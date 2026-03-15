Zeekr is in Nederland nog niet zo’n bekende naam. In 2025 kwam het Chinese merk, dat onderdeel is van het Geely concern, tot een verkoopaantal van 1.648. Het populairste model van dat jaar was de Zeekr 7X, met 890 verkopen. Maar wat volgens gebruikers nou de sterke punten en zwakke punten van deze elektrische SUV. Aan de hand van de gebruikersreviews gaan we onderzoeken of dat lage verkoopaantal volgens de Zeekr-rijders terecht is?

In totaal rijden er iets meer dan duizend 7X’en op de Nederlandse wegen. Dat vindt deze reviewschrijver eigenlijk wel prettig: “Je merkt dat de auto ook wel aandacht trekt. In de afgelopen maand ben ik dezelfde auto één keer eerder tegengekomen. Het blijft dan ook tot nu toe een unieke verschijning op de weg.” “Dat ik iets anders rijd dan de meute vind ik mooi”, schrijft een ander.

De Zeekr 7X is sinds 2025 te koop in Nederland en heeft, sinds de introductie van de Business Edition RWD eind 2025, een vanafprijs van net geen €50.000. Voor dat bedrag krijg je een 421 pk-sterke achterwielaangedreven auto. De actieradius is dan, op papier, 480 km. Er zijn ook duurdere long range-versies van de 7X. Deze hebben hetzelfde vermogen, maar komen volgens de theorie 615 km ver op een lading stroom. De 7X long range is zowel met achterwiel- als met vierwielaandrijving te koop. Of de hierboven genoemde actieradius in de praktijk ook haalbaar is en hoe de Zeekr 7X aan de laadpaal presteert behandelen we een andere keer in de ‘zo ver komt’– rubriek.

Lekker snel

Het direct beschikbare koppel zorgt, ondanks dat de auto meer dan 2000 kg weegt, voor een “super acceleratie”, aldus een Long Range-rijder. “De auto is in ieder geval ook lekker snel, zeker in de sportstand (wat me ook al een dikke bekeuring opgeleverd heeft)”, laat een reviewer weten. Je voelt het gewicht wel, schrijft deze recensent: “Ik merk dat ik ten opzichte van mijn vorige auto (Mercedes A-Klasse) wel echt in een zware koets rijd. Desondanks een mooie acceleratie met een 0-100-tijd van 6 seconden.”

Nerveus stuurgedrag

Er zit dus voldoende pit in de Zeekr, maar hoe stuurt de 7X en hoe is het onderstel? “Tijdens het rijden merk je direct dat comfort duidelijk prioriteit heeft gekregen. De besturing is soepel en voorspelbaar en in combinatie met de luchtvering resulteert dit in een ontspannen rijervaring, ook op langere ritten en minder goed wegdek”, is het antwoord van een 7X-rijder. Het comfort staat centraal bij de Zeekr, blijkt uit meerdere reviews: “Wat een heerlijke en comfortabele auto om in te rijden”, schrijft een reviewer. Een ander meldt: “Auto is op lagere snelheid erg comfortabel.” Op hogere snelheden ervaren de 7X rijders echter wat minder comfort. Dat komt door de slechte rechtuitstabiliteit van de auto. “Ik heb een Long Range uitvoering en de rechtuitstabiliteit bij snelheid vanaf 70 km per uur is erg slecht en dat is een veelgehoorde klacht die nog steeds niet is opgelost. Je zit continu bij te sturen wat erg vermoeiend is en bij wegversmallingen gevaarlijk”, laat een Zeekr-rijder weten. Een ander schrijft: “Wel is de auto wat nerveus in het stuurgedrag bij wat hogere snelheden. Dit is echt wennen in het begin. Ik merk geen verschil in de verschillende stuurstanden die je in kunt stellen.”

Ruim zitten

De Zeekr 7X is met zijn lengte van 4,787 mm en wielbasis van 2.925 mm geen kleine auto. “Biedt veel ruimte, zowel voorin als achterin.” schrijft deze reviewer. Ook voor lange bestuurders is het geen probleem om een goede houding te vinden: “Opvallend is de ruimte die deze auto biedt. Ik ben zelf 1,97 m en heb meer dan voldoende ruimte in deze auto.” Dezelfde schrijver vervolgt: “Ook de achterbank biedt verrassend veel ruimte. Grotere volwassenen kunnen hier ruim zitten.” Dat kan deze 7X-rijder beamen: “Ook veel ruimte, met name op de achterbank voor passagiers.”

Op de bestuurdersstoel is het ook fijn vertoeven schrijft deze reviewer: “Fijne stoelen die ruim in te stellen zijn.” “De stoelen zijn top voor lange ritten”, laat een ander weten. Deze 7X-rijder is niet ontevreden over de zetels, maar vindt ze wel smaakgevoelig: “De stoelen voelen wel wat aan de zachte kant. Ik kan daar wel aan wennen, maar dat is niet voor iedereen.”

