Saab 9-3 2.0 Cabrio – 2011 – 510.555 km - Klokje Rond

Saab is best een cabriomerk, eerst met de 900 en later met de 9-3. Inmiddels is Saab niet meer onder ons, maar dankzij mannen als Kees Schafrat blijft het Zweedse merk toch nog levend. Hij zette in negen jaar meer dan een half miljoen kilometers op de klok! Nee, niet allemaal ‘open’ natuurlijk. Zijn Saab 9-3 Cabrio gaat vandaag op de brug.

Om te beginnen: hoe komt iemand aan meer dan 50.000 kilometer per jaar? “Ik woon in Zeist en ik werk in Twente”, vertelt Kees. “Dat traject rijd ik dus dagelijks heen en weer. Snelweg op en snelweg af, als een streep door de Veluwe. Dat betekent 1.000 kilometer woon-werkverkeer per week”, zegt hij. Saab-rijders zijn meestal speciaal en hebben geregeld geen voor de hand liggende beroepen. Mark Rutte is daarvan een treffend voorbeeld. Kees noemt zichzelf boekverkoper. Hij is directeur/eigenaar van een zestal grotere boekhandels (Broekhuis) in het midden en oosten van het land. Die kom je ook niet elke dag tegen. Ze hebben in elk geval wel iets met hun auto’s, die Saab-liefhebbers. Dat geldt ook voor Kees, die voor deze 9-3 Cabriolet een … Saab 9-3 reed. “Tja, twee vrienden van me reden Saab, mijn vader reed trouwens altijd Volvo. Ik vind de Saab echt een auto waarmee je kunt worden gezien. Niet protserig, wel stijlvol. Het past me wel.”

Kees laat zijn Saab goed verzorgen. Twee keer per jaar een beurtje, geregeld door een goede wasstraat en de auto staat nooit buiten geparkeerd. Kees verwacht dan ook geen gekke dingen tijdens de keuring door Joep Schuurman.

Kees zocht geen Cabrio maar liep tegen deze 9-3 aan

Het is bijzonder hoe Kees aan zijn 9-3 Cabriolet is gekomen. “Nadat mijn vorige 9-3 bij 350.000 kilometer zo’n beetje op was, ging ik op zoek naar een vervanger”, vertelt hij. “Dat was in de tijd dat Saab failliet was verklaard. Na wat speurwerk vond ik een Saab in nieuwstaat bij Automobielbedrijf Zeeuw in Zwijndrecht. Die auto was van bouwjaar 2011 en stond al twee jaar in de showroom – er kwam maar geen koper, vanwege die toestanden rondom het merk. Dat de productie werd stopgezet bijvoorbeeld. Het dreigde dus een muurbloem te worden! Mijn vaste Saab-garage Karssen in Driebergen verzekerde mij dat er de komende jaren voldoende onderdelen beschikbaar zouden blijven, dus toen heb ik de auto toch gekocht. Ik betaalde er € 38.000 voor, inclusief alles. Er stond 3.000 kilometer op de teller.” Dat het een cabriolet was, nam Kees voor lief. “Ja ik wilde gewoon een van de laatst geproduceerde Saabs. Ik kon geen diesel vinden, maar wel dus deze cabrio. Ik denk dat ik al die tijd een keer of tien open heb gereden, want op de snelweg vind ik daar niets aan. Een enkele keer gooi ik hem wel open, ook om het systeem gangbaar te houden”, legt hij uit. Goede deal trouwens van Kees, want deze tweeliter stond destijds in de boeken met een nieuwprijs van € 51.000.

Mensen willen deze 9-3 kopen

Je maakt trouwens best wat mee als eigenaar van een Saab Cabrio. “In Hengelo, op het werk, heb ik al drie keer een briefje onder mijn ruitenwisser gevonden met de tekst ‘Als u van plan bent deze auto te verkopen wilt u me dan bellen?’. En drie jaar gele­den heeft iemand een geluks­poppetje aan de deur­hendel van het bestuurders­portier vastgemaakt. Bijzonder. Dat poppetje zit er nog steeds op, want weghalen is natuurlijk vragen om ellende!”

Binnenkort krijgt de Saab trouwens een wekelijkse atv-dag. “Ik had me voorgenomen om een dag per week de Citroën van mijn vrouw mee te nemen naar mijn werk zodra de Saab op een half miljoen kilometer zou staan. Dat is inmiddels het geval. Zo heeft hij af en toe een dagje vrij.”

Toekomst voor deze Saab 9-3 Cabrio

Goed onderhouden, geen zwaar leven (want heel veel kilometers op de snelweg), en een nette, rustige bestuurder: er zijn veel positieve ingrediënten aanwezig om een soepele keuring onder de supervisie van Joep te verwachten. En zo pakt het ook uit. Het is even schrikken van de onbalans van de kromme remschijven vooraan, die nu pas voor het eerst aan vervanging toe zijn. Verder is de voorruit ‘versleten’, iets wat we niet heel vaak tegenkomen. En hij zweet wat olie, maar dat lijkt niet een heel groot probleem te zijn.