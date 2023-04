Praktijkervaring Volkswagen Tiguan: dit vinden eigenaren van hun SUV

Je hoeft geen volleerd autospotter te zijn om elke dag een Volkswagen Tiguan te zien. De eerste generatie is redelijk verkocht, maar het was de tweede generatie die echt zoden aan de dijk zette. Met name in 2017, 2018 en 2019, toen er jaarlijks bijna 6.000 exemplaren werden verkocht. Veel verkopen – en natuurlijk zakelijke lease – staat ook voor veel meningen en bevindingen. Wat vinden eigenaren en gebruikers van hun Volkswagen Tiguan?

De tweede generatie Volkswagen Tiguan werd geïntroduceerd in 2016 en is nog steeds verkrijgbaar. Wel kreeg het model in 2020 een facelift, waarbij het kenmerkende front wat subtielere vormen kreeg. De Tiguan is – of was – leverbaar met een ruime keuze aan benzine- en dieselmotoren. Een plug-in hybride mag niet ontbreken en een speciale vermelding is er voor de Tiguan Allspace, een verlengde versie met naar wens zeven zitplaatsen. Ook van deze XL-variant hebben enkele eigenaren een review geschreven.

Tiguan, comfortabele gezinswagen?

De Tiguan beconcurreert niet alleen andere merken, ook broeders als de Volkswagen Touran, Golf en Passat Variant moeten eraan geloven. De Tiguan is dus gezins- en zakenauto en blijkt in die hoedanigheid prima te voldoen. “Ruimte en zitcomfort zijn echt subliem! Zowel voorin als achterin zit je als een vorst en de bagageruimte is bovengemiddeld”, schrijft een enthousiaste eigenaar. Een ander gaat verder met superlatieve bewoordingen. “Achterin is het zitcomfort businessclass. Ook de verstelbare rugleuning draagt daaraan bij, net als het mooie uitzicht met het glazen dak. ‘s Avonds is er verlichting in het dak, een dunne led-strip langs de randen van het glas, ziet er chique uit.

Niet alleen de ruimte, ook het zitcomfort bevalt de meeste eigenaren en hun passagiers goed, zoals de volgende gebruiker van een Tiguan Highline Business uit 2019 schrijft. “Interieur blijft mooi, stoelen zitten echt lekker ook op lange afstanden. Veel ruimte en mijn dochters zijn net als ik lang, maar iedereen zit goed en rijdt graag mee.” Dit genoemde comfort komt niet vanzelf, laat de volgende gebruiker weten. “Ik heb spijt dat ik geen comfortabelere ErgoActive stoel heb besteld, desnoods had ik paar duizend euro meer afgetikt voor een Highline, waar die standaard in zit. Deze stoel is glad, geeft geen goede lendensteun en is nauwelijks te stellen.”

Hoe rijdt de Tiguan?

De bestuurder van een Tiguan Allspace vat zijn beleving voor je samen: “Hoe rijdt ie dan? Enorm ontspannen. Je kunt er heerlijk mee cruisen en je merkt ook dat de auto je uitnodigt om dat te doen.” Een eigenaar die eerder Mazda 6 reed onderschrijft de ervaring. “Waar de VW in uitblinkt is voor mij rijgenot. Ik geniet namelijk enorm van de rust, het comfort, de vele snufjes en de luxe in de Tiguan.”

De stilte aan boord wordt door veel eigenaren in positief opzicht genoemd. De eigenaar van een Tiguan 2.0 TDI wil daar nog iets aan toevoegen: “Dat zal waarschijnlijk gelden voor de benzine-versies maar niet voor deze diesel. Ik kan me vergissen, maar hij is niet opvallend stiller dan mijn Octavia met dezelfde motor of andere diesels uit dezelfde klasse.” En inderdaad, eigenaren die de rust ervaren rijden voornamelijk exemplaren met 1.4 TSI of 1.5 TSI-benzinemotoren.

Het veercomfort van de Tiguan wordt gewaardeerd, al geldt dat in mindere mate voor de verlengde Tiguan Allspace. Deze versie lijkt opvallend stugger dan zijn kortere broertje en dat wordt door meerdere eigenaren opgemerkt. “Naar mijn idee zijn de veerwegen erg kort”, schrijft de gebruiker van een Allspace uit 2019, “want zonder dat ik echt hard over een drempel rij hoor je dat de demping zijn maximale uitslag al bereikt heeft.” Vergelijkingsmateriaal heeft hij ook. “Onze buren hebben een normale Tiguan, die stuurt veel fijner en kan veel beter met drempels omgaan dan de Allspace.”

