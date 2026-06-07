De kleine cross-over is mateloos populair. Dat zag Volkswagen ook in 2019, toen de Wolfsburgers een hoge variant van de Polo, de T-Cross, in de markt zetten. De Volkswagen T-Cross is de kleinste SUV in het Volkswagen-gamma. Gaat het credo klein maar fijn in dit geval ook op voor de T-Cross? We onderzoeken het aan de hand van de gebruikersreviews die de berijders van de Volkswagen T-Cross zelf schreven.

De Volkswagen T-Cross is sinds zijn lancering met meerdere motoren en aandrijflijnen verkrijgbaar geweest. De instapper is uitgerust met een 1.0 TSI met een vermogen van 95 pk. Deze is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Er waren ook eenliter-driecilinders leverbaar met vermogens van 110 en 115 pk. Die turbomotoren waren zowel leverbaar in combinatie met een handbak als met een DSG-automaat. De krachtigste motor is de 150 pk sterke 1.5 TSI. Dit blok is altijd gekoppeld aan de automaat. Dan was er ook nog een dieselmotor: een 1.6 TDI van 95 pk. Bij deze motor kon de koper kiezen tussen een DSG of een handgeschakelde versnellingsbak. De diesel T-Cross heeft de facelift niet overleefd. Sinds de modelvernieuwing van 2024 zijn alleen de 95-pk, 115-pk en 150-pk benzinemotoren nog nieuw leverbaar. De prijzen van een nieuw gefacelift model beginnen bij €30.990.

Tweedehands kan het goedkoper en doordat de auto al wat ouder is, is het occasionaanbod al behoorlijk groot. Een tweedehands T-Cross heeft een minimumprijs van ongeveer 12 mille. Op zoek naar een diesel? Die staat ook te koop en heeft een prijskaartje van €16.940.

Kleine, redelijk zuinige motor

De bescheiden 95 pk sterke driecilinder is krachtig genoeg voor dagelijks gebruik, zo laat deze reviewer weten: “Deze lichte benzinedriepitter heeft koppel zat en laat zich ook op lage toeren goed berijden.” Het blok heeft ook deze T-Cross-rijder positief verrast: “Ik was in het begin sceptisch over de motor. Want wat moet ik met een 1.0 TSI motor van 95 pk? Da’s vrij mager. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik kan makkelijk mee in het verkeer. Zelfs op de Duitse autobahn ging het vrij soepel. Natuurlijk, het is geen 'racemonster', maar even snel inhalen, dat gaat super easy.” De 115-pk motor is ook krachtig genoeg. Het caravantrekken gaat de auto goed af, schrijft deze reviewer: Door zijn relatief hoge koppel, 200 Nm en 115 pk's kan hij m’n caravan goed trekken. Deze recensent is ook tevreden: “De motor is best wel krachtig. Ik heb hem dus met de driecilinder met DSG besteld. Dat schakelt zo mooi.” Met de 1.5 valt er ook weinig te klagen, zeker als je het blok tuned naar 190 pk. Dat heeft deze reviewer gedaan. Hij schrijft: “De auto rijdt soepeler, maar het is nog wennen, met name de reactie op het gaspedaal. Het verbruik is gemiddeld 1 op 16,5 en dat valt me niet tegen, aangezien ik altijd in de S-sportstand rijd.” Anderen zijn zuiniger onderweg. Zo lezen we over het 95 pk-blok: “Met een verbruik van 1 op 19 à 20 kunnen we heel tevreden zijn.” Iemand met dezelfde motor in het vooronder schrijft: “Het verbruik: een gemiddelde van 6,2 l/100 km (1 op 16,1).” Berijders van de 115 pk-motor schrijven: “Inmiddels is het verbruik vanaf de in gebruiksname gedaald naar 1 op 16,8.” “Gemiddeld rijdt de T-Cross 1: 18 à 19. Best heel zuinig voor deze auto”, schrijft een andere T-Cross-rijder.

Comfortabel onderstel?

Het motortje doet zijn werk prima, geldt dat ook voor het onderstel? “De auto rijdt comfortabel”, is een citaat dat we in veel reviews teruglezen. Eén recensent schrijft: “Drempels neemt hij zwevend, alsof het glooiingen zijn; de besturing is heel direct.” Toch is niet iedereen het daarmee eens: “Weggedrag op richels en onverhard is niet comfortabel, klinkerwegen zijn geen pretje”, schrijft de berijder van een T-Cross uit 2020.

