In 2023 lanceerde Volkswagen de derde generatie van de Tiguan. De nieuwe SUV heeft grote schoenen te vullen. De tweede generatie van de Tiguan was met bijna 30.000 verkochte exemplaren tussen 2016 en 2023 namelijk een behoorlijk succes. Bezit de nieuwste Tiguan ook de eigenschappen die zijn voorganger tot een succes maakte? Dat zoeken we uit aan de hand van de gebruikersreviews die de Tiguan-rijders over hun auto hebben geschreven.

De Tiguan is altijd voorzien van een 1,5-liter viercilinder. Het is niet zo dat er maar één aandrijflijn beschikbaar is. De 1.5 wordt namelijk altijd elektrisch ondersteund. De minst krachtige aandrijflijn is de 130 pk sterke mild-hybride. Daarboven zit een 150 pk sterke mild-hybride aandrijflijn.

Wie meer vermogen zoekt, komt bij de plug-in hybrides uit. De reguliere plug-in heeft een vermogen van 204 pk en de aandrijflijn van de sportiefste Tiguan is goed voor een niet misselijke 272 pk. De Wolfsburger heeft een vanafprijs van €49.990. Tweedehands kan het een stuk goedkoper. Tussen het occasionaanbod staan exemplaren die voor minder dan €35.000 van eigenaar wisselen.

Met de 204 pk eHybrid heb je een vlotte auto, laat deze reviewer weten: “De auto rijdt soepel en trekt snel op.” Volgens de fabrieksopgave versnelt de Volkswagen in 8,2 s naar de 100 km/h. “Gevoelsmatig gaat de acceleratie veel sneller”, meldt diezelfde Tiguan-rijder. Met de plug-in Tiguan kun je ook elektrisch rijden. Daarover schrijft de berijder van een 204 pk sterke Tiguan: “De elektromotor is niet erg krachtig, maar sterk genoeg om goed met het verkeer mee te komen. Het overschakelen naar de benzinemotor gaat soepel en bijna ongemerkt. De benzinemotor is krachtig genoeg, maar het is geen racemonster.”

Zuinige plug-in hybride

De eigenaar van de krachtigste Tiguan ervaart zijn auto ook niet als ‘racemonster’, al heeft dat misschien meer te maken met het referentiekader van de reviewer: “De 272 pk vind ik ''voldoende" qua motor maar ik heb geen gevoel van 'snel'. Maar ik was Tesla gewend.”

Het feit dat je de Tiguan ook op de elektromotor kunt rijden, komt het brandstofverbruik ten goede. De afstand die je volgens de WLTP-meting op een volle accu kunt afleggen is voor de 204-pk versie 128 km en voor de 272-pk variant 116 km. In de praktijk blijkt dat niet haalbaar: “Bij het laden in winterse temperaturen is het maximale bereik ongeveer 90 km”, schrijft een VW-rijder, die door veel te laden amper benzine gebruikt: “Heb de auto nu ruim een maand en 1.200 km gereden, volgens de Connect app met een gemiddeld benzineverbruik van 1 : 100 en een stroomverbruik van 23 kWh/100 km.” Een andere reviewer behaalt met zijn 204 pk-sterke Tiguan, in de zomermaanden, een actieradius van zo’n 110 km. Met een voorbeeld illustreert hij hoe het verbruik kan wisselen, afhankelijk van een opgeladen auto: “Een rit van 154 km met een bijna lege accu leverde een gemiddeld benzineverbruik van 6,5 l/100 km op. Een andere rit – een retourtje - van 138 km begon met 80 procent acculading. Op locatie werd bijgeladen tot 80 procent en bij thuiskomst stond de accu op 30 procent. Het verbruik was toen 0,3 l/100 km en 17 kWh/100 km, met een gemiddelde snelheid van 58 km/u.” Een ander is met de Tiguan naar Spanje gereden en heeft toen vooral veel kilometers op benzine afgelegd. Dan ziet het verbruik er zo uit: “Met een tempo van 130km/uur over de peage is 1:13,5 - 1: 14 op benzine realistisch.” Weinig autokopers lijken te kiezen voor de mild-hybride variant. Over de mild-hybride heeft (nog) niemand een gebruikersreview geschreven.

Goedmoedig karakter

De meeste Tiguan-rijders bestempelen het onderstel van hun auto als comfortabel: “Over het goedmoedige karakter van de wegligging, de motorprestaties en het verbruik ben ik goed te spreken.” Een andere reviewer is blij dat hij de afstelling van het onderstel kan programmeren: “Ik heb de individual stand geprogrammeerd op de hardst mogelijke vering (dit is demping, red.). Hij is dan nog best comfortabel en ik heb geen last meer van de storende rolneigingen in de bochten.” Iemand die voorheen een Mazda CX-5 reed schrijft het volgende: “De vering is prima. Waar de Mazda zacht geveerd was, vlieg ik met de Tiguan met 60 km/h over een drempel. De hele auto voelt ook veilig en degelijk aan.” “De vering van de auto is in de comfortstand fantastisch (zelfs met de 20 inch velgen), alle oneffenheden worden weggewerkt terwijl de wegligging goed blijft”, besluit een Tiguan-rijder. Het trotseren van de autobahn is geen probleem met de Tiguan meldt deze reviewer: “Met de auto in de sportstand op het infotainment is de auto mooi stabiel.”

