De BMW M3 is wellicht de meest begeerde rollenbankauto van allemaal. Roef heeft er niet zomaar één, maar een Competition. Alsof zo’n M3 al niet krachtig genoeg is, heeft de eigenaar hem ook nog laten tunen. Voor nog meer M-power. Maar op hoeveel komen we uit?

Van een M2 naar een BMW M3 Competition

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Roef Hofman is advocaat op de Zuidas, maar wordt nóg blijer van zijn hobby: auto’s. Geen huis-tuin-en-keukenauto’s, maar raspaardjes. “Vóór deze M3 Competition reed ik een M2”, vertelt Roef. “Daarmee zou ik twee jaar geleden naar de rollenbank in Den Haag komen.” Verhip! De naam Roef Hofman kwam ons al zo bekend voor. Maar die meting ging toen niet door, vanwege een naar voorval. “Op de ochtend van onze afspraak was er ingebroken in mijn M2. De ruiten waren aan stukken geslagen. Dus moest ik helaas afzeggen.” Ons geheugen is weer even opgefrist.

De 35-jarige Roef uit Laren heeft sindsdien promotie gemaakt. Van een M2 naar een M3 Competition. “Zo zou je het kunnen zeggen, maar als ik eerlijk ben, was de M2 toch nog een tikkeltje leuker. Puurder en wat rauwer dan de M3. Het geluid is ook gaver dan dat van mijn M3. Maar ik wilde iets meer auto, meer deuren en wat meer ruimte. Dus heb ik deze gekocht.” Hoe komt hij aan zo’n exclusieve auto? “Een kennis van een kennis reed deze BMW. Dat was ook een echte liefhebber. Die reed 55.000 kilometer per jaar, met heel veel snelweg. Dus ik had er wel vertrouwen in dat het goed zou zijn, want daarvan slijt een auto niet.”

Roef zelf heeft een heel ander gebruikspatroon. Hij gebruikt de M3 niet als dagelijks vervoermiddel. “Nee, ik woon in Amsterdam. Ik gebruik een wat oudere Mini voor woon-werkverkeer of ik ga op de fiets. Met de M3 maak ik onder meer video’s voor mijn eigen YouTube-kanaal en voor speciale gelegenheden haal ik hem van stal.” En die kleur dan? “Die is superexclusief. Ik heb me laten vertellen dat hiervan maar twee exemplaren ooit zijn gebouwd.”

Crazy

Roef is een echte autoliefhebber die zich tevens heeft verdiept in de opslag van klassiekers. Inmiddels is hij een kenner. “Als je klassiekers lang wilt kunnen stallen zonder dat ze achteruitgaan in kwaliteit, moet je maatregelen nemen. Denk aan het conditioneren van rubbers, gebruikmaken van vochtvreters, ontluchting van de ruimte en de behandeling van sloten, bijvoorbeeld.”

Interessant allemaal, maar deze M3 van bouwjaar 2017 is nog niet toe aan een klassiekerstatus. Die moet nog even vlammen op onze rollenbank en bewijzen hoeveel M-power er nu werkelijk aan boord is. We hebben 431 pk en 550 Nm voor de ‘standaard’ versie in de aanbieding. Dat zou goed moeten zijn voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 4,1 seconden. Maar dankzij de tuning rekenen we er toch op om minimaal 500 paardenkrachten te halen. Roef: “Het gaat natuurlijk helemaal nergens meer over. Deze auto is crazy overgemotoriseerd, maar ja, meten is weten en ik ben ook heel benieuwd.”

Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven doet zijn insnoerwerk als altijd gedegen. Een sterke Duitse beer als deze moeten we in toom zien te houden. De zescilinder klinkt als muziek naarmate hij richting de 5.000 toeren klimt en hij presteert bovenmodaal. We komen uit op 500 plus! Maar liefst 524 pk en 680 Nm, om precies te zijn. Misschien deze topper toch maar als daily driver inzetten? En gewoon verhuizen, weg uit Amsterdam?