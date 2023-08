Review Renault Twingo: eigenaren over de derde en laatste generatie

Renault had in 1992 niet beter kunnen mikken: de Twingo was helemaal raak . Het succes hield lang aan, want na enkele facelifts werd het origineel pas in 2007 opgevolgd door een wel erg serieus model. De derde – en helaas ook laatste – Twingo is gelukkig weer wat guitiger, maar nog specialer is de technische uitvoering. Wat eigenaren er in de praktijk van vinden? Je leest het hier.

De nieuwe Twingo deelt zijn basis met de Smart ForFour, beide auto’s wijken flink af van de geldende standaard. Zo ligt de motor achterin, hebben ze achterwielaandrijving en een dubbele bodem. Hoewel deze bodem vanaf het begin bedoeld was om een batterijpakket te herbergen zag zo’n elektrische Twingo pas in 2020 het levenslicht. Nét op tijd, want een jaar later trok Renault de stekker uit de benzine-Twingo. Als je nu per se nog een nieuwe Twingo wilt kopen is hij per definitie elektrisch, net als zijn opvolger: de iets grotere Renault 5.

Is de Twingo ruim genoeg?

Kijken we naar de lengte, dan meet de derde generatie Twingo een paar millimeter minder dan zijn voorganger. “Qua ruimte doet hij het prima, ook al is het wel passen en meten als je met twee opgroeiende (lange) kinderen achterin wilt zitten”, ervaart de eigenaar van een Twingo TCe 90 Dynamique. “Dan had je in de Twingo 1 meer ruimte achterin”, voegt hij eraan toe. Maar goed, die Twingo had dan ook zo’n vijftig liter minder kofferruimte. “De Twingo is toch nog vrij ruim ondanks de motor achterin”, schrijft een Twingo SCe 70-bestuurder die nog een aantal praktische punten aanstipt. “De achterbank is in delen neerklapbaar en, belangrijker nog, daarmee krijg je een gelijke laadvloer. De bijrijdersstoel is ook in zijn geheel naar voren te klappen, waardoor je die laadvloer nog een stukje kunt doortrekken.”

“Dan de ultieme test als boodschappenauto: De wekelijkse boodschappen voor een gezin van vier grote mensen”, schrijft een andere SCe 70-rijder. “Het lukt! Doordat de lengte van de bagageruimte groot is kun je een groot boodschappenkrat er in de lengte inzetten. Eventueel kun je de stoelleuning een stukje naar voren zetten. Zeer prettig is dat je de boodschappen in en uit kunt schuiven, je hoeft ze niet over een hoge drempel heen te tillen. Fijn met zware kratten.” Zijn er nog aandachtspunten? “We moeten oppassen met diepvriesproducten, want de bodem van de bagageruimte wordt wel iets warmer. Snel naar huis met de boodschappen dus ...”

Op dat laatste punt heeft de eigenaar van een Twingo uit 2017 een aanvulling. Hij had eerder een exemplaar uit 2014 en heeft dus vergelijkingsmateriaal. “Een verbetering is de isolerende mat op de motorklep achterin. Deze isoleert beter, waardoor de warmte in de kofferbak veel minder is.”

Zitcomfort en -positie Twingo

We zien het vaker in deze rubriek, de zeer persoonlijke ervaring van zitcomfort. “Wat mij tegenstaat zijn de stoelen, ze zien er leuk uit maar omdat de hoofdsteun is opgenomen in de stoel is deze niet te verstellen, vervelend voor kleinere mensen”, schrijft een berijder die ook ervaart dat de hoofdsteun en binnenspiegel dode hoeken opleveren. Nog een kritische noot: “De vloer is vrij hoog, waardoor je het gevoel hebt met je knieën te hoog te zitten.”

Dat het ook anders kan bewijst deze bestuurder: “De stoelen zitten lekker en stevig. Ik vraag me ook af of de Twingo nu een Smart met een Renault-saus is. Ik ben in een Franse wagen zo’n stevige stoel niet gewend.”

Weggedrag Renault Twingo

Motor achterin en achterwielaandrijving: als je voor een bescheiden budget in de buurt van een Porsche 911 wilt komen moet je bij de Renault Twingo zijn. Dat zou je tenminste kunnen denken als je naar de lay-out kijkt. De praktijk blijkt weerbarstiger, met heel uitgesproken plussen en minnen. Om met het positieve te beginnen: “Rijden doet hij leuk. Het mooie leren stuurtje gaat lekker stevig rond en geeft een goed, soms licht gevoel bij het sturen. De kleine draaicirkel is geweldig! Leuk om in je straat te kunnen draaien zonder te hoeven steken en makkelijk met parkeren”, benadrukt de berijder die de Twingo als goede boodschappenauto beschreef. En inderdaad, met 8,7 meter is de draaicirkel bijzonder klein. Het is niet voor niets dat meerdere eigenaren dit positief belichten.

