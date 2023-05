Rover 75 2.5 V6 Classic (2000) - 405.772 km - Klokje Rond

Jordy Kamp uit Stadskanaal heeft een imposant auto-cv. Hij is pas 32 jaar, maar heeft al 55 auto’s gehad. Daar zaten ook wat zeperds tussen, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus kwam er een Rover 75 V6 Classic. Later volgde er een 75 Sterling. Dat is een boel Rover en het betekent ook een boel werk erbij, zo blijkt.

Veel mensen herkennen dat wel. Vroeger, in de straat waar je woonde, had iemand een auto die je voor altijd bij blijft. Jordy Kamp heeft dat dus ook. “We waren thuis behoorlijk gecharmeerd van de auto van de buurman, een Rover 75. Het ging zelfs zover dat mijn vader, na jarenlang Ford te hebben gereden, is overgestapt. Nu moet ik daar wel bij vertellen dat hij behoorlijk baalde van de mankementen die hij meemaakte met die Fords”, voegt hij eraan toe. Jordy zelf zat net als vader Jan ook eerst op het Ford-spoor. “Mijn eerste auto was een Fiesta 1.1 en er zouden nog veel Fords volgen. Ik moet zeggen dat ik het helemaal prima vond dat mijn vader voor die Rover 75 ging, want die is heel stijlvol en heeft een prachtig interieur. Er komt wel wat aanrijden.”

Jordy had ook een Ford Scorpio Cosworth

Nog een kanttekening hierbij: een van de Fords die Jordy had, was een Scorpio Cosworth. Die was zeer exclusief. “Die had ik misschien niet weg moeten doen”, klinkt het met spijt. Aan de andere kant: zo kom je wel aan veel auto’s op je naam, door heel vaak te wisselen. “Ik was af en toe net een handelaar”, lacht hij. “Ik vind het gewoon leuk. Dan zie ik wat en dan wil ik het hebben.”

Jordy is nogal een autohopper, zo geeft hij ruiterlijk toe. Zo kwam in 2018 deze stijlvolle sedan met V6 in zijn bezit. “Ik heb wel wat met veel cilinders. Mijn vorige auto was een ‘tussendoor’-Audi A8 met V8-blok”, vertelt hij.

Rover 75 voor weinig geld gekocht

Met de Rover begon Jordy weer een nieuwe verhouding. Aanvankelijk naar genoegen, maar in de loop van dat eerste jaar ontstonden er wat barstjes in de relatie. “Hij is dan wel stijlvol, ik vond het interieur al snel lelijk worden. De afwerking daarvan, maar vooral de houdbaarheid, viel me nogal tegen”, aldus Jordy. Nu kocht hij voor weinig geld iets met veel kilometers op de klok, dus dan kun je dit soort dingen verwachten. Er kwam echter nog meer op zijn bordje. De Rover 75 was een voormalig leaseauto en goed onderhouden, zou je zeggen. Evengoed heb je altijd je onderhoud en bij de 2.5-V6 is dat al helemaal het geval, met zo nu en dan een nieuwe distributieriem. Onze keurmeester Joep Schuurman noemt dat laatste een gruwel. “Ik sta niet graag in de schoenen van de monteur die dat bij deze auto moet gaan uitvoeren”, zegt hij. Dan weet je al: dit is een nare klus, die bovendien veel tijd en dus geld (€1.300) kost. Een van de riemen zit namelijk aan de kant van het blok dat tegen de carrosserie rust. Precies díe klus kreeg Jordy voor zijn kiezen. Daarna was de waterpomp aan de beurten werden de kop­pakkingen (€1.900) vervangen, waarna de Rover last kreeg van start­problemen. “De koude start was prima, maar als ik daarna weer wilde starten, deed hij het niet”, legt Jordy uit. Het bleek iets met de brandstoftoevoer te maken te hebben, een niet zo frisse sensor. Die kostte gelukkig maar €66. Omdat Jordy dat onderdeel ging ophalen met de Audi A8 die nog in de familie was en onderweg veel te hard reed, werd het toch nog een sensor van €400.

