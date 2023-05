Renault Twingo 1.5 dCi – 2011 – 227.099 km - Klokje Rond

Extreem hoog is de kilometerstand van deze Twingo met dieselmotor niet. Het is de tweede auto binnen het gezin van William Schouten, alle serieuze reizen gaan met de Dacia Duster met plek voor drie kinderzitjes. Het feit dat William al vanaf dag één eigenaar is en nu twijfelt of hij de twaalf jaar oude Renault moet meenemen met de verhuizing naar België trok ons over de streep.

We gaan even terug naar 2011, toen je spekkoper was als je voor een kleine diesel met lage uitstoot koos: geen bpm en zelfs een paar jaar wegenbelastingvrij. Keuze was er volop. “Mijn vriendin had toen een Skoda Fabia 1.9 TDI en daar waren we goed over te spreken”, vertelt William Schouten. “Ze heeft er tot 2019 mee gereden, in totaal iets meer dan drie ton. Toen konden we de Dacia Duster van mijn schoonouders overnemen en dat kwam goed uit, gezien de gezinsuitbreiding. Maar goed, ik ging naar de Skoda-dealer voor een proefrit met de Fabia 1.2 TDI en dat was een enorme tegenvaller, dus toch maar naar de Renault-dealer.”

Twingo heeft viercilinder en dat maakt verschil

William zegt de Twingo altijd leuk te hebben gevonden. “Hij heeft een hoog knuffelgehalte en biedt veel waar voor zijn geld. Ook is de viercilinderdiesel een wereld van verschil met de driepitter van de Fabia. Ik koos voor de mooie kleur blauwgrijs, maar al snel bleek dat ik dan heel lang zou moeten wachten. Dan maar een witte, maar wel met een panoramadak dat open kan, want daar geef ik liever mijn geld aan uit dan aan een setje lichtmetalen wielen. Al een paar maanden na aanschaf vloog er een steen door de aircocondensor. In mijn beleving een constructiefout en de dealer heeft kosteloos een nieuwe gemonteerd. Daarna heb ik zelf nog fijnmazig gaas aangebracht om herhaling te voorkomen.”

1.000 kilometer op een tank

We kunnen ons goed voorstellen dat William best in zijn nopjes is met zijn dieseltje. Ga maar na: 200 Nm koppel en 85 pk. Om het even in perspectief te plaatsen: de Renault 25 Turbo D had eveneens 85 pk en zelfs minder koppel. Lekker zuinig is de Twingo ook, zo blijkt. “Mijn absolute record op een volle tank is 1.012 kilometer. Meestal zit ik rond de 1 op 23 à 24. Ik heb een extra verbruiksmeter gemonteerd bij de binnenspiegel. Die is gekoppeld aan de OBD en heb ik door de tijd heen zelf gekalibreerd. Het is mij al eens gelukt om een ritverbruik van 3,1 l/100 km te registreren, maar dan moet echt alles meezitten.”

Veel gadgets in de Twingo

We zien meer gadgets in het interieur, zoals een dashcam, andere tweeters voor de stereo en een flinke partij stekkers in de middenconsole om alles van stroom te voorzien. “Het geluidssysteem is matig, daaraan heb ik al vrij snel iets laten doen. Onder de stoelen zitten kleine subwoofers, hij heeft een extra versterker en alle speakers zijn vervangen. Helaas zakken de tweeters een beetje weg in het dashboard, maar het geluid is nog altijd top”, aldus William. Blijkbaar had keurmeester Joep Schuurman tijdens zijn proefrit het volume op nul, want het ritje klonk hem niet als muziek in de oren. Oorzaak: oude winterbanden, die verschrikkelijk veel herrie maken.

Bekende kwaal Twingo: vocht in de koplampen

Een bekend kwaaltje van deze Twingo is vocht in de koplampen en ook dit exemplaar ontkomt er niet aan. Met een föhn en een beetje geduld is dat weer droog te stoken, maar vroeg of laat is de boel weer nat. “Ik weet wel dat de voorbumper eraf moet om een koplamp te vervangen, dus dat weerhoudt mij nog. En er staat nog meer op de rol. Bij de laatste bandenwissel waren de zomerbanden op, waardoor ik nu aan een nieuwe set toe ben. En dit najaar komt de volgende, grote onderhoudsbeurt, inclusief vervanging van de distributieriem. Niet op kilometers, maar puur vanwege de leeftijd. En vorig jaar zomer stopte de airco met koelen. De specialist heeft het systeem bijgevuld en een maand later was het alweer leeg.”

Als Twingo weggaat dan wellicht Dacia met af fabriek lpg

We beginnen nu wel een beetje te begrijpen waarom William twijfelt, nog los van de strenge dieselkeuring van onze zuiderburen. De bevindingen van Joep maken het er niet beter op. Vooral het repareren van de lekkende aandrijfaskeerring en een set nieuwe remschijven met blokken doen de rekening verder oplopen. “Het lijkt er op dat onze wegen gaan scheiden, al is de auto in mijn beleving nog lang niet op. In elk geval ben ik blij dat Joep met een meer dan kritische blik naar mijn auto heeft gekeken en zo de laatste twijfel wegneemt. Ik ga mij maar eens oriënteren op een Dacia met af fabriek lpg. Die is er ook met open dak!”

Onderhoudshistorie: kort en duidelijk

Veel bijzonder onderhoud heeft de Twingo nooit nodig gehad. Elk jaar kreeg hij een standaard onderhoudsbeurt. Redelijk kort na levering raakte de airco lek door steenslag door de grille. Die is onder coulance vervangen en tegelijkertijd heeft de eigenaar een gaas laten aanbrengen om in de toekomst schade te voorkomen. De auto is de eerste jaren bij Renault in onderhoud geweest, maar na het aflopen van de fabrieksgarantie bij een universele garage. Naast de standaard banden-, filter- en oliewissels is er nooit veel kapot gegaan. Vorig jaar viel ineens de turbodruk weg, wegens een defecte sensor. Bij de laatste apk was een defect wiellager het grootste probleem.

Wat mankeert eraan?

• Wisserbladen voor zijn slecht

• Auto bromt/trilt met remmen, schijven lijken krom

• Wisserblad achter is nog slechter dan voor

• Ruitensproeier achter is verkeerd afgesteld

• Veel bandenlawaai in de auto hoorbaar

• Koplamp rechts staat vol met water

• Inlaatsysteem en turbo zweten/lekken wat olie

• De linker aandrijfaskeerring lekt fors

• De koppelstangen van de stabilisatorstang voor worden slecht

• De banden rechtsvoor en linksachter zijn meer dan 10 jaar oud

De mening van Carrec Technocenter

“De Twingo is een prima auto, maar heeft wel wat liefde nodig. Mijn nu twijfelende blik zou dan een dikke duim kunnen worden.”