Ingewikkelde menu’s

De meningen over Volkswagens infotainment lopen uiteen. De ene reviewer vindt: “De menu's zijn voor een wat ouder iemand zoals ik, nodeloos ingewikkeld.” Meerdere automobilisten klagen hierover: “Met de gecompliceerde bediening van het infotainmentscherm blijf ik moeite houden.” Terwijl een ander dit schrijft: Het systeem werkt snel en intuïtief. “Alle veiligheidssystemen, airco, rijprofielen en nog veel meer zijn makkelijk toegankelijk via het scherm.”

Kijken we verder in het interieur, dan blijkt dat volgens deze reviewer niet op alle fronten te overtuigen: “De kwaliteit van het interieur is in het algemeen best oké. Klein minpuntje vind ik de dunne zonneschermen, de ouwerwetse hoedenplank en de verhoging van de zijkant in de stoelen die waarschijnlijk op den duur als eerste slijten.” Wel is het stuur in de R-line-uitvoering prettig in het gebruik, schrijft deze reviewer: “Het stuur is stevig en heeft verdikkingen wat lekker in de hand ligt.”

“Lekker ruim”

De Volkswagen Tiguan heeft een wielbasis van 2,68 meter en dat maakt hem lekker ruim, schrijven deze reviewers: “Voorin is hij ruim genoeg. Ook de hoofdruimte is meer dan voldoende. Achterin zit je als een vorst. Met mijn 1,82 m heb ik achterin knieruimte voldoende. De bank achter is verschuifbaar waardoor de kofferbakruimte ook voldoende is.” Ook de langere bestuurder heeft genoeg ruimte: “Achterin is de ruimte prima. Ik ben 1,88 meter en kan comfortabel achter de bestuurdersstoel zitten zoals ik die zelf heb ingesteld. Ook de hoofdruimte is zowel voor- als achterin ruim voldoende.”

De stoelen bevallen ook goed: “Het tweede wat opvalt is het goede zitcomfort van de R-line stoelen. Deze bieden genoeg steun mede door de zowel in hoogte als in diepte instelbare lendensteun en de goed inklemmende wangen van de stoel.” “De goede sportstoelen zijn prima instelbaar”, voegt een ander toe. Toch kennen de R-line stoelen, waarvan de hoofdsteun doorloopt vanuit de rugleuning een nadeel: “Vanwege de R-line uitvoering hebben de voorstoelen vaste hoofdsteunen waardoor de passagiersstoel niet meer plat voorover kan worden geplaatst. Dat was handig als je lange voorwerpen wil vervoeren.”

(Over)ijverige Veiligheidssystemen

De Volkswagen is, net als elke andere moderne auto, uitgerust met verschillende veiligheidssystemen. Deze kun je uitschakelen, maar dat gaat erg ingewikkeld, schrijft deze beoordelaar: “Om te voorkomen dat je bij iedere 100 meter wordt gewaarschuwd met irritante belletjes voor snelheid, vermoeidheid, lane assist, voorganger of wat dan ook, moet je voor het rijden minimaal vijf schuifjes uitzetten.” Lang niet iedereen ergert zich aan deze systemen: “De auto herkent situaties en werkt mee om vooral veilig deel te nemen aan het verkeer zoals gedoseerd vaart minderen bij nadering van bochten, rotondes of een voorganger in het verkeer. Ook een prettige lane-assist en gedempte tonen bij afwijkende situaties zoals te snel- of dicht bij de lijnen rijden.” Ook deze reviewer is niet ontevreden: “De snelheidswaarschuwing is minder vervelend dan dat ik had verwacht. Vaak stopt de melding na drie keer piepen. Deze piep is geen irritant geluid en is ook niet heel luid. De lane assist werkt fijn is niet heel bemoeierig”

Wat wel heel bemoeizuchtig lijkt te werken zijn de parkeersensoren van de Tiguan. “De sensoren zijn héél gevoelig. Reeds op een afstand van 0,5 m, maken deze een hels kabaal.” Een ander schrijft: “De parkeersensoren zijn extreem gevoelig. Hierdoor zijn deze nauwelijks bruikbaar. Op het scherm kleuren alle hoeken zo snel rood en de piepers piepen constant. Hierdoor heb je bijna een dubbele parkeerplaats nodig hebt om te kunnen parkeren. Wil je op een normale passende plaats parkeren, dan moet je de sensoren negeren.” Ook de achteruitrijcamera laat te wensen over, schrijft deze Tiguan-rijder in zijn review: “Bij het inparkeren valt op dat de parkeersensoren, op zijn zachtst gezegd, gevoelig zijn en dat de kwaliteit van de achteruitrijcamera niet om over naar huis te schrijven is.”

Hoewel de auto nog geen twee jaar op de markt is, is er bij deze reviewer al wel een vervelende storing opgetreden. De maximumsnelheid, aangegeven door verkeersborden, werd slecht herkend, wat kon leiden tot gevaarlijke situaties: “In het begin werden deze verkeerde snelheden overgenomen door de cruisecontrol; dat is ronduit levensgevaarlijk als je op de snelweg 130 km/h rijdt en je valt ineens terug naar 50 km/h! De dealer adviseert om dit maar uit te schakelen. Dat helpt dan wel, maar feit blijft dat het systeem niet goed werkt.”

Op dit ene geval na, lijkt de Tiguan verder een betrouwbare auto. Daarbij moeten we niet vergeten dat de auto nog niet zo lang rondrijdt, dus hoe de derde generatie van de Tiguan op de lange termijn presteert blijft nog even de vraag.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!