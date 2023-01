De huidige generatie BMW 3-serie, bij liefhebbers bekend als G30 (sedan) en G31 (Touring), is sinds 2019 op de markt. Halverwege 2022 werd het model gemoderniseerd, waarbij met name het dashboard relatief ingrijpend is aangepast.

Rijden: dynamischer dan voorganger

BMW gaat prat op rijplezier, dat wordt opgemerkt door de bestuurders. Hoewel… eigenaars van de nieuwe 3-serie merken op dat hun auto flink dynamischer rijdt dan het voorgaande model, dat voor een BMW vrij gezapig bleek. “Rijeigenschappen: geweldig, stuurt erg strak en nauwkeurig. Grote verbetering ten opzichte van het vorige type”, schrijft een lezer. “Je merkt aan alles dat BMW er veel aan heeft gedaan om dit echt weer een rijdersauto te laten zijn”, merkt een ander op. Een keerzijde aan die dynamiek is er ook, dat komt door de besturing. “Hij stuurt vrij direct, waardoor je soms op de snelweg toch net even ergens terecht komt waar je net niet wilt zijn.”

Het ultieme compliment voor BMW’s inspanningen is de recensie van deze 320i Touring-rijder na 40.000 km: “Gezien de auto zo sportief en uitdagend is rijd ik vaak nog een blokje om als ik bijvoorbeeld van mijn werk kom. Deze auto geeft mij nog steeds het echte 'Freude am Fahren'-gevoel.”

Nieuwe 3-serie is ruimer

Auto’s in het premium D-segment blinken niet uit in hun ruimteaanbod. Desondanks doen G30 en vooral G31 het ook op dit punt aanzienlijk beter dan voorgangers F30 en F31. “Vergeleken met de F30 3 Serie is het interieur flink geüpgraded, ook is de binnenruimte weer toegenomen”, schrijft een tevreden eigenaar. “Je zou bijna geen 5-serie meer nodig hebben. Hetzelfde geldt voor de kofferruimte.”

Een 330e-rijder blaast eveneens de loftrompet over interieurruimte en -afwerking. “Het interieur is luxer en ruimer. Met mooiere materialen en stiksels in het zwarte leer op de uitmuntende sportstoelen.” Met die stoelen stipt hij een heikel punt aan. Het lijkt alsof er geen middenweg is tussen fan of tegenstander. Bij de standaard stoelen blijkt de zitting niet kantelbaar, wat een gebrek aan steun voor de bovenbenen oplevert. De beter ondersteunende sportstoelen worden met regelmaat te smal bevonden, met name door grotere bestuurders.

Infotainment en hulpsystemen

Minder verdeeld is men over het infotainment en digitale instrumentarium. Het centrale scherm kent eigenlijk alleen maar liefhebbers, “hoewel de menustructuur t.o.v. de vorige iDrive minder duidelijk geworden is.” Voor de digitale tellers is dit anders. De meningen lopen uiteen van ‘per direct afvoeren‘ en ‘mooi, maar kosten iets meer moeite om af te lezen’ tot ‘ontzettend gaaf! Wat een resolutie en wat een mooi design.’

Kijken we naar de hulpsystemen, dan waardeert men vooral de adaptieve cruisecontrol. Dat geldt in mindere mate voor de rijstrookassistent. “Zet je cruisecontrol met rijbaanassistentie aan, dan heb je helemaal niks meer te vertellen. Je bent zo gespannen om de auto tussen de lijnen te houden dat het eerder tegenwerkt dan meehelpt, want een agressieve stuuringreep is het gevolg.” Ook een ander ervaart het hulpsysteem als opdringerig: “Hij stuurt echt zwaar tegen, je bent aan het vechten om de auto te laten doen wat je wilt.”

Gebruik je de semi-autonome rijmodus, dan werken de assistenten volgens deze bestuurder voorbeeldig. “Een game changer op langere afstanden, die Driving Assistant Professional”, schrijft deze eigenaar over zijn 330e. “De BMW is in staat autonoom te rijden en het werkt bijzonder goed.”

Dan nog een opvallend hulpsysteem: de 3-serie kan zijn route tot 30 meter voor het parkeren zelfstandig opnieuw afleggen. “Voor mij is dit meer dan een party trick,” schrijft een 320e-rijder. “De auto kan volledig zelfstandig van de oprit afrijden. Dit is vooral handig als je een smalle oprit hebt, zoals ik.”

Storingen

Onze 37 eigenaren vallen niet stil met hun BMW, maar de elektronica toont zich weerbarstig. Met name vlak na lancering van de nieuwe 3-serie vertoonde de software regelmatig onwenselijk gedrag. Met name het ‘vergeten’ van persoonlijke instellingen wordt regelmatig genoemd. Na een aantal updates nemen de klachten af. Eén eigenaar meldt sporadisch uitvallen van het digitale instrumentarium, waardoor ook de gereden snelheid niet meer af te lezen is. “Dit gebeurde zo’n 1 keer per 2 maanden. Na een software-update is dit nu al enkele maanden niet meer voorgekomen.”

Motoren en aandrijving

De BMW 3-serie komt met een uitgebreid motorenpalet, waarbij alleen de 330d, M340i, M340d en M3 nog zescilinders hebben. Alle andere motoren zijn viercilinders, de driecilinder uit de F30 en F31 318i is in de G-modellen niet geleverd. Het is opvallend hoe weinig aandacht reviewers aan de motor schenken. Er zijn geen klachten, maar de viercilinders lopen niet over van emotie. “De 330i is met 258 pk en 400 Nm sterk en soepel. Het geluid van de viercilinder is bij wat meer toeren natuurlijk niet zo mooi als dat van een zescilinder: het is een wat monotone brom.” Dat wrijft de eigenaar van een M3 Competition er nog even in. “BMW’s zes-in-lijn klinkt geweldig.”

Ook de 316d presteert adequaat. Deze motor heeft, anders dan zijn modelaanduiding doet vermoeden, toch echt twee liter inhoud: “Op de Duitse autobahn kom ik prima mee met het overige verkeer en mis ik eigenlijk niet meer vermogen. De 2.0 diesel trekt snel door naar de top van ongeveer 215 km/h.”

Tot slot de 320e, naast de bekendere 330e een minder bekende aanbieding. Onterecht, volgens deze leaserijder: “De 320e biedt in mijn ogen een betere balans dan de 330e. Zouden het mijn eigen centen zijn geweest, dan was ik ook voor de 320e gegaan. Het geld dat ik zou besparen ten opzichte van de 330e zou ik dan in meer en betere opties steken.”