De term GT vinden sommigen hetzelfde als nét niet, want het is geen GTI of – in het geval van Renault – RS. Toch is het wel precies wat Kevin Gielis zocht in zijn volgende auto: een lekkere GT. Met een toefje extra, dat dan weer wel. Eens kijken wat de Renault Mégane GT van Kevin op de rollenbank presteert.

Kevin heeft absoluut iets met Renault. Niet alleen omdat hij als automonteur werkt bij een Renault-dealer­bedrijf (Hedin), maar omdat hij vindt dat het merk gedurfd uit de hoek kan komen. “Het heeft een bepaalde eigenzinnigheid, in zijn ontwerpen, maar ook soms in technische oplossingen”, legt hij uit. Toen hij genoeg had gespaard, ging Kevin op zoek naar een Mégane van de vierde generatie. Hij had best wat eisen waaraan die auto moest voldoen. Kevin: “Om te beginnen wilde ik een lekkere kleur en verder maximaal 30.000 kilometer op de klok en een mechanische handrem, dus geen elektrische. Ook wilde ik een origineel Nederlandse auto en alcantara bekleding.” Verder nog wensen, Kevin? “Ja, een heerlijke automaat, maar die is standaard bij een GT van de vierde generatie.”

Mégane GT gekocht met 67.000 kilometer

Je zult de occasion maar zijn die moet voldoen aan de wensen van Kevin, de automonteur die bekend staat om zijn hang naar perfectie en die houdt van netjes. Natuurlijk kwam precies die Mégane er. Het werd een knetterblauwe uit 2016. Hij had wel 67.000 op de klok, maar je kunt nu eenmaal niet alles hebben!

Het moge duidelijk zijn dat Kevin, en alleen hij, het onderhoud doet en ook de eventuele reparaties verricht. “Haha, ja dat ben ik aan mijn stand verplicht natuurlijk. Ik moet me er soms wel toe zetten om na een hele dag werken ook nog even mijn eigen auto te doen, maar ik vind het wel belangrijk om hem goed bij te houden.”

Vlot rijden en iets over hebben, geen scheurneus

En netjes is de Mégane GT zeker: vanbinnen en vanbuiten is bij als nieuw. Kevin is geen scheurneus, hij houdt van luxe en comfort en wat praktisch gemak in een auto. Wel wil hij natuurlijk vlot onderweg zijn en ‘iets over hebben’ onderweg. Dat maakt Kevin een uitgesproken GT-rijder.

Kevin vindt Mégane GT onderschat

Het is de Astra, Golf en Focus inéén, maar dan van Renault. Waar moeten we die Mégane GT nu precies plaatsen? “Iets hoger op de ranglijst, want ik vind hem soms best onderschat” zegt Kevin. De Mégane wordt in 1995 geboren als opvolger van de 19. De eerste generatie verschijnt aanvankelijk alleen als vijfdeurs hatchback en als driedeurs coupé. Later volgen sedan, Scénic en Cabriolet. In 2012 is het tijd voor een facelift voor de Mégane. De auto krijgt een andere voorpartij met mistlampen die aansluiten op de ondergrille. Verder is er optioneel led-dagrijverlichting en voegt Renault enkele nieuwe motoren met een start-stopsysteem aan het gamma toe. In 2014 is er opnieuw een belangrijke facelift, waarbij de Mégane een moderner front krijgt. De auto van Kevin is van de laatste generatie Mégane, die in 2015 werd onthuld. In 2016 kwam de Mégane GT, de versie met iets meer dan 200 pk en zoals gebruikelijk zat hij weer tussen de normale Mégane en de Mégane RS in.

Koppeling is vervangen

Een horrorverhaal dat zelfs een automonteur kan overkomen. “De 1.6-motor is prima, maar de koppeling heb ik toch al moeten vervangen. Bij het opschakelen van twee naar drie hoorde ik op een zeker moment een bijgeluid. Toen wist ik dat het fout was. Het is een veelvoorkomende kwaal van dit type Mégane en die van mij kreeg er dus ook last van. Die koppeling kostte 1.500 euro en heel veel vrije tijd.”

Kevin heeft na die koppelings­ellende, vrij kort al na aankoop, geen gekke dingen meer mee­gemaakt. Nu heeft hij er een heerlijke en krachtige GT aan, waarmee hij alles doet: woon-werkverkeer, vakanties en andere uitjes. Maar… hoe krachtig is hij, want dat is wat Kevin natuurlijk wil weten. Keurig haalt de auto met Ghisbert van Ginhoven achter het stuur op de rollenbank zijn waarden. En op een gezonde manier, zo horen we.