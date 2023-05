Waar de verkoopcijfers van de Volkswagen Golf de afgelopen jaren zijn ingestort doet de compactere Polo het nog altijd heel behoorlijk. In welke mate het huidige model, dat sinds 2017 op de markt is, zijn grote broer kannibaliseert is moeilijk te zeggen en – eerlijk is eerlijk – ook niet heel relevant. Wat we wél graag willen weten is hoe de Polo zijn eigenaren bevalt. Dit artikel geeft inzicht, op basis van door gebruikers zelf geschreven reviews.

Toch nog even over die kannibalisatie. Ook de Volkswagen Polo wordt namelijk in zijn eigen gamma belaagd. Sinds 2019 door SUV-broertje T-Cross, maar vorig jaar kwam ook de wat dynamischer gelijnde Taigo op zijn pad. Een model dat naar het zeggen van Volkswagen ‘de sportiviteit van een coupé met de ruimte van een SUV combineert’. Wat kun je als traditionele hatchback nog beginnen tegen zulk modern geweld?

VW Polo: ruimte van een Golf

Nou, dat weten eigenaren en gebruikers van zo’n Polo prima uit te leggen. “Voor zijn klasse is de Polo eigenlijk best een ruime auto”, aldus de eigenaar van een Polo GTI. “Journalisten schrijven dikwijls dat hij het formaat heeft van de Golf IV en dat zou best wel eens kunnen kloppen. Vier volwassen passen precies en voorin heb ik nooit ruimte te kort gehad (zelf 1.90 meter lang)”. Korte versie, door de bestuurder van een Polo 1.0 TSI: “Fijn, overzichtelijk en erg stil autootje. Ruim vanbinnen! En een aardige kofferruimte. Het interieur is ruimer dan dat van een Golf IV.”

Ook ten opzichte van de vorige Polo lijken de gemaakte stappen groot, laat deze ervaringsdeskundige weten. “Wat mij als eerste opvalt in vergelijking met de andere auto's waarmee ik ervaring heb, is de ruimte in de auto. Het verschil met de vorige generatie Polo is erg groot en twee stappen vooruit. Met mijn 1,89 meter kan ik prima in de auto zitten, ook achter mijzelf op de achterbank, dat was in de vorige generatie Polo wel anders.”

Nog eentje dan: “Met de naam gaat het elke keer mis, ik ben opgehouden met bijhouden hoe vaak de Polo al voor een Golf is aangezien”, meldt een tevreden Polorijder. “Dat geeft wel weer hoe groot de auto is geworden.”

Uitrustingsafhankelijk zitcomfort

Hoewel de Polo erg ruim blijkt uiten meerdere rijders van de uitvoering Comfortline kritiek op het zitmeubilair. “De stoelen zijn net iets te hard en bieden zo goed als geen steun aan in de onderrug, wat voor mij persoonlijk klachten begon te geven. Voor langere ritten of veel gebruik raad ik aan om niet de standaard stoelen te kiezen”, schrijft een van hen. “Na een aantal weken was ik volledig gewend aan de auto”, schrijft een ander. “Dit heeft in eerste instantie wel even geduurd, doordat ik bij ritten langer dan één uur gigantisch last kreeg van mijn onderrug. De optie voor een lendensteun was in de betreffende uitvoering niet aanwezig. Na een periode van een maand heb ik hieraan kunnen wennen.”

Wie betere stoelen wil moet uitwijken naar een andere uitrustingsvariant, bijvoorbeeld de Highline. “De stoelen van de Highline zitten sportief. Ze bieden goede zijdelingse steun en hebben een hardere polstering ten opzichte van de Trend en Comfortline”, schrijft de eigenaar van zo’n auto. “Ik vind dat wel fijn, want vooral op langere ritten is dat voor mij net wat beter uit te houden.”

Hoe rijdt zo’n Polo?