Het ontwerp heeft ook een keerzijde, zoals deze rijder van een Twingo uit 2015 beschrijft. “Tot aan 110 km/h vond ik hem nog fijn rijden, daarboven niet meer. Geluidsniveau neemt dan behoorlijk toe en hij wordt, door de plek van de motor, erg zoekerig. In dezelfde categorie: rechtuitstabiliteit bij wind. Twee handen aan het stuur zijn dan echt noodzakelijk. Door de combinatie van weinig gewicht aan de voorkant en redelijk smal en hoog is hij enorm windgevoelig.”

Deze windgevoeligheid is een veel voorkomende klacht. “De windgevoeligheid blijft mij verbazen. Je went er wel aan, maar je moet bij wind je stuur toch stevig vasthouden”, schrijft een op dit gebied minder tevreden eigenaar. Renault was zich blijkbaar bewust van dit fenomeen en bouwde uit voorzorg een zijwindassistent in. “Wanneer de auto door winddruk instabiel dreigt te worden grijpt deze in door te remmen volgens het ABS-principe”, licht deze rijder toe. “Dus korte remingrepen, zoals iedereen wel kent met remmen op ijs met ABS.”

Een lichtpuntje is er ook, aldus de eigenaar die zijn 2014-model inruilde op een Twingo Parisienne uit 2017. “De Parisienne is nog steeds windgevoelig, maar wat opvalt is dat de zijwindassistent niet zo paniekerig ingrijpt als bij de Twingo uit 2014.” Ook de elektrische Twingo lijkt een flink verbeterde wegligging te hebben. “Doordat de accu onder de voorstoelen zit is de auto beter in balans, zwaarder in de neus en dus niet meer zo windgevoelig. En de auto weegt 200 kg meer dan de benzinemodellen, dus ook dat draagt bij aan het stabiele gevoel, ook op de snelweg”, schrijft de eigenaar van een frivool uitgevoerde Renault Twingo Electric Vibes.

En de motoren?

Wie geen elektrische Twingo kiest krijgt een driecilinder met 70 (SCe 70) of 90 pk (TCe 90) vermogen, waar in het laatste geval een turbo voor het extra duwtje zorgt. “De 70-pk motor is prima, maar verwacht geen spectaculaire prestaties. Met name op de snelweg is de Parisienne behoorlijk traag met accelereren”, aldus de eerder aangehaalde rijder die inmiddels aan zijn tweede Twingo bezig is. “Onderin is niet veel trekkracht, daarna gaat hij tot cirka 80 km/h lekker snel”, schrijft een andere SCe 70-rijder. “Daarna is de fut eruit.”

Voor wie benieuwd is naar het brandstofverbruik van de Renault Twingo in de praktijk: dit hielden we al in een eerder artikel onder de loep.

Hoe betrouwbaar is de Twingo?

Tot zover weet de eigenzinnige Twingo niet iedereen te overtuigen, maar als het om betrouwbaarheid gaat blijkt de auto een aanzienlijk minder eigenzinnig. Eigenaren melden geen structurele problemen, al gaat er incidenteel weleens iets stuk. Zo meldt één eigenaar een krakende achterklep, heeft iemand problemen met de Bluetoothverbinding en overleed een startmotor wel erg vroeg. Vervelend voor een TCe 90-rijder met EDC-automaat: “Bij het opschakelen naar sommige versnellingen bonkt hij, de mate van bonken is afhankelijk van het vermogen wat je vraagt. De dealer kan niet vinden wat de oorzaak is.”

In de meeste gevallen gaat het om relatief kleine problemen. Onder de streep lijkt de derde generatie Twingo een betrouwbare metgezel, maar zijn karakter past niet bij iedereen. Het ruimte-aanbod, de eenvoudige belaadbaarheid en korte draaicirkel blijken positieve opvallers, daartegenover staan bescheiden motorprestaties (SCe 70) en een bij zijwind instabiel weggedrag. Hoewel de zijwindassistent bij latere bouwjaren subtieler zou ingrijpen is de elektrische Twingo waarschijnlijk de best rijdende variant.