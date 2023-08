Review Skoda Enyaq: gebruikers over elektrische leaselieveling

De Skoda Enyaq werd pas in 2021 geïntroduceerd, maar bleek meteen een schot in de roos. In tweeëneenhalf jaar tijd stormde de Enyaq naar de zevende plek in Skoda’s Nederlandse verkooptotalen sinds 1983. Zelfs concern- en platformgenoot Volkswagen ID4, ook niet onsuccesvol, is in de achteruitkijkspiegel nog nauwelijks te zien. Op papier zou je denken dat Skoda met de Enyaq een goede zet heeft gedaan. We slaan de gebruikersreviews er eens op na om te ontdekken of dat klopt.

Of de Skoda Enyaq vooral een SUV of juist een MPV is laten we even in het midden, maar het model biedt blijkbaar voor elk wat wils. Dat geldt ook voor de aandrijflijnen, met keuze uit twee batterijpakketten (62 kWh en 82 kWh) en drie motorvarianten. Nog niet genoeg keuze? Sinds 2022 is er ook een Skoda Enyaq Coupé iV. Dezelfde auto, inderdaad, maar nu met aflopende daklijn.

Hoe ruim is de Skoda Enyaq?

Skoda heeft een naam hoog te houden als het om ruimte gaat. Afgaand op de gebruikersreviews maakte het merk bij de Enyaq geen uitzondering. “Op vakantie naar Italië (ruim 1700 kilometer) bleek de kwaliteit van deze gezinsvervoerder. De kofferbak slikt met gemak alle spullen, de kinderen zitten ruim en kunnen hun mobiele telefoons opladen aan de usb-c-poorten en hun eigen temperatuur instellen”, schrijft een tevreden rijder. “Mijn zwarte Enyaq bevalt uitstekend als het gaat om ruimte”, benadrukt een andere bestuurder. “Zowel voor als achterin zit iedereen goed en is het nergens krap. Ik heb een panoramadak, maar de hoofdruimte is prima. Ook de bagageruimte is supergroot en als ik zou willen zou ik alle losse rommel in vakken kunnen stoppen. Er is heel veel plek.”

Hoe groot de bagageruimte is blijkt bij deze als gezinsauto ingezette Enyaq: “Erg ruime kofferbak! De kinderwagen, uitgeklapt en wel, zo integraal naar binnen kunnen schuiven en de klep ging gewoon dicht. Bij de Volvo V60 moest ik dat ding compleet demonteren. Boodschappenkrat: daar kun je er zes van kwijt, drie breed, twee diep. Ik ben onder de indruk.”

Zitmeubilair verdeelt

Vaste lezers van deze rubriek zullen opmerken dat een autostoel vrijwel nooit iederéén tevreden stelt. Bij de Skoda Enyaq is dat niet anders, zo meldt deze iV 60-rijder: “De stoelen zijn iets minder, vullingen niet zo goed, steun net wat slechter. De stoelen kun je niet kantelen, waardoor ik net niet lekker zit.” Ook de berijder van een Enyaq iV 80 Business Edition geeft aan niet lekker te zitten. “Bij lange ritten zijn ze niet fijn. Ik ben redelijk tenger gebouwd en toch zijn de stoelen erg smal, zeker ten opzichte van de Kodiaq. Met mijn afstanden dus geen aanrader.”

Bestuurders van een Enyaq Sportline krijgen ander meubilair met sterker geprofileerde stoelen. Dat heeft gevolgen voor de recensies, die een stuk positiever uitpakken. “De Sportline-stoelen zijn echt een verademing voor zowel mijn lengte van 2 meter, maar ook voor mijn vrouw van 1,70 meter. Beide kunnen we goed zitten en ook lange benen ervaren een geweldige ondersteuning”, schrijft zo’n Enyaq Sportline-rijder. Een minder lange bestuurder zit eveneens goed. “De stoelen van de Sportline zitten als gegoten en zijn perfect voor mijn toch wel ‘impressionante’ gestalte van 1 meter 75”, schrijft hij. Nog een tip van zijn kant: “Ik raad iedereen aan om de elektrische stoelen te nemen. Deze schuiven naar achteren bij het ontgrendelen van de wagen, wat in- en uitstappen net iets makkelijker maakt.”

Bediening en infotainment

De Skoda Enyaq maakt gebruik van het nieuwe infotainmentsysteem van de Volkswagen Group. In andere modellen, waaronder de Volkswagen Golf VIII en Seat Leon, oogstte dit nogal wat kritiek. We weten niet of Skoda-rijders vergevingsgezinder zijn of dat de Tsjechen het systeem net iets beter hebben ingedeeld, maar Enyaq-rijders hebben weinig moeite met het digitale bedieningsconcept.

“Het informatiescherm in het midden van de auto is van een mooi formaat. Zit netjes in het midden en is goed te bedienen”, schrijft een behoorlijk tevreden eigenaar. Over het digitale instrumentarium zegt hij het volgende: “Het informatiescherm bij je stuur is klein, maar geeft wel de informatie die nodig is. Alleen jammer dat je het niet helemaal naar eigen wens in kan stellen.”

De navigatiesoftware krijgt er wel meermaals van langs. Volgens eigenaren is het onvoldoende toegespitst op elektrisch rijden. “Het navigatiesysteem heeft echt een update nodig. Op langere ritten, waarbij een laadstop nodig is, kun je niet vertrouwen op de standaard navigatie. Hij houdt geen rekening met de snellaadfunctie en geeft ook niet realtime weer of de laadstations beschikbaar/vrij zijn. Wij gebruiken dus een externe app. Dat werkt, maar zou niet nodig moeten zijn.”