Infotainment en rij-assistentie

De Tiguan is voorzien van relatief klassieke infotainmentsystemen en nog, als vanouds, fysieke knoppen. Over de gebruiksvriendelijkheid hebben eigenaren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de nieuwe Golf 8, niet te klagen. De snelheid en interface worden gewaardeerd, al lijkt de spraakbediening voor verbetering vatbaar. “Je kunt de gekste reacties verwachten. ‘Bel tante Sjaan’ wordt bijvoorbeeld ‘Ik bel 112’.”

Voor de rijhulpsystemen geldt ruwweg hetzelfde. Over de adaptieve cruisecontrol is men goed te spreken, ook in combinatie met lane assist. Dat ervaart ook de eigenaar van een 2.0 TDI Highline Business R: “De adaptieve cruisecontrol i.c.m. de lane assist is een hele fijne optie. Ik heb nog nooit zo relaxt in de file gestaan. De auto remt zelf af en trekt ook weer op als het verkeer in beweging komt.”

Wel maken relatief veel rijders melding van ‘ghost braking’, uit het niets ingrijpen van de noodremassistent. “Regelmatig gebeurt dit op een lege weg waarlangs zelfs geen huizen of struiken staan. Waarom? No idea... 1x werd het noodremsysteem geactiveerd op een donkere verlaten weg; gelukkig zonder achterliggers.” De eigenaar die deze ervaring deelt ziet ook een lichtpuntje. “Het systeem heeft me echter ook al geholpen door te remmen bij een iets te optimistisch ingeschatte parkeermanoeuvre.” De bestuurder van een Tiguan Allspace uit 2018 heeft de werkplaats naar het systeem laten kijken. “Opnieuw gekalibreerd en sensor schoongemaakt. Lijkt nu beter te werken, maar bij schemering en veel metaal op en rond de weg blijft het opletten. Dan kan er zomaar hard geremd worden.”

Ergernissen en storingen

Het ingrijpen van de noodremassistent lijkt de grootste ergernis voor bestuurders, maar er is meer klein leed. “Na 20.000 km een update”, schrijft de bestuurder van een 1.4 TSI uit 2016, “Auto rijdt goed, maar ik vind de kwaliteit niet top. Ik had er meer van verwacht. Hoop piepjes en kraakjes, dat verwacht je niet bij een dure auto.” De eigenaar van een vierwielaangedreven 2.0 TSI ervaart ’s winters krakende geluiden in het onderstel, bijgeluiden vanuit de stuurkolom en een opmerkelijk geluid uit de motor.” Eén gebruiker met een 1.5 TSI klaagt over olieverbruik. “Volkswagen zegt doodleuk dat het heel normaal is dat je er om de 5.000 kilometer een liter olie bij moet gooien. Om de haverklap gaat het gele olielampje branden, de ene keer na 7.500 kilometer de andere keer (in de winter) na 10.000 kilometer.”

Motoren en aandrijflijn

Los van de auto met olieverbruik zijn eigenaren behoorlijk te spreken over motor en aandrijving van hun Tiguan. In de meeste gevallen gaat het om de 1.4 TSI en 1.5 TSI benzinemotoren die beide zijn voorzien van cilinderuitschakeling. De eigenaar van zo’n 1.4 TSI schrijft erover: “De auto beschikt over cilinderuitschakeling die goed functioneert, maar waar ik de eerste 1.000 kilometer een beetje aan moest wennen. Ik voel toch telkens een beetje de overschakeling. Bij de modernere 1.5 TSI lijkt de overgang tussen twee- en viercilindermodus soepeler te gaan, beschrijft de bestuurder van zo’n exemplaar. “De cilinderuitschakeling gaat heel soepel; komt er heel snel in en je merkt het alleen als je weet dat het erop zit en als je op je dash kijkt.”

Afgaand op reviews van gebruikers en eigenaren lijkt de Tiguan een prima alternatief voor de Touran, Golf en Passat Variant. Hij overtuigt met ruimte, rust en zitcomfort, al zijn de laatste twee enigszins afhankelijk van de gekozen motor en uitvoering. Het autonome noodremsysteem zou minder fel mogen ingrijpen en op punten kan de afwerking beter, maar onder de streep lijken dagelijkse gebruikers tevreden.