Praktijkervaring Volvo XC60: dit vinden eigenaren van hun auto

Recept voor succes: maak een niet té grote SUV en plak een Volvo-logo op zijn neus. Sinds de Volvo XC60 in 2008 geïntroduceerd werd is het model niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Omdat succes nu eenmaal naar meer smaakt, kwam er in 2017 een nieuw model. Daarmee werd nadrukkelijk ingezet op meer luxe en een hoger afwerkingsniveau. De verkoopcijfers van ‘de nieuwe’ overstijgen in Nederland die van zijn voorganger, maar wat vinden bestuurders van hun XC60?

De tweede generatie XC60, het model dat we in dit artikel beschrijven, is inmiddels zo’n zes jaar op de markt. Halverwege 2022 kreeg de SUV een update. Vanaf dat moment is het infotainmentsysteem gebaseerd op Android Automotive en profiteert het model van nieuwe radars, camera’s en sensoren die de veiligheid moeten vergroten. Uiterlijke wijzigingen zijn zo minimaal dat we nauwelijks van een facelift kunnen spreken.

De prijslijsten van de Volvo XC60 waren gevuld met een groot aantal motorvarianten. De beresterke plug-in hybrides, met vermogens tot wel 455 pk, zijn daarvan wellicht het meest bekend. Diesels werden in 2020 definitief geschrapt en wie een elektrische SUV verlangt moet uitwijken naar de kleinere Volvo XC40 of nieuwe EX90.

Bestuurders over comfort Volvo XC60

De stap die Volvo voorwaarts wilde maken wordt door de gebruikers opgemerkt. “Het comfort van de auto staat nog op veel hoger niveau dan dat van de vorige. Hij is heel stil. Op slechte wegen hoor je alleen de banden. De motor hoor je helemaal niet, zelfs niet bij het optrekken.” Voor de volledigheid, de reviewer beschrijft zijn XC60 T5 AWD, geen plug-in hybride. De stilte aan boord wordt ook door een andere T5-rijder positief benadrukt. “De Volvo is erg mooi afgewerkt. Mooie materialen die goed aanvoelen. Het valt op dat de auto zeer stil is, dat komt het comfort zeer ten goede.”

Niet elke XC60 is even comfortabel, ervaart de eigenaar van een plug-in hybride T8 met R-Design-pakket en 22 inch grote wielen. “Het rijcomfort is, mede door de grote velgen, iets minder dan in de vorige XC60. Kleine oneffenheden op het wegdek worden wel gevoeld, maar niet in die mate dat het irritant wordt. Gezien de sportievere afstelling van het onderstel was dit wel te verwachten.” Ook een eigenaar die de auto vergelijkt met een oudere Volvo V70 vindt de auto vrij stevig. “De XC60 is zeer comfortabel, maar dan eerder op een Duitse manier. Relatief aan de wat stuggere kant.” Optioneel is ook luchtvering leverbaar, waarmee de auto volgens bestuurders die hiervoor kiezen bijzonder comfortabel is.

Zit en ruimte-aanbod

Je hoeft niet lang in Volvo-reviews te zoeken om een opmerking over de stoelen te vinden, daarop vormt de XC60 geen uitzondering. Dus kiezen we voor de verandering een eigenaar die een kritische noot plaatst: “De stoelen in XC60 zijn voortreffelijk, maar veel steviger dan ik gewend was.” Een ander staat al op het podium, klaar om een prijs uit te delen. “Als er ooit een Nobelprijs voor autostoelen wordt uitgereikt weet ik wie de winnaar wordt.” De gehele review van deze schrijver bevelen we overigens van harte aan.

Ook achterpassagiers hebben blijkbaar weinig te klagen. “De ruimte op de achterbank, en dan met name de beenruimte, is ook weer beter dan bij het oude model, met als gevolg een iets kleinere kofferruimte.” Voor wie het weten wil: de kofferbakinhoud van deze XC60 T5 bedraagt 505 liter, de plug-ins leveren daarop een kleine veertig liter in.

