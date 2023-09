Renault Kadjar dCi 110 - 323.603 km - 2015 - Klokje Rond

Het is beslist ongemakkelijk als je geen vertrouwen meer hebt in de auto waarvan je afhankelijk bent. Dit is het geval bij Piet-Jan Coremans en zijn vrouw. Hun Renault Kadjar liet het drie keer achter elkaar afweten, met fikse onkosten tot gevolg. “Ik had mij voorgenomen om deze diesel tot een half miljoen kilometer door te rijden, maar door al die malaise ben ik gaan twijfelen”, vertelt Piet-Jan. Hij is niet blij. “Ik moet kunnen rekenen op mijn auto. En ik wil dat mijn garage beseft dat een auto die je telkens in de steek laat zo’n beetje het vervelendste is wat je kan gebeuren. Daar sta je dan, je hele dag naar de haaien en een hoop gedoe. En veel extra kosten op de koop toe.”

Alle lampjes op rood

Zo, dat is eruit. Piet-Jan heeft nog wat stoom afgeblazen van die keer in november vorig jaar. “Ik schrok me rot, alle lampjes op het dashboard sprongen op rood. Er waren tal van storingen en ik was bijna drie mille armer voordat het allemaal weer in orde was.” Voor de goede orde hoort daarbij de kanttekening dat er een grote beurt met regulier onderhoud in dat bedrag verdisconteerd zat. Een storing in het uitlaatgastraject was de boosdoener. Goed, soms zit het mee, soms zit het tegen. Maar daarbij bleef het niet. “Een paar maanden later gaf de turbo er de brui aan”, moppert Piet-Jan. Maar de druppel van die welbekende emmer kwam drie maanden nadien: de versnellingsbak liet het afweten, zodat schakelen niet meer mogelijk was. De rekeneenheid van de gerobotiseerde bak was kaduuk. En een nieuwe was heel, heel moeilijk te krijgen. Er werd zelfs een termijn van een jaar genoemd. Piet-Jan ontplofte zo ongeveer. “Vanwege onderdelenschaarste zou het wel eens heel lang kunnen gaan duren. Dankzij bemiddeling van de importeur werd er nota bene op Corsica een geschikte rekeneenheid gevonden en die is uiteindelijk verstuurd en gemonteerd.” Met een autoleeftijd van acht jaar en meer dan drie ton op de klok was er van enige garantie of coulance geen sprake meer en Piet-Jan moest dus € 2.349 investeren in zijn Franse metgezel.

Die metgezel gaat deels zakelijk, en deels voor het goede doel de weg op. “Ik heb een eigen onderneming in roestvrijstalen constructies voor in, op en aan jachten. Daarnaast ben ik actief in de gezondheidszorg. Ik zet mij in voor patiënten met diabetes type 2. Die ziekte in de hand houden, vooral door preventie, scheelt de gemeenschap heel veel geld, en patiënten heel veel ellende. Kortom, ik ben razend druk en ik ga het hele land door. Mijn auto is daarvoor cruciaal.”

Waarom keuze voor de Renault Kadjar

Piet-Jan zit veel op de weg en dat kostte hem ooit bijna het leven. Een taxi met heel veel haast doorboorde jaren geleden de flank van zijn auto op een kruispunt in Friesland. “Achteraf hoorde ik dat ik drie keer over de kop ben getold en met stoel en al in het weiland ben teruggevonden. Ik was knock-out, mijn auto volledig vernield maar ik ben er nog.” Nieuwsgierig als we zijn, vragen we Piet-Jan naar het hoe en waarom van zijn keuze voor de Renault Kadjar. “Wij gingen naar de AutoRAI van 2015 en daar stond de Kadjar te schitteren. Mijn vrouw was op slag verliefd. Die mooie lijnen, rond en vloeiend. Dat past bij mijn business; aan een jacht is ook alles vloeiend en rond. Ik reed toen een Laguna diesel, heerlijke auto overigens.” Lange tijd had Piet-Jan geen spijt van zijn overstap naar de Kadjar. Tot die herfstige dag in november. “Wat staat me nog meer te wachten”, vraagt hij zich nu af.

Dat schreeuwt om nader onderzoek. Een ding is wel duidelijk: alle reparaties die hij voor de kiezen heeft gekregen, zijn vakkundig uitgevoerd, want de klachten zijn vooralsnog weggebleven.

Kadjar kan prima verder!

Een Franse SUV van bouwjaar 2015, met meer dan drie ton op de klok. Keurmeester Joep Schuurman wrijft zich bij voorbaat in de handen. Maar de proefrit is zo beroerd nog niet. “En aangezien een proefrit doorgaans een behoorlijk solide afspiegeling is van wat we op de brug aantreffen, word ik iets blijer.” Dat blijkt aan het einde van de rit: zoals de Kadjar er nu bij staat, kan de Piet-Jan prima verder rijden. Alleen moet dat vertrouwen weer ‘n beetje terug komen. All was het maar voor de broodnodige gemoedsrust.

De mening van Carrec Technocenter

“Een Franse SUV met meer dan drie ton op de klok uit 2015, ik had daarbij wat gedachten. Maar de roots van deze auto stammen deels uit Japan. Dat pakt op termijn vast gunstig uit. De lijst is redelijk beperkt, op dit moment geen verkeerde score, dus zeker een duim waard.”

Dit mankeert eraan

● De motor tikt na de koude start even en nagelt soms ook wat onder belasting

● Het stuur staat een beetje scheef bij rechtuit rijden

● De wisserbladen zijn rondom matig

● De kachelkleppen in het dashboard maken herrie

● De auto trilt wat met remmen

● De motor lekt olie ter hoogte van de carterpan/achterste krukaskeerring

● De remmen voor zijn matig