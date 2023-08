Saab 9-3 Cabriolet 2.8 Turbo V6 Aero - Op de Rollenbank

Saab is veel bekender geworden als autofabrikant dan als vliegtuigbouwer. Toch doen ze dat laatste nog steeds, maar met de auto’s is het sinds 2014 echt afgelopen. Op onze rollenbank komen vliegtuig en auto harmonieus samen: we gaan laagvliegen met een Saab 9-3 2.8 V6 Aero. Een cabrio.

Vorig jaar ging hij op pad om zijn droomauto te kopen, en Peter van der Kraan mag niet klagen. “Ik had een vrij kort, maar ambitieus lijstje”, zegt de 53-jarige transportmanager uit Wateringen. “Ik was in de markt voor een Lexus IS 250 Cabrio, een Lexus SC, een Mercedes-Benz CLK en een Saab 9-3 Cabrio.” Er was nog een voorwaarde: gaarne een zescilindermotor. Peter liep aan tegen torenhoge prijzen voor de tweedehands Lexussen, maar kocht evengoed toch zijn droomauto. “Ik vond een Saab 9-3 Cabrio altijd al prachtig. En ik wilde een zescilinder. In deze kwamen die dingen samen.”

Gekocht voor €11.000

De Zweedse tweedeurs was van hem voor € 11.000 met 248.000 km op de klok. Maar de start was vals. “De Saab-dealer waar ik hem kocht verzekerde me dat die kilometerstand geen probleem zou zijn. Maar na een week kwam er rook van onder de motorkap. Bleek een slang van het koel­systeem lek. Dat werd keurig onder garantie in orde gemaakt.”

Teruggebouwd naar origineel

Peter ging een relatie aan met de 95-PJR-2, maar op één voorwaarde: die verlagingsset moest eraf. “De auto was spijker- en spijkerhard. Ook dat werd in Apeldoorn waar ik hem kocht keurig geregeld: de originele veren gingen eronder en ik kreeg de gedemonteerde onderdelen mee.” Peter is erg te spreken over de service en de aandacht van de voormalige Saab-dealers, thans specialisten. “Ik ging in onderhoud in Pijnacker en daar maakten ze me attent op een roestplekje onder een rubber van het eerste deel van de kap. Als je niets daaraan doet, roest het verder. Wel top dat ze me daar even attent op maakten. Heb ik meteen laten aanpakken.”

Hirsch Performance hielp deze 9-3 aan 175 pk

Uit het handschoenenkastje haalt Peter een fraai document in A4-formaat. Van Hirsch, een gerenommeerde tuner van Saab-automobielen, die van de vorige eigenaar de V6-turbomotor een beetje mocht kietelen. “Daarin staat dat de auto nu 275 pk heeft”, aldus Peter. Maar de advertentie van de auto destijds noemde een vermogen van 300 pk … Hoe zit dat nu? Er is maar één manier om erachter te komen: de rollenbank op. Met een disclaimer vooraf: het maakt Peter uiteindelijk niet heel veel uit. “Ik rijd een V6 voor het relaxte motorkarakter en het geluid, maar ik rijd geen cabrio om de hele dag als een dolle te lopen trappen. Aan de andere kant, ik wil het natuurlijk wel weten.”

Nou, dat zit wel snor. Op de rollenbank van Ghisbert van Ginhoven presteert de coole 18-jarige Zweedse als een zonnetje. De V6 levert zelfs méér dan 300 pk, in combinatie met een bak koppel om u tegen te zeggen. Met een grote grijns en een zonnig humeur rijdt Peter naar huis. Met de kap omlaag.