Het is vast al opgevallen dat de naam ‘Golf’ in dit artikel regelmatig valt. Als het op weggedrag aankomt is dit niet anders. “Zoals al eerder aangegeven, de Polo gedraagt zich regelmatig als de Golf. Tijdens het rijden heb je niet echt het idee dat je in een B-segment auto op pad bent”, aldus de bestuurder van een Polo Highline Business R met 95 pk sterke 1.0 TSI-turbomotor. “Het rijden in de Polo is geen straf. Het ‘bijna als een Golf’ is hier in deze rubriek al veelvuldig genoemd, maar het is ook echt zo”, beaamt een andere gebruiker wiens Polo over dezelfde motor beschikt. Hij vervolgt: “Op één ding na ... ik kan nog niet wennen aan het driecilindergeluid dat overigens wel goed wordt gedempt, maar toch een andere beleving met zich meebrengt.”

Het is niet de enige rijder die de 1.0 TSI afbreuk vindt doen aan het comfort. “Omdat het een driecilinder is, is er wel sprake van een irritante brom in de motor”, aldus deze Polo Comfortline Business-rijder, “al is de geluidsisolatie voor deze klasse prima te noemen.”

Een andere bestuurder koos bewust voor een turboloze, 80 pk sterke 1.0 MPI met eveneens drie cilinders. Hij zet kort de verschillen uiteen. “Het grootste voordeel van de MPI-motor zit in de rust. Daar waar ik bij de TSI merkte dat deze vrij onrustig (met veel trillingen) rijdt met lage toeren (< 1.700 tpm) merk ik juist bij de MPI dat het heel comfortabel rijdt. Zo is 60 km/h in de vijfde versnelling goed te doen. Een van de grootste nadelen van de MPI betreft het gebrek aan vermogen. Zeker in een auto van meer dan 1.000 kg valt op dat hij niet vooruit te branden is.”

Storingen en irritaties

In reviews van de Volkswagen Golf VIII lazen we regelmatig over aanloopproblemen en kinderziektes, bij de wat oudere Polo is dat minder aan de orde. Wel is de auto in het begin teruggeroepen vanwege een probleem met mogelijk losschietende gordels. Totdat dit euvel was verholpen mochten er maar vier zitplaatsen worden gebruikt, zo beschrijft deze eigenaar: “Via de RDW heb ik een brief ontvangen met een prachtige sticker die ik op mijn dashboard moet plakken, die ons herinnert dat er achter in het midden niemand mag zitten. Da’s best wel lastig, aangezien er toch wel eens iemand meerijdt!”

Begin 2019 is bij deze auto een modificatie uitgevoerd en als het goed is zou dit bij elke Polo het geval moeten zijn. Los van dit probleem lijkt de Polo verschoond van structurele problemen. Kleiner leed is er in de vorm van een defecte led-strip aan de voorkant, windgeruis bij achterportieren en een defecte nokkenasverstelling. Bij de laatste auto is ook het multimediascherm onder garantie vervangen vanwege een plotselinge streep in het scherm.

Geen storing, maar wel een irritatie die de adaptieve cruisecontrol veroorzaakt. “Die kon spontaan uitvallen op de snelweg bij een flinke regenbui. Aangekaart bij de dealer, die vond dat normaal”, schrijft de gebruiker die daarvan hinder ondervindt. De volgende rijder krijgt wel een melding, maar dat lost niet alles op. “Bij slecht weer, mist, zware regen of sneeuwval (zicht minder dan 75 meter) houdt de sensor het voor gezien en krijg je een waarschuwing dat de ACC is uitgeschakeld. Als het weer opklaart reset de sensor af en toe niet en moet je ergens stoppen om de auto opnieuw te starten.” Ook melden meerdere eigenaren dat de versnellingsbak van hun handgeschakelde Polo niet zo degelijk aanvoelt en de achteruitversnelling zich soms moeilijk laat inleggen. Defecte versnellingsbakken worden overigens niet gemeld.

Uit de reviews ontstaat het beeld van de Polo als volwassen auto zonder te veel poespas. Hij rijdt overwegend stil en comfortabel, het is vooral de brommerige 1.0 TSI-motor die bij lage toeren roet in het eten gooit. Als het gaat om ruimte biedt de Polo aan bijna iedere gebruiker voldoende, wel is het zitmeubilair in de voordeligere uitvoeringen voor verbetering vatbaar. Of de Polo ook in de toekomst weerstand kan bieden tegen het SUV-offensief? De tijd zal het uitwijzen.