Is Zeekr echt premium?

Kijken we verder in het interieur, dan zien en voelend reviewers dat Zeekr zich als ‘premium-merk’ profileert. “Alles voelt stevig en solide aan, geen goedkope plastics of rare rammels. Het interieur is bovendien mooi afgewerkt, strak design, fijne materialen en oogt gewoon premium”, schrijft een gebruiker lovend. Toch kan de afwerking niet tippen aan de Duitse merken. “Qua afwerking vind ik persoonlijk niet dat deze kan tippen aan de Duitse premiummerken. Ik heb de 001 gereden en in mijn herinnering voelde dat net wat hoogwaardiger aan qua materiaalgebruik dan de 7x. Dat wil niet zeggen dat de materialen goedkoop aanvoelen. Ten opzichte van de Cupra Tavascan is het bijvoorbeeld echt wel een stap omhoog. Ik beschouw het als alternatief voor premium, maar qua materiaalgebruik net niet op hetzelfde niveau”, aldus een 7X-berijder.

Multimedia en rijhulpsystemen

Het interieur van de Zeekr kenmerkt zich verder door het grote scherm in het midden van het dashboard, maar er zijn ook fysieke knoppen aanwezig. Dat kan deze schrijver wel bekoren: “De bediening is logisch opgezet. Vooral de aanwezigheid van fysieke knoppen is een groot pluspunt, omdat dit de bediening tijdens het rijden overzichtelijk en veilig houdt. Dit is een duidelijke meerwaarde ten opzichte van veel concurrenten die vrijwel alles via het touchscreen laten verlopen.” Toch werkt de besturing niet altijd even intuïtief: “Tijdens de proefrit viel me al op dat een aantal bedieningsorganen net iets anders zitten dan bij de meeste auto’s. Zo is de versnellingspook geen pook, maar een hendel rechts aan het stuur. Zoals veel Amerikaanse auto’s hebben. De ruitenwisser wordt dan weer met de linker hendel bedient en die combineert daarmee uiteraard de richtingaanwijzer en een uiteindeknop voor de ruitensproeier. Wat tot gevolg heeft dat wanneer je die ruitensproeier knop indrukt, je heel vaak ook de richtingaanwijzer bedient.”

Ook het multimediasysteem laat soms steken vallen, merkt deze reviewer op: “Het systeem is niet consistent. De ene keer werkt een functie perfect, de andere niet.” Een ander weliswaar kleine ergernis: “Daarnaast ontbreekt een afzonderlijk leeslampje voor de bijrijder. Verlichting kan alleen via de centrale interieurverlichting worden ingeschakeld, wat tijdens het rijden niet wenselijk is. Dit is een kleine, maar opvallende omissie in een verder luxe uitgevoerde auto.”

Een ander klein dingetje: “Bij koud en nat weer heeft de auto moeite om de voorste zijruiten te ontwasemen”, merkt de rijder van een 7X Long Range op.

Ergernissen en gebreken

De Zeekr 7X, is net als elke andere moderne auto, uitgerust met rij-assistenten. Ook adaptieve cruisecontrol, die helaas niet elke situatie ‘begrijpt’: “Qua adaptieve cruisecontrol en lane assist rijdt de auto keurig, behalve als meerdere rijstroken samenvoegen of wanneer een bocht wat scherp is. Dan raakt die auto weleens in de war.” Een ander schrijft: “Als de adaptieve cruisecontrol aan is en op de kleinste volgafstand staat, dan is deze afstand voor mij prima, maar velen alsnog te groot. Zorgt voor veel invoegende auto’s en onnodig snel gas loslaten of remingrepen.” Een ander vindt de ACC juist “erg fijn.”

Helaas kun je niet altijd gebruikmaken van dit soort rijhulpsystemen. Wanneer je gebruik maakt van de optionele trekhaak, schakelen de systemen zichzelf uit. Erg vervelend, volgens deze reviewschrijver: Er zijn echter ook duidelijke nadelen. “Het grootste minpunt is dat hulpsystemen zoals cruise control en rijassistentie volledig worden uitgeschakeld zodra de trekhaak wordt gebruikt. Dit is een serieuze tekortkoming die Zeekr echt zou moeten aanpassen. Op lange afstanden worden de hulpsystemen hierdoor feitelijk nutteloos en voelt het alsof je teruggaat naar het niveau van auto’s van vijftien jaar geleden. Dat is niet wat je verwacht in deze klasse en prijscategorie.” Dat is wel iets om in gedachte te houden als je van plan bent om met een caravan, aanhanger of fietsendrager op pad te gaan.

Op het gebied van betrouwbaarheid stelt de Zeekr tot op heden niet teleur. In de reviews lezen we weinig schokkends. Maar goed, de meeste van de gerecenseerde auto's zijn nog geen jaar oud, dus over de lang termijn kunnen we op dit moment nog niks zeggen.

