Eind 2007 maakt de eerste Twingo plaats voor een nieuwe, meer volwassen verschijning. Tot 2014 schittert deze tweede generatie in de showrooms. Inmiddels duikt hij vaak op in het occasionaanbod; het bewijs dat de Twingo II onverminderd voortleeft. Wat krijg je voor pakweg € 2.000 aan Twingo fun?

Waarom zou je kiezen voor dit model? De Renault Twingo bewijst dat klein ook praktisch kan zijn. Ondanks zijn compacte jasje biedt hij achterin verrassend veel ruimte. Nog handiger: bij sommige uitvoeringen kun je de achterstoelen los verschuiven. Dat is ideaal als je liever bagage dan bijrijders vervoert. Het is wel even klimmen geblazen voor de passagiers achterin, want deze kleine hatchback is uitsluitend als driedeurs geleverd. Een groot voordeel van zo’n compacte auto is dat je je niet scheel betaalt aan brandstofkosten. Wie heel voordelig veel kilometers wil afleggen kan kiezen voor een Twingo dCi diesel, waarmee je gemakkelijk 1 op 22 rijdt. Helaas betaal je voor die spaarzaamheid een hogere motorrijtuigenbelasting. Deze zelfontbranders vallen onder emissieklasse 5, waardoor ze momenteel nog de milieuzones in mogen. De benzinemodellen zijn ook zuinig met een gemiddeld verbruik zo’n 1 op 16, maar een Peugeot 107 doet het op dat vlak nog beter.

Over deze Renault Twingo Vandaag nemen we plaats achter het stuur van een 1.2 liter zestienklepper. Die heeft 75 pk en komt daarmee prima mee met het verkeer. Wie meer pit zoekt, kan bijvoorbeeld uitwijken naar de duurdere Twingo GT, die 100 of 102 pk levert. Onze testauto stamt uit het tijdperk ná de facelift van 2012 en dat zie je direct aan de ronde lampen in de voorbumper. Binnenin worden we zowaar verwend met luxe als een radio, elektrische ramen en een verschuifbare achterbank; extra’s die je op de basisversies tevergeefs zoekt. Daarom gaat de vraagprijs van deze Twingo over de twee mille. Maar helaas voelt het interieur, ondanks deze luxe, enigszins goedkoop aan.

Belangrijke aandachtspunten Houd de koplampen van een Twingo goed in de gaten: eventuele condens verdwijnt meestal vanzelf zodra je de lichten aandoet. Maar hangen er echte druppels in, dan is het probleem hardnekkiger. Check daarnaast of de airco goed werkt. De aircocondensor wil nog wel eens lek raken en die moet je dan samen met de radiateur vervangen. Dat is nogal een prijzige grap. Bovendien verloopt bijtanken niet altijd even soepel, want soms slaat het tankpistool te vroeg af. Meestal is een verstopte ontluchting de boosdoener. Probeer dan wat rustiger te tanken of het tankpistool minder diep te steken. Het is een praktische oplossing, al blijft het behelpen.