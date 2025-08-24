Met de komst van de elektrische Vijf staat de kleine Renault 5 ineens weer volop in de belangstelling. Alle reden om achter het stuur te stappen van deze vrolijke witte Campus die al sinds 1989 in Nederland rondrijdt.

Nou ja, rijden deed de Fransman niet echt veel, gezien de tellerstand van iets meer dan een ton. Dat maakt hem best uniek. De Campus was het instapmodel, maar Renault probeerde er toch nog iets leuks van te maken met een fleurig streepje hier en daar. Helemaal crisis is het nu ook weer niet, want onder meer een vijfbak, een wisser op de achterruit en een 1,4-liter motor waren bij de prijs van net geen 18 mille inbegrepen. Ford bood voor dat geld de Fiesta 1.0 C, Peugeot de 205 1.1 XE en bij Volkswagen had je een Polo met 1-iter motor.

Rijdt comfortabel

We maken de eerste kilometers over smalle Drentse veldwegen en meteen valt op hoe comfortabel de slechts 786 kg wegende Supercinq rijdt. De soepele viercilinder is goed op zijn taak berekend en geeft nooit de indruk dat je met een matig gemotoriseerd instappertje op pad bent. Pak gerust een klinkerweg vol hobbels en gaten, de Franse vering weet ze uitstekend te pareren. Het concept van dit Vijfje mag dan al iets meer dan veertig jaar oud zijn, zo voelt hij totaal niet aan. Dat deze Renault een beetje basic is, blijkt bijvoorbeeld uit het ontbreken van halogeen koplampen, een interval op de wissers en de ielige kunststof hoofdsteuntjes op de voorstoelen. Maar als je overdag rijdt en het motregent niet, dan mis je dat geenszins, zou de optimist zeggen. Op de autoweg voeren we het tempo op naar het landelijk maximum, waarbij de vijfde versnelling zijn nut bewijst. Renault heeft de 5 Campus nog vier jaar naast de Clio gebouwd, maar na de komst van de Twingo werd hij overbodig en te oud. Leuk is de 5 nog altijd, hij maakt je dag onbewust toch een stukje vrolijker.

Dit exemplaar met een tellerstand van 102.654 kilometer stond ten tijde van de proefrit voor €3.999 te koop.