Praktijkervaring Volvo V60: eigenaren over hun Zweedse stationwagon

Met de Volvo V60 doet het Zweedse merk in Nederland goede zaken. Het zal niemand verbazen dat de statiowagon ongeveer zes keer zo goed verkoopt als de sedanversie S60, waarmee je bij een bekend Zweeds meubelwarenhuis toch eerder met je mond vol tanden staat. Nu we dat cliché hebben benoemd gaan we over naar de realiteit: hoe ervaren eigenaren en gebruikers hun Volvo V60?

De huidige Volvo V60 draait alweer sinds 2018 mee. Zo populair als zijn voorganger is hij nooit geworden, al komt dat voornamelijk doordat de plug-in hybride diesels destijds een forse fiscale stimulans genoten. Over diesels gesproken: anders dan bij de nieuwe S60, die nooit met dieselmotor werd geleverd, kon je de V60 tot en met 2020 nog met D3 of D4-diesel krijgen. Uiteraard zijn er ook weer plug-in hybriden, nu ‘gewoon’ met benzinemotor. De krachtigste V60 Plug-in Hybrid levert een vermogen van maar liefst 455 pk.

Ruimte en gebruiksgemak

Als je de verkoopcijfers van de Volvo S60 en V60 vergelijkt, lijkt praktische bruikbaarheid een belangrijk aankoopargument. Op dat punt scoort de auto redelijk, in ieder geval beter dan het model dat hij opvolgt. “De auto is groter dan zijn voorganger”, schrijft een gebruiker die eerder een V60 uit 2013 reed, “en dit heeft als groot voordeel dat ik (1,90 meter lang) in deze auto wel achter mezelf kan zitten, hoewel nog steeds niet ruim.” Bij dat achter zichzelf zitten plaatst hij wel een kanttekening: “Achterin valt de hoge middentunnel op. Ik heb nog geen drie passagiers op de achterbank gehad, maar ik denk dat deze dan wel in de weg zal zitten.” En de bagageruimte dan? “De achterbak is ruim, maar niet zo ruim als ik had verwacht. Het is bijvoorbeeld nog steeds puzzelen om een fiets door de achterklep te krijgen.”

Hoewel de meeste gebruikers prima uit de voeten kunnen met de ruimte is er één opmerking die in veel reviews terugkomt: de rolhoes waarmee de bagageruimte kan worden afgedekt. “De bagagehoes is geen kwaliteitsproduct, hij ligt nu in de garage en zal daar waarschijnlijk ook wel blijven”, schrijft deze ontevreden gebruiker. Dat het nog duidelijker kan bewijst een andere eigenaar: “Het bagagescherm in de koffer is het slechtste wat ik ooit heb gezien – totaal onpraktisch, bedenkelijke kwaliteit, echt een misser. Zeker gezien de kwaliteit die het interieur uitstraalt.”

Stoelen Volvo V60

Dat een Volvo-review niet kan zonder opmerkingen over stoelen zagen we al eerder bij de Volvo XC60. Datzelfde geldt voor de V60, ook inhoudelijk. Waar de ene eigenaar het meubilair de hemel in prijst is de ander minder goed te spreken. “Goede stoelen zijn altijd een paradepaardje geweest van Volvo. Daar is deze V60 geen uitzondering op. Ik ben 1,95 meter lang en kan een prima positie achter het stuur vinden. Het zitvlak van de stoel kan kantelen, belangrijk als je lang bent, bovendien is er een uitschuifbaar deel om je bovenbenen te ondersteunen”, schrijft een tevreden bestuurder.

Minder tevreden is de eigenaar die tijdelijk weer in het oude model rijdt: “In de basis zijn de stoelen uitstekend, daar staat Volvo ook bekend om. Ik merk alleen dat (nu ik weer even tijdelijk in een oud model V60 rij) ik een zachtere stoel prettig vind. De nieuwe heeft hardere stoelen.” Ook tussen uitvoeringen kan het meubilair verschillen, ervaart een derde eigenaar tot slot: “De stoelen zitten heerlijk - ook na een lange rit. Ik zat onlangs in een R-Design. Die zetels lijken mooier, maar zitten voor mij toch te hard vergeleken met onze Inscription stoelen.”

