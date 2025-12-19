Renault Twingo II: 'Slimme budgetkeuze met verrassend veel ruimte'
Is de Twingo II net zo'n slimme keuze als zijn voorganger?
Video
Helaas kunnen wij deze video niet weergeven, omdat je niet akkoord bent gegaan met de
cookie voorwaarden.
Onze video speler heeft rechten nodig voor de "Social Media".
Wijzig je cookie instellingen
Eind 2007 maakt de eerste Twingo plaats voor een nieuwe, meer volwassen verschijning. Tot 2014 schittert deze tweede generatie in de showrooms. Inmiddels duikt hij vaak op in het occasionaanbod; het bewijs dat de Twingo II onverminderd voortleeft. Wat krijg je voor pakweg € 2.000 aan Twingo fun?
Waarom zou je kiezen voor dit model?
De Renault Twingo bewijst dat klein ook praktisch kan zijn. Ondanks zijn compacte jasje biedt hij achterin verrassend veel ruimte. Nog handiger: bij sommige uitvoeringen kun je de achterstoelen los verschuiven. Dat is ideaal als je liever bagage dan bijrijders vervoert. Het is wel even klimmen geblazen voor de passagiers achterin, want deze kleine hatchback is uitsluitend als driedeurs geleverd. Een groot voordeel van zo’n compacte auto is dat je je niet scheel betaalt aan brandstofkosten.
Wie heel voordelig veel kilometers wil afleggen kan kiezen voor een Twingo dCi diesel, waarmee je gemakkelijk 1 op 22 rijdt. Helaas betaal je voor die spaarzaamheid een hogere motorrijtuigenbelasting. Deze zelfontbranders vallen onder emissieklasse 5, waardoor ze momenteel nog de milieuzones in mogen. De benzinemodellen zijn ook zuinig met een gemiddeld verbruik zo’n 1 op 16, maar een Peugeot 107 doet het op dat vlak nog beter.
Over deze Renault Twingo
Vandaag nemen we plaats achter het stuur van een 1.2 liter zestienklepper. Die heeft 75 pk en komt daarmee prima mee met het verkeer. Wie meer pit zoekt, kan bijvoorbeeld uitwijken naar de duurdere Twingo GT, die 100 of 102 pk levert. Onze testauto stamt uit het tijdperk ná de facelift van 2012 en dat zie je direct aan de ronde lampen in de voorbumper. Binnenin worden we zowaar verwend met luxe als een radio, elektrische ramen en een verschuifbare achterbank; extra’s die je op de basisversies tevergeefs zoekt. Daarom gaat de vraagprijs van deze Twingo over de twee mille. Maar helaas voelt het interieur, ondanks deze luxe, enigszins goedkoop aan.
Belangrijke aandachtspunten
Houd de koplampen van een Twingo goed in de gaten: eventuele condens verdwijnt meestal vanzelf zodra je de lichten aandoet. Maar hangen er echte druppels in, dan is het probleem hardnekkiger. Check daarnaast of de airco goed werkt. De aircocondensor wil nog wel eens lek raken en die moet je dan samen met de radiateur vervangen. Dat is nogal een prijzige grap. Bovendien verloopt bijtanken niet altijd even soepel, want soms slaat het tankpistool te vroeg af. Meestal is een verstopte ontluchting de boosdoener. Probeer dan wat rustiger te tanken of het tankpistool minder diep te steken. Het is een praktische oplossing, al blijft het behelpen.
Aanbod en prijzen Renault Twingo
Wie op zoek gaat naar een vriendelijke, voordelige occasion hoeft niet te blijven hangen bij de eerste generatie van de Twingo. Zijn opvolger heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen als budgetvriendelijke keuze. Prijzen beginnen zo rond de €2.000, maar hangen sterk af van de uitvoering en motorisering. Wie droomt van een 133 pk sterke Twingo RS moet per definitie dieper in de buidel tasten. Op de occasionmarkt kom je de 1.2 zestienklepper met 75 pk verreweg het meeste tegen.
Of je nu praktisch gemak, betaalbaarheid of gewoon een vleugje Franse eigenzinnigheid zoekt: met de tweede generatie Twingo zit je sowieso goed.
- +Goedkoop in aanschaf
- +Laag brandstofverbruik
- +Ruim voor zijn formaat
- -Kale basisuitrusting
- -Interieurkwaliteit
- -Alleen als driedeurs geleverd
Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?
Renault Twingo 1.2-16V Dynamique 77 PK. Fijn rijdende auto met nieuwe APK !!! Distributieriem en waterpomp vervangen bij 187.000 KM !!
- 2010
- 224.339 km
Renault Twingo 1.2 16V Collection 2012 Airco Cruise NAP! APK!
- 2012
- 154.640 km
Renault Twingo 1.2-16V Authentique Airco lage km! ALLINPRIJS
- 2011
- 41.140 km