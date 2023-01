Praktijkervaring Volvo XC40: dit vinden eigenaren van hun auto

Sinds 2018 is de Volvo XC40 niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Al ruim 30.000 exemplaren verlieten de showrooms en het einde lijkt nog niet in zicht. Ook al is het gamma nu sterk uitgedund, Volvo bood een groot aantal motoriseringen. De XC40 was er van mild-hybride met driecilinder, via plug-in, tot volledig elektrisch. Aan de man brengen lukt Volvo dus wel, maar zijn eigenaren van de XC40 ook tevreden als de auto eenmaal in hun bezit is?

Niet minder dan veertig eigenaren delen hun ervaring met de Volvo XC40. De toon, ongeacht aandrijflijn, is positief. Met name rijcomfort, ruimte-aanbod en het bedieningsgemak oogsten lof. Ook de stoelen worden, typisch Volvo, regelmatig geprezen. Opvallend feit: meerdere eigenaren rijden inmiddels in hun tweede XC40 omdat het eerste exemplaar zo goed bevallen is. Ook bij anderen valt het model in de smaak. Zo was de Volvo XC40 de op één na meest gezochte nieuwe auto van 2022.

Kritiek op Pilot Assist

Kritiek is er ook. Zo is er Pilot Assist, het geheel aan rijhulpsystemen: "Tikje belerend, maar oké, dat hoort erbij waarschijnlijk." Hoewel de adaptieve cruisecontrol bijna iedereen tevreden stelt, leidt de rijstrookassistentie zo nu en dan tot irritatie. "Lane assist heb ik uitgezet, een beetje storend om op provinciale wegen continu naar het midden van de weg gedrongen te worden. In combinatie met cruisecontrol op de snelweg is het wel relaxt."

Niet geheel storingsvrij

Over het algemeen blijkt de XC40 betrouwbaar, niet elke eigenaar heeft een storingsvrij exemplaar getroffen. Sommige gebruikers maken melding van onduidelijke storingen die veelal verdwijnen na een software-update. Dankzij deze updates neemt het aantal storingsmeldingen na verloop van tijd af, tot blijdschap van hun eigenaars. De XC40 met elektrische aandrijving kreeg eerder dan andere uitvoeringen een op Android Automotive gebaseerd infotainmentsysteem. Berijders klagen over uitval van het systeem of de dataverbinding, daarnaast vinden ze de mogelijkheden van het systeem beperkt.

Ervaring benzinemotoren

Hoewel de Volvo XC40 nog niet lang onder ons is heeft hij al de nodige motoren versleten. In 2020 werden de motoraanduidingen T2 tot en met T5 vervangen door nieuwe, mild-hybride aandrijflijnen met een B-aanduiding. De T2 (129 pk) en T3 (156 pk) zijn driecilinders, de viercilinder B4 en B5 leveren respectievelijk 163 en 197 pk. De XC40 mag een vrij hoge auto zijn, de kleine motor presteert volgens gebruikers voldoende. Dat getuigt deze T3-rijder: “Tijdens de vakantie naar Italië over de Autobahn gereden, bij ca. 160 km/u blijft het aangenaam stil en comfortabel aan boord. Versnellen gaat dan nog goed voor een driecilinder!” Over het motorgeluid is een andere eigenaar minder te spreken. “Onder belasting sportieve roffel of brom, maar stationair in Drive en zeker bij start of stationair rauw als een diesel.”

Een XC40 T4-rijder ruilde, na positieve ervaringen, zijn auto in voor een B4. Hij is niet te spreken over het hybridesysteem. “Dit systeem word dermate warm dat je na een rit van een halfuur door de stad gloeiend heet wordt. Regelmatig schiet de koelventilator aan, welke hinderlijke trillingen door het stuur geeft. En qua verbruik is de B4 ten opzichte van de T4 niks zuiniger.”

Ervaringen XC40 Plug-in hybride

Bijna de helft van de reviewers op AutoWeek.nl rijdt een plug-in hybride XC40. Tot 2020 heetten deze modellen Twin Engine, daarna plakte Volvo er de sticker Recharge Plug-in Hybrid op. Anno 2023 is de plug-in uit het gamma geschrapt en kan de koper alleen nog kiezen voor een B3 of volledig elektrische Recharge. Het schrappen van de plug-in mag de pret niet drukken, eigenaren van dit type XC40 zijn te spreken over de ervaring die hun crossover biedt. Deze eigenaar van een krachtige T5 Twin Engine vat de rijbeleving als volgt samen: “Ondanks de 281 PK is deze auto niet gemaakt om echt sportief mee te rijden, daar is hij te hoog en te zwaar voor. Lekker relaxt cruisen, dat is waar deze auto het beste tot zijn recht komt.”

Nadelen zijn er ook. Zo laten meerdere eigenaren weten dat de koelventilator luid blaast tijdens opladen: “Aangezien wij aan de voorkant van het huis slapen met het raam vaak open, heb ik het nog niet aangedurfd om de auto 's nachts aan de lader te hangen.” Geprezen wordt de souplesse bij elektrisch (weg)rijden, het elektrische rijbereik fluctueert tussen de 35 en 45 km. “Dat hadden er wel 50 mogen zijn”, aldus een verder enthousiaste eigenaar.

Ervaringen elektrische XC40

Tot slot behandelen we de elektrische XC40 Recharge. Ook deze variant heeft gedurende zijn leven verschillende uitvoeringen gekend. Klanten konden voorheen kiezen uit een voorwielaangedreven Recharge en de vierwielaangedreven Recharge P8 die maar liefst 408 pk levert. Inmiddels kun je alleen nog voor een achterwielaandrijver met 238 pk kiezen. Geenszins behelpen, volgens deze eigenaar: “Neem niet de Twin Engine, maar ga voor de Single Engine in de Plus- of Ultimate-uitvoering.”. Afgezien van de eerder genoemde infotainmentperikelen waarderen eigenaren hun elektrische XC40 misschien nog wel beter dan exemplaren met verbrandingsmotor. Met Volvo’s elektrische toekomst in gedachten lijkt dat een goed uitgangspunt.