Rijcomfort en weggedrag

Unaniemer dan over het zitcomfort is men over het rijden. In grote lijnen wordt het rijcomfort gewaardeerd. Ook positieve geluiden horen we over… het ontbreken van rijgeluiden, al maakt het daarbij wel uit of de auto is voorzien van gelamineerd glas. “Deze auto is gemaakt voor het afleggen van lange trajecten”, schrijft een blije rijder over zijn V60 T5. “De auto biedt veel rust en comfort.”

Een sportievere T5 Momentum-rijder waardeert het comfort, maar heeft nog wel wat op te merken: “Een puntje van kritiek vind ik wel het hoge gewicht: als je hem wat sneller een bocht in duwt merk je dat je met een zwaargewicht op pad bent. Een iets lichtvoetigere, sportievere auto kan ik wat meer waarderen qua rijplezier.”

De V60 R-Design is, met zijn sportonderstel, wat straffer. Als we de volgende eigenaar mogen geloven is het zelfs iets te straf. “Het onderstel is toch wel hard op de hier en daar slechte Zweedse wegen, demping is zeer stevig. Zo af en toe een gemene ‘bonk’ op slecht wegdek. De 19-inch wielen voor de zomerbanden versterken het nog iets.”

Opvallend is dat een keuze voor grotere wielen niet lijkt te leiden tot een veel minder comfortabel weggedrag, zo ervaren de bestuurders die van 18 naar 20 inch gaan. De eigenaar van een V60 D3 uit 2019, met bescheiden 16-inch wielen, besluit: “Het onderstel is gewoon erg goed. De auto is relatief stevig geveerd, maar zeker op de snelweg voel je daar weinig van.”

Infotainment en rijassistentie

Zoals het een moderne Volvo betaamt heeft ook de V60 een staand multimedia- en navigatiescherm. “Dit bevalt op zich goed, het systeem is lekker snel en veel zaken zijn door middel van spraak te bedienen”, recenseert een gebruiker het systeem in zijn V60 D3. Wel vinden een paar gebruikers dat het systeem wat sneller zou mogen opstarten.

Ook voor de audio is er een pluim: “Opvallend is hoe goed het standaard geluidssysteem is. Dat is beter dan elk systeem dat ik hiervoor heb gehad in auto’s, inclusief merksystemen. Volle bas, goed af te stellen en ook de telefoongesprekken zijn goed te voeren voor beide kanten van de lijn.”

Natuurlijk is ook de Volvo V60 uitgerust met tal van rij-assistenten. “Ik rij veel snelweg en autopilot staat bijna standaard aan”, schrijft de eigenaar over zijn V60 T8 Plug-in Hybrid. “Werkt goed, maar wel uitkijken bij wegopbrekingen, dat hij niet de verkeerde lijn volgt.” Meerdere gebruikers van het systeem delen deze ervaring, met de kanttekening dat de auto wel erg vaak vraagt om het stuur vast te houden. “Iedere 15 seconden moet je het stuur een klein beetje bewegen om aan te tonen dat je aan het stuur zit.”

V60: eigenaren melden weinig problemen

Net als bij de XC60, die we eerder onder de loep namen, melden eigenaren en gebruikers geen bijzonderheden. Het gaat voornamelijk om kleiner leed, zoals snel slijtende bekleding. “Het leer op de zitting van de bestuurdersstoel vertoont lelijke overdwarse vouwen en ziet er na 60.000 kilometer redelijk ‘uitgezeten’ uit”, vindt deze rijder. Dat betekent niet dat elke V60 probleemloos is. Zo worstelde de bestuurder van deze V60 D3 uit 2018 enige tijd met elektronicaproblemen en heeft het hybridesysteem van deze T6 Recharge uit 2021 soms een eigen wil. Tot slot vallen veel rijders over het brandstofverbruik van hun V60, met name bij de benzineversies. Dat de V60 geen zuinigheidswonder is zagen we al eerder aan het door gebruikers zelf bijgehouden brandstofverbruik.