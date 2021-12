Rivian R1T - Eerste rijtest

Rivan bevindt zich naar eigen zeggen in een quiet phase, een fase waarin de fabrikant niet communiceert. Een testrit met het eerste model van de Amerikaanse start-up, de pick-up R1T? Dat is voor buitenlandse journalisten geen optie. Gezien de meldingen over miljoenenverliezen en vertragingen bij de uitlevering van het nieuwe model lijkt het erop dat Rivan belangrijker dingen te doen heeft dan het eerste productiemodel uitlenen aan Europese journalisten.

Dat weerhoudt ons er niet van af te reizen naar de fabriek van Rivian in de kleine stad Normal, twee uur rijden ten zuiden van Chicago. In de voormalige Mitsubishi-fabriek bouwt het bedrijf bestelwagens voor Amazon (zie kader) en tevens de R1T. Toegang tot de fabriek is verboden. Maar het lot is ons gunstig gezind, want een paar mijl verderop zien we een R1T rijden. We spreken de bestuurder aan en weten hem te overreden: we mogen even kennismaken met zijn auto. De pick-up, in de kleur ‘premier green’, rolde nog maar enkele weken geleden van de band. De man achter het stuur werkt bij Rivian. Hij vertelt dat hij vroeger in Duitsland werkte, bij Bosch. En nu rijden we op een provinciale weg ten noorden van Normal. De Rivian-medewerker drukt het gaspedaal diep in, waarna we in de comfortabele stoelen worden gedrukt. Ze zijn bekleed met vegan-leder, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. “En, hoe vinden jullie dat de auto aanvoelt?”, vraagt de eigenaar. Nou, eerlijk gezegd een beetje zoals de Ford F-150 Lightning, en toch ook anders. Dat komt wellicht doordat elk wiel zijn eigen elektromotor heeft. En doordat torque vectoring, een systeem dat optimale koppelverdeling regelt, de in be­laden toestand meer dan 3 ton wegende R1T als op rails door de bochten stuurt. Je zou bijna vergeten dat je toch echt in een pick-up zit, of truck zoals de Amerikanen dat noemen. We zien hoogwaardige stoelen en een redelijk basic ogend, maar volledig digitaal dashboard. Voor ons zit een verhoudingsgewijs korte neus. En boven ons hoofd een panoramadak.

Lifestyle-product

Maar toch wel het opvallendste aspect is de sportwagen-achtige acceleratie. Is dit nog een bedrijfsvoertuig, zoals de pick-up ooit bedoeld was? Nou, waar de volledig elektrische F-150 al meer een lifestyle-product is, daar is de R1T het helemaal. De vraag is echter of dat erg is. Het ziet er in ieder geval allemaal fraai uit, zoals het ruwe eco-hout op het dashboard. De bestuurder heeft inmiddels de ‘all purpose’-modus ingeschakeld, feitelijk de standaard-afstelling. Die is al indrukwekkend, om nog maar te zwijgen over de ‘Sport’-stand.

De Porsche-waardige acceleratie kost wel energie, uiteraard, maar omdat de 135 kWh accu (‘Large Pack’) in de bodemplaat ligt, heb je nog genoeg speelruimte. Je kunt ook kiezen voor een conserveringsmodus die de actieradius stabiliseert door twee van de vier motoren uit te schakelen. Dan wordt de R1T een voorwielaandrijver.

Over de terreinkwaliteiten kunnen we nog geen zinnig woord zeggen, omdat de chique pick-up voorlopig alleen asfalt onder zijn all terrain-banden krijgt. Ook het trekgewicht van 5 ton kunnen we niet testen, maar we geloven het direct. Voor deels autonoom rijden en een 360 graden-zicht is de R1T voorzien van elf camera’s en vijf radarsensoren.

Goede basis

Rivians elektrische pick-up wordt komend jaar ook leverbaar met een accu met 105 kWh, kleiner dus, maar goedkoper dan 67.500 dollar (netto) zal hij niet worden. De ‘Max Pack’, die de actieradius vergroot naar 640 km, heeft een meerprijs van 10.000 dollar. Laden kan in eerste instantie met maximaal 190 kW, sneller laden wordt in een later stadium mogelijk. De voor- en achterzijde van de pick-up lichten dan op. Het ‘Rivian Adventure Network’ omvat vanaf 2023 in heel Amerika 3.500 snellaadpunten. Daar kan ook het volgende model van de jonge fabrikant worden opgeladen, de R1S. Dat wordt een grote SUV gebaseerd op het platform dat ook als basis dient voor de Rivian R1T.

In eerste instantie werd Rivian vergeleken met Tesla, maar voor die status heeft de fabrikant nog een lange weg te gaan. Rivian heeft echter een goede basis: een eigen fabriek, in eigen huis ontwikkelde accu’s en een eerste model dat weet te overtuigen. Met Amazon heeft Rivian bovendien een wereldwijd opererende reus als investeerder en klant. We hebben het gevoel dat we de naam Rivian nog veel gaan horen.