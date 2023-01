Renault Mégane Estate dCi 110 – 2012 – 481.442 km - Klokje Rond

Toen Ronald Schraa in 2015 deze Renault Mégane kocht, zaten de eerste drie 14-procent jaren erop voor deze populaire bijtellingsknaller. Voor bijna een derde van de nieuwprijs had hij een drie jaar jonge, zuinige diesel met alle denkbare opties. Ronald rijdt sinds dit jaar een jongere Mégane en wat keurmeester Tim betreft is voor de 99-XJS-5 het aftellen begonnen.

De productiemedewerkers van de fabriek waar de Renault Mégane van de band rolt draaien overuren in 2012, om aan de gigantische vraag vanuit Nederland te kunnen voldoen. Want wij omarmen massaal de Franse C-segment diesel met 14 procent bijtelling en vrijstelling van motorijtuigenbelasting. Vrijwel de hele verkoop top 10 uit dat jaar bestaat uit auto’s met 14 procent bijtelling, met de Renault Mégane als trotse lijstaanvoerder met 21.468 stuks. Wanneer de uitstootregels voor 2013 iets worden aangescherpt, lukt het Renault om de uitstoot van de Mégane voor de Nederlandse markt terug te schroeven van 90 naar 88 gram. In dat jaar halen de Volvo V40 en Ford Focus de Mégane in, beide met dieselmotor. Daarna is het lang leve de Outlander met stekker, terwijl verstokte dieselaars massaal de extreem zuinige Peugeot 308 SW BlueHDi omarmen.

Tot zover een stukje achtergrond, terug naar de voordelige Estate van Ronald. “Mijn vorige auto was ook een Mégane diesel, met dezelfde motor. Tijdens vakantie in Frankrijk brak de distributieriem. Omdat ik al het onderhoud altijd keurig op tijd en volgens voorschrift bij de Renault-dealer in Sneek laat doen, draaide ik niet zelf op voor de schade. Ik heb toen nog voorgesteld dat ze in plaats van de auto te repareren mij tegoedbonnen voor onderhoud zouden geven omdat ik toch al van plan was een andere auto te kopen. Helaas wilde de dealer daar niet in mee en kreeg ik hem gerepareerd weer terug.”

Filevrije vrije kilometers met deze Mégane diesel

Na drie leasejaren begint de Mégane aan zijn tweede leven bij een eigenaar die de techniek niet zwaar op de proef stelt tijdens de rit van woonplaats Lelystad naar de werkplek in Bolsward. Een kleine 90 kilometer enkele reis, dan zit je al op 900 km per week. Dat verklaart de drie ton in zeven jaar. “Ik ben een rustige rijder, het heeft geen zin om te gaan jakkeren op zo’n afstand. Gewoon op tijd vertrekken”, verklaart Ronald. “Bijkomend voordeel is dat ik richting het noorden bijna nooit last heb van files of opstoppingen. Hooguit een keer bij de Ketelbrug op de A6. Bij Joure kun je sinds een paar jaar ook lekker doorrijden, nu de rotonde daar weg is.” Om de motor gezond te houden, voegt Ronald Slick 50 aan de olie toe. “Je kunt je twijfels erbij hebben, maar in mijn beleving helpt het echt. Het bewijs staat hier voor je! Volgens de Consumentenbond zou dit de slechtste auto ooit zijn. Dat is in ieder geval niet mijn ervaring. Ik vraag mij af of dit de Mégane met de hoogste tellerstand is, ze staan nergens te koop met bijna vijf ton op de klok.”

Dat gaan we even na op Gaspedaal en warempel, we treffen een identieke Mégane Estate met eveneens een X-kenteken die al 557.711 kilometer achter de kiezen heeft. Met een vraagprijs van € 3.600 niet eens spotgoedkoop. Het is en blijft een soort Russische roulette om een occasion met een astronomische tellerstand te kopen. Misschien haal je het tot de volgende apk met af en toe een litertje olie en hier en daar een lampje, maar het kan ook ernstig uit de klauw lopen.

Weer pech

Dat er voor dit exemplaar veel werk aan de winkel is, weet Tim al na de eerste testkilometers. Daaraan zijn vooral de versleten schokdempers debet. En van de oorspronkelijke 110 pk en 260 Newtonmeter koppel lijkt ook niet zo heel veel over te zijn. “Respect voor deze kilometerstand, dat moet gezegd. Om de Renault weer een beetje fatsoenlijk te laten rijden, moet er enorm veel geld in worden gestoken. Dat is hij niet meer waard.” Zoals gezegd, Ronald rijdt nu een Mégane uit 2018 met 120.000 km op de klok en zijn zoon Reinder, die nog studeert, gebruikt de oude onder andere om mee naar Harderwijk te rijden. “Nadat ik de nieuwe kocht, krijgt deze niet zo veel onderhoud meer. Alleen het hoogst noodzakelijke. De distributieriem had allang vervangen moeten worden, maar volgens de garage ziet hij er nog goed uit.”

In 2021 had Ronald opnieuw pech in Frankrijk, uitgerekend op de beruchte ringweg door Parijs. Ineens lag de koppeling eruit, volgens hem zonder enige vooraankondiging. “Vlak voordat we op vakantie gingen, had hij nog een beurt gehad bij de dealer. Gewoon domme pech. We zijn weggesleept en de volgende dag zou de auto weer klaar zijn. Maar nadat alles weer gemonteerd was, bleek de startmotor kapot. Die moest worden besteld en wij kregen via de ANWB een vervangende auto. Hoe het nu verder moet met deze? Er mankeert meer aan dan ik dacht. Misschien eerst maar eens een paar nieuwe veren en schokdempers achter en het dan nog even aanzien. Grote bedragen ga ik er niet meer insteken, dat staat vast.”