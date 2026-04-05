Xpeng is al sinds 2022 actief in Nederland. In die vier jaar verkocht het Chinese merk 3.277 auto’s. Het populairste model: de Xpeng G6. Hoog tijd om te kijken wat voor oordeel de berijders van de G6 van hun auto vinden. Aan de hand van de gebruikersreviews nemen we de Chinese EV onder de loep.

Van de Xpeng G6 kennen we momenteel drie varianten. De instapper is de Standard Range. Deze heeft een 66,0 kWh accupakket en is voorzien van 252 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. De Standard Range heeft een vanafprijs van €43.990. Dan volgt de Long Range. Deze is – zoals de naam al zegt – voorzien van een groter accupakket. De batterij is 80,0 kWh groot. De elektromotor in de Long Range levert 297 pk aan de achterwielen. Het prijskaartje: €48.990. De topuitvoering is de G6 Performance. Deze snelle variant heeft een vermogen van 487 pk, wat wordt verdeeld over alle vier de wielen. Het accupakket is hetzelfde als in de Long Range. De Performance kost €53.990. Hoewel we de Xpeng G6 nu alleen maar als elektrische auto kennen, lijkt daar verandering in te komen. Het merk kondigde aan dat er ook hybrides in het vat zitten. Hoe goed de accu’s van de elektrische G6 presteren, behandelen we in de ‘zover komt...’-rubriek.

De G6 werd begin vorig jaar gefacelift. Daarbij waren er enkele visuele en softwarewijzigingen. De pre-facelift modellen zijn alleen nog als occasion verkrijgbaar. Tweedehands beginnen de prijzen van de G6 rond de €35.000.

Bloedsnel

Genoeg over het aanbod. Hoe bevalt de aandrijflijn van de Xpeng? De Performance-versie doet zijn naam in elk geval eer aan, schrijft deze reviewer: “Dit is zonder twijfel een heel snelle auto. Bloedsnel zelfs. Misschien wel gevaarlijk snel.” Ook de Long Range is vlot genoeg als we deze review mogen geloven: “De auto reageert zoals ik zou willen en is razendsnel. Nooit heb je het gevoel dat je vermogen tekortkomt.” Toch is de gehele aandrijflijn niet zo responsief als deze Long Range-rijder graag zou willen: “Er lijkt een kleine vertraging op het ‘gaspedaal’ te zitten, waardoor je minder snel optrekt dan een Tesla.” Het vermogen in de Standard Range is voor deze gebruiker ook meer dan afdoende. “Het rijden is heerlijk. Eigenlijk rijd ik continu in de eco-modus omdat ik te onrustig word van de reactiesnelheid op het stroompedaal in de sportstand.”

Wat helaas voor deze reviewer niet mogelijk is, is het tot stilstand brengen van de auto, zonder daarbij het rempedaal te beroeren. “Er is net geen one-pedal driving.” Ook deze G6-rijder maakt een opmerking over het regenereren: “Tenslotte de afstelling van regenereren en remmen. Volledig tot stilstand komen zit er nog niet in. Daarnaast moet je best wel wat moeite doen om bijzonder soepel met de auto op te trekken en te remmen.”

Fijn onderstel voor dagelijks gebruik

Waar de Xpeng in een rechte lijn vlot is, is het onderstel wat minder sportief: “De Xpeng is duidelijk comfortabeler. De vering is soepeler, lichter en prettiger afgesteld. Voor dagelijks gebruik is dit stiekem gewoon een fijnere auto. Zeker met drempels, slecht asfalt en langere ritten”, aldus een reviewer die eerst in een Ford Mustang Mach-E reed. De G6-rijder vervolgt: “Sportief rijden dan. Tja… dat is niet zijn sterkste kant. Hij helt wat over, stuurt minder strak en door bochten jakkeren is niet zijn hobby. Maar eerlijk is eerlijk: rechtuit is hij bloedsnel.” Een ander schrijft: “De auto rijdt niet per se sportief maar deint ook niet extreem en helt bij normaal rijden niet echt over in de bochten. Drempels en andere oneffenheden worden goed weggewerkt.”

Riante ruimte aan boord

Achter het stuur van de Xpeng is het fijn zitten, ervaart deze reviewschrijver: “Stoelen zitten goed. Stoelverwarming prima.” “Voorin zijn de stoelen prima qua comfort. De zijdelingse steun is beperkt, maar meer dan voldoende. Met mijn 1,80 meter kan ik een prima zithouding vinden achter het stuur. Ook op de langere ritten stap ik fris uit”, laat een G6 Performance-rijder weten. Hoewel de stoelen fijn zitten, kent de bekleding toch een nadeel: “Vreemd is dan weer wel dat het veganistische leer ontzettend vlekgevoelig is:

Mijn auto is voorzien van de zwarte bekleding, maar als het regent en de stoel wordt nat, ontstaat meteen een vreemde vlek.”

