die olielekkage moet je aan de slag en hij komt simpelweg niet door een volgende apk. Dat betekent aftrek van punten en daarom geef ik één duim omlaag.”