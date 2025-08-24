Ga naar de inhoud
Renault 5 Campus - Van deze basic Supercinq word je gewoon vrolijk

Exemplaar uit 1989

Renault 5 Campus
Marc Klaver

Met de komst van de elektrische Vijf staat de kleine Renault 5 ineens weer volop in de belangstelling. Alle reden om achter het stuur te stappen van deze vrolijke witte Campus die al sinds 1989 in Nederland rondrijdt.

 Nou ja, rijden deed de Fransman niet echt veel, gezien de tellerstand van iets meer dan een ton. Dat maakt hem best uniek. De Campus was het instapmodel, maar Renault probeerde er toch nog iets leuks van te maken met een fleurig streepje hier en daar. Helemaal crisis is het nu ook weer niet, want onder meer een vijfbak, een wisser op de achterruit en een 1,4-liter motor waren bij de prijs van net geen 18 mille inbegrepen. Ford bood voor dat geld de Fiesta 1.0 C, Peugeot de 205 1.1 XE en bij Volkswagen had je een Polo met 1-iter motor.

Rijdt comfortabel

We maken de eerste kilometers over smalle Drentse veldwegen en meteen valt op hoe comfortabel de slechts 786 kg wegende Supercinq rijdt. De soepele viercilinder is goed op zijn taak berekend en geeft nooit de indruk dat je met een matig gemotoriseerd instappertje op pad bent. Pak gerust een klinkerweg vol hobbels en gaten, de Franse vering weet ze uitstekend te pareren. Het concept van dit Vijfje mag dan al iets meer dan veertig jaar oud zijn, zo voelt hij totaal niet aan. Dat deze Renault een beetje basic is, blijkt bijvoorbeeld uit het ontbreken van halogeen koplampen, een interval op de wissers en de ielige kunststof hoofdsteuntjes op de voorstoelen. Maar als je overdag rijdt en het motregent niet, dan mis je dat geenszins, zou de optimist zeggen. Op de autoweg voeren we het tempo op naar het landelijk maximum, waarbij de vijfde versnelling zijn nut bewijst. Renault heeft de 5 Campus nog vier jaar naast de Clio gebouwd, maar na de komst van de Twingo werd hij overbodig en te oud. Leuk is de 5 nog altijd, hij maakt je dag onbewust toch een stukje vrolijker.

Renault 5 Campus

 

Renault 5 Campus

Dit exemplaar met een tellerstand van 102.654 kilometer stond ten tijde van de proefrit voor €3.999 te koop. 

Rapport

Aandrijflijn Solide en soepele 1.4 met een 5-bak. 7
Besturing Vrij licht dankzij de smalle banden 7
Zitpositie Zachte stoel, goed zicht rondom 7
Weggedrag Verrassend comfortabel 7
Interieur Basic, leuke vormgeving 7
Uitstraling Tovert een lach op je gezicht 9
Gemiddeld 7,3

Renault 5 Campus

Signalement

Merk Renault
Model 5 Campus
Carrosserie 5-deurs, hatchback
Transmissie 5 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 9.017

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 4-cil. in lijn
Cilinderinhoud 1.390 cc
Maximaal vermogen 44 kW / 60 pk bij 4.750 tpm
Maximaal koppel 100 Nm bij 3.000 tpm
Inhoud brandstoftank 43 l
Lengte / breedte / hoogte 3.651 mm / 1.564 mm / 1.387 mm
Wielbasis 2.467 mm
Massa leeg 786 kg
Laadvermogen 424 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 750 kg / 393 kg
Banden145/70SR13Prijzen
Topsnelheid 158 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 14,0 s
Brandstofverbruik
Renault Renault 5 Classic Cars