“Ruimte riant aan boord, zowel voorin als achterin, evenals de kofferbakruimte”, schrijft een G-rijder over zijn auto. Achterin kun je ook volwassenen kwijt: “Met mijn lengte van 1,85 m zit ik zonder problemen achterin, met nog voldoende beenruimte over.” Deze reviewer heeft dezelfde mening: “De ruimte op de achterbank is de overtreffende trap van riant. Wat een ruimte heb je daar! Geen grote trunk of een frunk, maar de extra sportassen kunnen ook daar nog wel staan.” Het ontbreken van een frunk is wel iets waar deze recensent van baalt: “Tenslotte vind ik het wel een gemiste kans dat er geen frunk is geïnstalleerd. Je kunt de kap openen en vindt dan een mooi afgedekt geheel met wat mogelijkheden voor het bijvullen van vloeistoffen. Verder helemaal niets.”

Het ontbreken van knopjes

Het interieur en de rest van de auto maken volgens deze reviewer een solide indruk: “Om te beginnen de hardware: de auto lijkt degelijk in elkaar te zitten. Geen piepjes of kraakjes tijdens het rijden. Bijzonder fijn, want het is akelig stil daarbinnen. Voor het interieur heeft Xpeng zich duidelijk laten inspireren door Tesla. Het kenmerkt zich door een groot horizontaal scherm en een minimale hoeveelheid knoppen. Is dat funest voor het bedieningsgemak? Deze G6-berijder vindt van niet: “Het ontbreken van knopjes hoeft niet zozeer meteen een probleem te zijn. Het vergt gewoon wat doorzettingsvermogen om het menu te doorgronden. Gelukkig is dat menu zeer intuïtief en zitten de zaken op een logische plek. De omvang van de mogelijkheden maken het soms tot een zoektocht(je).” Ook deze reviewschrijver is verdwaald geraakt in het menu: “Zoveel instellingen en zo ontzettend onlogisch naar mijn gevoel. Twee dagen gezocht naar de airco-instellingen, maar nu kan ik het meeste inmiddels op de tast vinden. Zoveel instellingen gaf mij het gevoel dat ik een computer aan het instellen was waar ik normaal een IT-er voor zou inhuren.” Deze recensent vindt het bedienen van het scherm onhandig: “Ik ben 1,90 m en toch vind ik het scherm bedienen tijdens het rijden onprettig. Ik heb het gevoel dat ik naar voren moet bukken om het scherm rechts aan te raken. Het had van mij iets meer richting de bestuurder gekanteld mogen worden.”

“Cruisecontrol komt in de buurt van Tesla”

De rijhulpsystemen van de Xpeng worden wisselend ontvangen. “Adaptive Cruise Control doet precies wat je verwacht. Rustig, voorspelbaar en fijn”, schrijft een tevreden G6-bestuurder. Deze reviewer vergelijkt zijn Xpeng met zijn Tesla: “Cruisecontrol komt in de buurt van Tesla, maar remt net iets te enthousiast voor scherpe bochten in vergelijking tot de model Y.” De lane-assist is volgens diezelfde reviewschrijver nog niet perfect: “Op een nette snelweg met goede lijnen gaat het goed. Maar er is nog ruimte voor verbetering bij bochten en hellingen.” Deze recensent gebruikt Xpengs autopilot niet vaak, maar is wel tevreden: “Autopilot gebruik ik af en toe en vooral in de file. Werkt perfect.” Ook deze reviewer velt een positief oordeel: “De autopilot rijdt goed mee met het verkeer, wisselt perfect van baan en lijkt geen last te hebben van phantom brakes al zal de tijd hier meer over leren.”

Euvels en betrouwbaarheid

Hoewel het niet heel groot lijkt, lezen we in meerdere gebruikersreviews klachten terug omtrent de ruitenwissers. “Ruitenwissers zijn niet van een al te beste kwaliteit helaas”, laat een reviewer weten. “Voorruitenwisser wist niet lekker en maakt geluid, alsof hij te strak staat. De achterruitenwisser is vrij klein”, merkt een G6-berijder op. Deze kun je helaas niet zelf vervangen, zo schrijft deze reviewer: “Je kan de juiste maat wel vinden maar Xpeng heeft bedacht een niet-universeel bevestigingssysteem te gebruiken, zelf vervangen door Bosch? Vergeet het dus maar, puntje voor bij de onderhoudsbeurt komende maand.” Eén ander nadeel: “De achterruit is heel klein en met een hoofdsteun ervoor zie je eigenlijk niks meer.”

We lezen in de reviews één klacht terug over softwareproblemen. Verder lijken zich geen storingen voor te doen. Dat is goed nieuws, maar houd daarbij in het achterhoofd dat deze Xpeng nog maar twee jaar op de Nederlandse markt is. Over de lange termijn kunnen we dus nog niks zeggen.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit.