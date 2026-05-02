Bij korte kennismakingen lieten de nieuwste generatie Tesla’s al zien dat ze bizarre verbruikscijfers kunnen scoren. Maar nu de Model Y Standard wat langer onder ons is, mag hij in een directe vergelijking met de eveneens langdurige logé van Fiat (de Grande Panda E) laten zien waar hij toe in staat is.

Verbruik is bij elektrische auto’s nog belangrijker dan bij benzineauto’s. Want niet alleen is het prettig als je niet nodeloos dure stroom hoeft te laden, maar hoe efficiënter de auto is, hoe beter je actieradius. Niet elke autofabrikant prioriteerde dat in een gelijk tempo. Denk aan de eerste elektrische Volvo’s, die op dit vlak echt onnoemelijk slecht scoorden. Of aan de Audi E-tron (de SUV), die ondanks jubelende verhalen bij de onthulling over zijn regeneratiecapaciteit in de praktijk toch verre van zuinig bleek.

Tesla zat daarentegen vanaf het begin al op het goede spoor. Het merk bleek als geen ander heel weinig stroom nodig te hebben om zijn desalniettemin erg krachtige elektromotoren aan het werk te houden. En men zit niet stil. Bij elke facelift worden de auto’s op dit vlak weer beter. Met als nieuw hoogtepunt die nieuwe uitgeklede ‘Standard’-modellen van de Model 3 en Model Y. Of ‘Achterwielaandrijving’, zoals ze inmiddels heten, want de Amerikanen veranderen hun modellen ieder half jaar van naam.

Confrontatie

Zoals velen van jullie vermoedelijk bekend is, is de Model Y wat langer te gast in onze duurtestgarage. Iedere redacteur komt weleens ons redactiekantoor binnen met een opmerking over wat voor verbluffend verbruikscijfer hij met deze auto heeft behaald. Maar omstandigheden hebben ook bij de Tesla een forse invloed op het resultaat. Snelheid, temperatuur, wind en verkeer doen allemaal hun ding.

Om goed te kijken hoe groot het verschil nu is ten opzichte van andere auto’s, doen we daarom een directe confrontatie. De elektrische Fiat Grande Panda E is ook onderdeel van de duurtestvloot en is daarom een ideale tegenstander. We hebben immers al een goede indruk van wat ze ruwweg doen qua stroomverbruik, maar als we ze dan exact dezelfde route laten rijden, achter elkaar aan, dan weten we in ieder geval zeker dat ze exact dezelfde weers- en verkeersomstandigheden treffen.

Maar welke route rijden we? Een mix van snelweg en provinciale weg is het beste om een goed beeld te krijgen van de actieradius: niemand rijdt immers lange afstanden door de bebouwde kom. De Fiat is hier het breekpunt. We weten inmiddels dat veel meer dan 200 kilometer er niet in zit, en onderweg bijladen vertroebelt de metingen in verband met laadverliezen. Een ruim rondje Markermeer met een extra stukje Flevoland vanuit de redactie in Amsterdam is precies de afstand die we zoeken.

Het wordt nog wel even puzzelen om het verbruik van de Fiat in de gaten te houden, want merkwaardig genoeg heeft hij geen boordcomputer die het verbruik toont. Wel zie je hoeveel accupercentage je nog over hebt, en hoeveel kilometer de auto denkt dat dat is. Maar die laatste informatie is bij de Panda helaas compleet nutteloos (zie kader).

Harde wind

We 'tokkelen' achter elkaar aan richting de Houtribdijk, na de Afsluitdijk de langste dijk van Nederland. En dat doen we comfortabel, met de airco aan en gewoon net 3 km/h boven de maximumsnelheid. Geen hypermilen of een zuinigheidswedstrijd, want dan krijgen we geen reëel getal. Al snel blijkt opnieuw hoe het weer van invloed kan zijn op je EV, en dan bedoelen we meer dan de temperatuur. Op de A7 zien we in de Tesla nog bijzonder mooie scores, maar zodra we het IJsselmeer oversteken, steekt de wind flink op en gaat de hoeveelheid kWh per 100 km meteen omhoog. Terwijl we weten van de afgelopen weken dat het beter kan. Maar goed, daarom doen we juist de vergelijking tegelijk. In de Fiat kunnen we door het gebrek aan een actuele verbruiksmeter enkel na afloop berekenen of het effect gelijkwaardig is.

Eenmaal over de dijk heen halen we even een frisse neus en dan duiken we de polder in, waar het ook niet windstil is. Nu wordt het wel een beetje opletten met de actieradius van de Fiat, want het aantal kilometers dat je volgens de auto nog kunt rijden, daalt altijd harder dan wat je daadwerkelijk rijdt. Maar onze inschatting klopt en met nog 6 procent accu en 16 fictieve kilometers over sukkelen we weer onze AutoWeek-garage in.

Omdat de Fiat geen boordcomputer heeft, nemen we het verreden accupercentage van 94 procent in combinatie met de nettowaarde van de accu om te kijken hoeveel de auto zegt verbruikt te hebben. In de Tesla gebruiken we gewoon de boordcomputer. Daarnaast laden we beide auto’s weer vol om te kijken hoeveel stroom er daadwerkelijk nodig was voor deze rit, inclusief laadverliezen.

Zuiniger

Niet verrassend is de Model Y een stuk zuiniger. Met een verbruik van 14,0 kWh/100 km scoort hij wel merkbaar slechter dan tijdens veel van onze dagelijkse ritten, een merkbaar gevolg van de harde wind onderweg. Evengoed is het een extreem nette score voor een auto van dit formaat en met dit vermogen. De Fiat komt tot 20,4 kWh/100 km over dezelfde afstand; een bijna 50 procent hoger verbruik! Het goede nieuws is dat de accuscore van de Fiat bijzonder weinig afwijkt van de score aan de paal, die 20,6 kWh is. Dit is in lijn met een eerdere test van de Fiat tegen onder meer de Hyundai Inster. Toen scoorden we (zonder harde wind) 18 kWh/100 km en ook toen was de score aan de paal met 18,7 kWh nauwelijks hoger. De Tesla heeft meer stroomverlies bij het laden en we komen tot 16,0 kWh. Ook dit is in lijn met eerdere metingen.

Feit blijft dat de 550 kilo zwaardere en 159 pk sterkere Tesla extreem veel zuiniger is dan de kleine Fiat. Het laat zien wat er op dit vlak te halen valt en hoeveel sommige autofabrikanten hierin nog achterlopen.

Verbruik

Totaal gereden 198,5 km

Fiat accu van 100 naar 6 procent en 16 km over

Score verbruik op basis van ‘accupercentage’ 20,4 kWh/100 km

Score laadpaal: 20,6 kWh/100 km

Tesla verbruik 14,0 kWh/100 km op de boordcomputer

Score laadpaal 16,0 kWh/100 km

Fiat Grande Panda actieradius test 215 km

Tesla Model Y Standard actieradius test 428 k