Andere Rover 75 is een V6 Sterling

Jordy blijft altijd naar auto’s kijken, wat hij ook voor de deur heeft staan. Zo ontdekte hij een Rover 75 V6 Sterling, de top­uitvoering van deze Brit. “Babyblauw is hij en ik kon hem niet laten staan. De auto is van 2002 en heeft 335.000 km op de klok, maar het is een prachtige kar”, stelt hij vast. Je raadt het al: die heeft hij ook nog aangeschaft. Was dat nu wel verstandig? Nee. Het is maar goed dat Jordy een eigen klusbedrijf heeft, met een loods, want daar staat de Sterling nu al bijna een jaar mooi te wezen en stof te vergaren. What happened, Jordy? “Ik heb er drie weken plezier van gehad en toen merkte ik dat ik nog maar 200 kilometer ver kwam met een volle tank van 60 liter. Bleek dat de wervelkleppen niet meer werkten. Samen met een maat heb ik er nieuwe ingezet. Alles goed aangesloten, maar de auto gaf een EP-storing aan en de automaat werd niet vrijgegegeven. Ik kan er dus niets meer mee.”

Je vraagt je soms af: wat wil je nog meer meemaken voordat je het Rover 75-avontuur afsluit? Waarschijnlijk geeft onze Joep het laatste zetje met zijn nietsontziende keuring. Het aantal mankementen past niet op één kantje en als het gaat om de conclusie is daar geen woord Spaans bij. Dat betreft dus deze 75 Classic. Ons AutoWeek-panel buigt zich nu over de storing die de andere Rover, de 75 Sterling, aan de grond houdt.

Nu wil het geval dat deze 75 Classic vlak voor de keuring is verkocht aan de schoonvader van Jordy. Die had vooraf gezegd: “Wat er ook uit die keuring komt, jij lost het op!” Joep ziet in elk geval geen toekomst meer voor deze Rover. Jordy kan niet anders dan daarin meegaan. Tijd om de lijst mankementen zelf af te werken voor de apk heeft hij niet. En geld investeren in deze auto door alle mankementen door de vakman te laten herstellen, is geen aantrekkelijke optie. Dat moet hij dus nog met zijn schoon-vader ‘oplossen’. Deze Britse saloon is here, not to stay …

Wat mankeert eraan?

De auto heeft een airbagstoring

De hemelbekleding laat los

Diverse interieurdelen zijn versleten en alles is aangeslagen door het roken in de auto

De ruitensproeiers doen het niet

Er komen diverse onheilspellende geluiden uit de voor- en achtertrein

De richtingaanwijzer naar rechts werkt niet goed; deze moet je vasthouden, anders blijft hij niet knipperen

De schokdempers zijn versleten

De uitlaat bromt enorm; het lijkt op een defecte demper

De stuurkolom zit niet goed vast

Het sturen gaat erg zwaar

De verstelling van de buitenspiegels werkt niet

Het ruikt naar koelvloeistof onder de motorkap

Er lekt olie in de regio van de transmissiekoeler

De bodembeplating is een allegaartje van kapotte onderdelen die met onjuiste materialen slecht zijn bevestigd

Een uitlaatrubber is bijna doorgescheurd

De uitlaat ligt ter hoogte van het midden van de auto tegen de carrosserie aan

Er zitten flinke roestranden op alle remschijven

Op diverse plaatsen zitten er roestgaten in de auto of is er roestschade slecht hersteld

De linker voorband is veertien jaar oud

Dit is de mening van Carrec Technocenter

“Ik heb wel eens leukere auto’s op de brug gehad. Dit is een uitgewoond hok.”

Epiloog

De afdeling nazorg van Klokje Rond heeft nog even contact gezocht met de nabestaanden van de Rover 75 2.5 V6. De familie heeft het onderling ‘opgelost’. En als Groningers dat zeggen, dan is het ook zo. Dan vraag je niet verder. Jordy heeft een andere auto gekocht, een Ford Econoline op lpg. Hij is sinds een half jaar vader, dus zocht hij iets heel praktisch. “Met deze auto kun je heel veel meenemen voor een weekendje weg, zowel spullen als personen. En met een baby heb je heel wat mee te sjouwen.”