Infotainment

In het dashboard van de Volvo XC60 prijkt een groot, rechtopstaand infotainmentscherm waarmee een groot deel van de interieur- en rijfuncties bediend wordt. Weinig eigenaren nemen de moeite om dit systeem te beschrijven, waaruit we voorzichtig op durven te maken dat het naar behoren functioneert.

Sinds de modeljaarupdate in 2020 is er een nieuw systeem, gebaseerd op Android Automotive. Dit blijkt bijzonder afhankelijk te zijn van internet, ervaarde de eigenaar van een 2021-model. “Afgelopen zondag was de auto de hele dag offline, er zit een eigen sim in. Met geen mogelijkheid online te krijgen, dus geen navigatie en geen digitale radio (waarmee geen DAB+ wordt bedoeld, red.). Dat heeft een etmaal geduurd, waarna de auto vanzelf weer online kwam.”

Pilot Assist in de XC60

De rij-assistenten aan boord leveren wisselende reacties op. De semi-autonome rijassistent Pro Pilot blijkt geen voorbeeldige chauffeur of rijdt in ieder geval niet op de manier die deze bestuurder wenst: “Mijn ervaring is overwegend positief, maar het systeem houdt vaak wat ver rechts in de baan. Vooral opvallend als je voor je gevoel net langs een vrachtwagen raast.” Ook als er een bocht opdoemt is het opletten geblazen, beschrijft de eigenaar van een T8 uit 2018. “Flauwe bochten kan het systeem nog wel aan, maar iets meer dan dat en de auto rijdt pardoes uit de rijbaan. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.”

Is er dan niets positiefs te melden? Zeker wel. De eigenaar die opmerkt dat de auto wel erg sterk rechts aanhoudt is door ingrijpen van zijn auto behoed voor een ongeval. “De veiligheidssystemen hebben inmiddels hun nut wel bewezen na een noodstop op initiatief van de auto zelf. Weet niet zeker of ik zelf op tijd stil had gestaan voor die onverwachte file.”

Storingen en ergernissen

De Volvo XC60 blijkt een behoorlijk betrouwbare auto, als we de eigenaren mogen geloven. Gebruikers van het eerste uur kunnen problemen ervaren met de hefarmen van de achterklep, waarvoor een terugroepactie op touw is gezet. De eigenaar van een XC60 T8 kreeg tweemaal te maken met hoge kosten. Eenmaal met een defecte communicatiemodule, andermaal met een defecte boordlader waardoor de auto niet meer kon worden opgeladen. Deze twee problemen zijn opgelost via een coulanceregeling waar de eigenaar mee kon leven.

Motoren en aandrijflijnen

Over de verschillende motoren melden gebruikers geen klachten, de beschikbare motoren worden adequaat bevonden. Dat geldt ook voor de D4, met 190 pk de op één na minst krachtige dieselmotor. “De D4 is voldoende voor deze auto en in Duitsland op de Autobahn is zelfs 220 geen probleem”, merkt de eigenaar van zo’n exemplaar op. “Voldoende reserve om in te halen.” Wel zouden eigenaren van de D4 liever een grotere brandstoftank hebben gehad.

Voor wie alleen het maximale vermogen goed genoeg is biedt Volvo de plug-in hybride T8, die onder de namen Twin Engine en Recharge is geleverd. In eerste instantie leverde deze aandrijflijn een systeemvermogen van 407 pk, wat inmiddels is opgelopen tot 455 pk. “De eerste keer dat ik de 400pk in deze auto aansprak schrok ik wel een beetje. Wow!” Met rustiger rijden lukt het deze eigenaar ook om zo’n 40 elektrische kilometers uit het accupakket te persen. We sluiten af met de laatste T8-rijder, eveneens een enthousiaste stekkeraar. “Ik woon 23 km van m'n werk en met de remstand ingeschakeld, zodat de hybride-accu worden bijgeladen tijdens het afremmen, kom ik bijna heen en terug op 1 acculading. Netjes!”