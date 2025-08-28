Renault Clio RS Cup (2009) - Op de rollenbank

Op de Renault Clio RS Cup van Stefan Bor ligt vandaag extra prestatiedruk. De vorige eigenaar was immers een hoteleigenaar aan de Nürburgring. Dus het witte bommetje van Stefan zou goed opgevoed moeten zijn. Zit er nog pit in, of is hij moe?

Van zijn geloof gevallen

Eigenlijk is het heel bijzonder dat Stefan vandaag met een Franse auto op de proppen komt, want hij is van zijn geloof gevallen. “Vroeger reed ik alleen maar Japanners. Ik ben de tel kwijtgeraakt bij de hoeveelheid Civics die ik heb gereden. Daarna is er ook een aantal Accords de revue gepasseerd.” Stefan is een echte liefhebber van Japanse techniek. Maar hoe kwam daaraan zo plotseling een eind? “Mijn vrouw kocht, zonder overleg met mij, samen met haar ouders een nieuwe auto. Je begrijpt dat ik daar al niet blij mee was.”

Maar wat bleek: ze kwam terug met een Renault Clio dCi, een diesel. Daarover was Stefan al helemaal niet te spreken. “Ik dacht: wat moet die Fransman hier op mijn oprit?” De jaren gleden voorbij en de Clio bleef naar aller tevredenheid en zonder mankementen in het gezin. Stefan raakte er zowaar aan gehecht. Zijn vrienden wat minder. Zo grapte een van hen: “Het is dat we nog naar huis moeten vandaag, anders hadden we hem kunnen opblazen.”

Plezier maken

Op enig moment had Stefan zelf een nieuwe auto nodig. “De diesel van mijn vrouw bleek erg betrouwbaar. Daarop besloot ik een Megane Estate dCi GT-Line, dus met dezelfde motor, aan te schaffen.” Daarmee rijdt hij nu 30.000 km per jaar. Maar hoe zit het met de Clio RS die Stefan vandaag bij zich heeft? “Eerst had ik een Honda CRX Del Sol. Die was niet echt geschikt voor het circuit. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een auto om mee op het circuit te leren rijden. Omdat ik intussen erg tevreden was over Renault is het uiteindelijk deze Clio RS geworden. Op de Nürburgring is het niet de snelste auto, maar hij geeft ontzettend veel vertrouwen en feedback.” Als we vragen wat zijn snelste ronde is, antwoordt Stefan dat hij zijn rondetijden niet bijhoudt. “Het gaat om het plezier. Wat de rondetijd is, maakt mij niet uit.”

Stefan is in het dagelijks leven allround operator in een kartonfabriek. Ondanks zijn werk heeft hij toch tijd gevonden voor het nodige sleutelwerk aan de Clio. “De rolkooi heb ik er zelf ingezet, net als de kuipstoelen en de zespuntsgordels. Ook de remmen hebben van mij een upgrade gehad. Er zitten nu half-keramische remschijven onder. Verder heb ik de schokdempers vervangen door sportieve exemplaren en het stuurhuis aangepast.” Dat is nog een heel lijstje!

Het vinden van de juiste onderdelen was volgens Stefan moeilijk en een kostbare aangelegenheid. “Veel onderdelen zijn alleen in het Verenigd Koninkrijk te vinden en door de Brexit is alles extra duur.” Maar goed, de moeite loont, want nu heeft Stefan een circuitauto die helemaal naar zijn smaak is aangepast. Bovendien presteert Clio boven verwachting goed, zo blijkt. Als rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven de Fransman naar een respectabele 7.800 toeren jaagt, komen er op de meters van de rollenbank 209 paarden te staan. Daarmee is Stefan erg blij, want dat zijn er meer dan verwacht.