Een ander verbeterpunt blijkt de Skoda-app. Meerdere rijders melden verbindingsproblemen en ook de functionaliteit ervaren gebruikers al beperkt. “De Skoda Connect-app heeft weinig waarde (als hij al werkt …)”, schrijft een minder tevreden gebruiker. “In de praktijk alleen interessant voor nog overblijvende actieradius, maar bijvoorbeeld géén indicatie waar de wagen staat, geen kilometerstand, of de mogelijkheid om deuren/ramen te sluiten.”

Weggedrag Skoda Enyaq

Deze berijder heeft twee uitersten op de oprit staan en schrijft over de Enyaq: “Qua rijden: lekker, maar log. Groot gewicht, dus geen bochtenridder zoals onze Smart Roadster, maar wel vlot genoeg.” Een belangrijk pluspunt: “De achterwielaandrijving zorgt voor veel wieluitslag voor, waardoor straatje keren erg gemakkelijk gaat.” “Op korte oneffenheden is de auto wat bokkerig”, vult een andere berijder aan.” De auto weegt ook 2 ton en op de 20-inch wielen zal hij net wat stugger zijn dan op de standaard 19-inch wielen”, vergoelijkt hij deze eigenschap.

Dat grotere wielen een auto niet comfortabeler maken was bekend bij deze Enyaq iV 60-rijder. “Als reactie op een vraag: dit zijn de standaard 19 inch velgen. Bewust niet voor groter gekozen in verband met comfort en afrolgeluid. Bij kruissnelheid van 100-110km/h zijn de stilte en het veercomfort binnen echt heerlijk.” Minder tevreden is deze Enyaq-rijder, die koos voor een variant met 80-kWh batterij. “De Enyaq is achterwielaangedreven. Bij windkracht 4-5 en hoger en een snelheid van 130 km/h of meer maakt dat de auto praktisch onbestuurbaar. Het wordt een soort vlieger met een heel onvoorspelbaar en onbestemd stuurgedrag.”

Bij een voormalig Volvo-rijder valt vooral de elektrische beleving in de smaak. “De hele rijervaring is veel relaxter dan in onze Volvo V60, die ook al heel relaxed was. Doordat de Enyaq geen traditionele versnellingsbak of automaat heeft zijn de versnelling en vertraging volstrekt naadloos. Rustig als je dat wilt, maar ook best heftig als je vol 'gas' geeft.”

Hoe ver komt de Enyaq?

Om te scoren met een EV moet-ie vandaag de dag een aardig rijbereik laten zien. Skoda schermt met WLTP-waarden van 397 km voor de iV 60 tot 552 km voor de Enyaq Coupé iV 80. De nettocapaciteit van beide batterijen bedraagt overigens respectievelijk 58 en 77 kWh. Snelle rekenaars zien dat er in het eerste geval maximaal 15 kWh/100 km verbruikt mag worden. In de praktijk zien meerdere eigenaren een waarde rond de 17 kWh/100 km, al is dat afhankelijk van de omstandigheden.

“Verbruik is wat wisselvallig, zoals dat gaat met EV's. In de zomer, als het boven de 20 graden is, haal ik zo'n 16 kWh/100 km. Maar nu, in de winter als het 0 graden is en er winterbanden onder zitten, zit ik altijd boven de 21 kWh/100 km. Scheelt bijna 100 km bereik op een volle lading”, schrijft een Enyaq iV 80-rijder. Een andere berijder, met een vergelijkbare auto, heeft de volgende ervaring: “De actieradius valt enorm tegen. Met koud weer houdt het bij 360 kilometer echt wel op. Ik rijd meestal snelwegkilometers.” Een iV 60-rijder schopte het in november tot zo’n 300 kilometer, bijna 100 km minder dan Skoda zelf opgeeft. “Met een buitentemperatuur van 8 tot 12.5 graden, 95 procent snelweg met 108 km/h op de cruisecontrol. Heenweg alleen en terugweg volgeladen met drie volwassenen en bagage. Totaalverbuik van 17.1 kWh. Echt mega-tevreden over. Vertrokken met 100 procent (geschat bereik 339 km) en geëindigd met 13 procent (geschat resterend bereik van 59 km).”

Storingen en irritaties

In deze rubriek lees je regelmatig over opstartproblemen, waar rijders van nieuwe elektrische auto’s bovenmatig veel last lijken te hebben. Bij de Skoda Enyaq lijkt dit mee te vallen, al melden enkele rijders wel kleine elektronische storingen. “Deze leiden in mijn geval nooit echt tot problemen, maar de pingeltjes en icoontjes die af en toe aanspringen maken geen degelijke indruk. Meestal verdwijnen ze vanzelf na een paar minuten weer, of nadat de auto een uurtje heeft stilgestaan”, schrijft een iV 80-rijder. Ook een collega-iV 80-chauffeur maakte kennis met de zelfhelende eigenschappen van de Enyaq: “De auto weigerde een keer volledig dienst. Alles zwart, niets wilde meer. Een kwartier later had hij zich op wonderbaarlijke wijze hersteld.” Eén rijder is gestrand met een defecte module in het accupakket, wat uiteraard onder garantie is vervangen.

Skoda Enyaq-rijders lijken dus gevrijwaard van structurele problemen, verder zijn berijders over het algemeen tevreden met het geboden product. Goed, het navigatiesysteem en de app zouden verbeterd kunnen worden, maar over de bediening vernemen we geen klachten. De ruimte aan boord is overvloedig, maar wie in de markt is voor een Enyaq doet er goed aan om het zitmeubilair nader te inspecteren. Op basis van de reviews zitten Sportline-stoelen een heel stuk beter dan de standaardexemplaren.