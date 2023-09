Renault Espace vs. Nissan X-Trail - Dubbeltest

Ooit was de Renault Espace een grote, slimme MPV en een Nissan X-Trail een semi-terreinvaardige SUV. Tegenwoordig zijn het echter iets grotere varianten op bestaande modellen. Twee modellen in een identiteitscrisis, hoe erg is dat?

Wacht even, de Renault Espace is nu een SUV en geen MPV?

Klopt. In feite is de Espace nu voor de Austral, wat de Nissan Qashqai +2 was voor de Qashqai: hetzelfde model met een iets grotere achterkant en daardoor ruimte voor een derde zitrij. En over de Qashqai +2 gesproken: de rol van dat model is inmiddels ingenomen door de X-Trail. terwijl dat vroeger een semi-terreinvaardig alternatief voor alle cross-overs was. Beide auto's gebruiken dus een oude naam voor een nieuwe vorm.

En dan zijn het dus beide standaard zevenzitters?

Alleen de Espace, want bij de x-Trail is een derde zitrij optioneel. En om hem te kunnen bestellen, moet je de versie met vierwielaandrijving nemen, want de voorwielaangedreven versie is er alleen als vijfzitter. Bij Renault krijg je de derde zitrij zoals gezegd wel standaard, al kun je de Espace ook bestellen als vijfzitter. In verhouding tot de X-Trail is de derde zitrij van de Espace bovendien net wat ruimer. Je gaat er als volwassene zeker niet voor de lol zitten, maar als het echt moet, kan het. De X-Trail biedt minder ruimte en de hoedenplank moet thuisblijven, want in tegenstelling tot bij Renault is er geen uitsparing onder de bagagevloer.

Welke motorversies zijn er?

In principe zijn beide auto's er met één hybride aandrijflijn. Bij Nissan kun je dan nog wel kiezen voor één of twee elektromotoren, dus voorwielaandrijving of vierwielaandrijving. Het e-Power-hybride-systeem van Nissan is uniek; het is de enige puur seriehybride die we kennen. De 1,5-liter turbomotor met variabele compressieverhouding wekt alleen stroom op, maar drijft nooit de wielen direct aan. Bij Renault is de enige optie de Hybrid 200-aandrijflijn die we ook kennen uit de Austral. Een 1,2-liter turbomotor drijft via een koppelingsloze vierbak de voorwielen aan en een elektromotor met tweetraps transmissie staat hem bij.

Hoe rijden beide auto's?

Comfortabel. Beide auto's zijn lekker soft geveerd, de X-Trail nog wat meer dan de Espace. Het voordeel van de Espace is dat de meeste versies vierwielbesturing krijgen, waardoor de auto een stuk gemakkelijker door stadse omgevingen te rijden is. Het fijne van de X-Trail is dat de aandrijflijn soepeler werkt. Als je wat meer gas geeft, hoor je de driecilinder een beetje, maar versnellen gaat naadloos. Bij Renault moet je rustig met het gaspedaal omspringen, anders gaat het hybride-systeem een beetje hakken.

In de video gaan we op alle zaken in en download ook vooral de pdf die vanaf maandag 11 september aan dit artikel is toegevoegd. Daarvoor moet je wel een ingelogde gebruiker zijn.