“Ruimte valt nog mee”

De VW is met zijn lengte van 4.127 mm en wielbasis van 2.551 mm een compacte SUV. Toch is de 455 l-grote kofferruimte best bruikbaar, laat deze reviewer weten: “Ook de kofferbakruimte valt nog mee qua grootte. Natuurlijk, het blijft klein, maar doordat er een dubbele bodem is, kun je de bodem verlagen en creëer je iets meer ruimte. De achterbank kan je naar voren schuiven, zodat je iets meer ruimte maakt in de kofferbak.” Een ander schrijft: “De Volkswagen is inmiddels ook als verhuiswagen gebruikt en het verbaast me hoeveel ruimte de auto heeft.” Toch is niet iedereen zo positief over de bagageruimte: “Nu de minpunten, kleine bagageruimte. De hoedenplank is afneembaar, maar waar laat je die dan ... Ik zou graag een oprolbare zien.”

Korte zitting

Voorin de auto is het soms wat krap: “Een klein minpuntje dat de bestuurder weleens met zijn rechterbeen tegen de middenconsole aan kan zitten. Dat kan een lastig gevoel geven.” De hoge zitpositie valt in de smaak. “De hoge zit met goed uitzicht bevalt. Voldoende ruimte en kan ruim achter mijzelf zitten”, schrijft deze Volkswagen-rijder. Ook deze rijder looft de zitpositie: “De hoge instap is wel fijn, merk ik nu. Een goed overzicht heb ik op de weg. De R-Line stoelen zitten prima relaxed en zijn niet vermoeiend bij lange afstanden.” Toch zijn de zetels niet voor iedereen perfect: “De stoelen ondersteunen en zitten goed, maar de zitting is iets te kort met mijn lengte van 1,88 meter.” Deze reviewer sluit zich daarbij aan: “Stoelen zitten uitstekend. Misschien wat korte zitting, maar mijn vrouw is juist blij daarmee.”

Interieur

De rest van het interieur en het infotainment is volgens deze reviewer super: “Dashboard en het infotainment is super. Door er zelf mee te spelen en te oefenen, kom je erachter hoe alles werkt. Alleen de drukknoppen bij de airco zitten enkele knoppen relatief dicht bij de draaiknoppen. Maar al met al is het ook wennen.” Niet alles voelt even luxueus aan ervaart deze T-Cross-rijder: “Natuurlijk, de welbekende 'plastic'. Het zou inderdaad mooier zijn om wat zachte materialen te gebruiken.” Daar kan deze gebruiker zich in vinden: “Bij een update zou iets fraaier materiaal van dashboard en deurpanelen de auto nog net iets aantrekkelijker maken dan nu het geval is.” “Een ander storend – en soms zelfs gevaarlijk – punt is de sterke weerspiegeling van het dashboard in de voorruit”, schrijft de eigenaar van een T-Cross.

Irritante rijstrookassistentie

De Volkswagen T-Cross is uitgerust met verschillende rijhulpsystemen. Ze worden wisselend ontvangen. Deze reviewer somt zijn ervaringen op: “De dodehoekdetectie met correctie is handig in deze auto. De lane assist werkt goed, maar vind ik soms irritant. Is gelukkig wel uit te zetten. Ook de adaptieve cruisecontrol werkt goed, maar dat is wennen voor mij.” Een T-Cross Life-rijder schrijft het volgende over de ADAS: “Lane assist en adaptieve cruisecontrol. Het is even wennen met lane assist. Je krijgt geen waarschuwingsgeluiden (gelukkig), maar je wordt wel gecorrigeerd via het stuur. Er wordt aan het stuur 'getrokken' door de auto. Verder is de adaptieve cruisecontrol vrij conservatief ingesteld, of ik rem altijd te laat ... Wie zal het zeggen?” Het trekken aan het stuur wanneer je de rijstrook dreigt te verlaten ervaart deze reviewer ook als onprettig: “Dat harde rukken aan het stuur vind ik vreselijk irritant.” Op landwegen werkt het ook niet fijn, zo laat deze recensent weten: “De rijstrookhulp werkt prima op de snel- en autowegen. Op provinciale wegen en lokale wegen kan het bij veel tegemoetkomend verkeer vrij hinderlijk zijn, omdat je dan ver naar rechts moet uitwijken en het systeem dat wil corrigeren.”

Rijhulpsystemen hebben moeite met regen

De rijhulpsystemen hebben wel moeite in de regen, blijkt uit deze gebruikersreview: “De ACC is bij een flinke regenbui nog steeds af en toe het spoor bijster. Gelukkig reset deze na enige tijd weer vanzelf.” Deze reviewer heeft dat ook meegemaakt. “Tijdens een flinke, langdurige regenbui stopte de lane-assist en adaptieve cruisecontrol ermee. Gaf tevens een foutmelding van gele driehoek op dashboard.”

Op het gebied van betrouwbaarheid lezen we slechts twee klachten. Een kapotte bedrading van de oliesensor en een kapotte brandstoftoevoer. Dat is best wel een goede score voor een model dat al bijna zeven jaar op de Nederlandse wegen rondrijdt.

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