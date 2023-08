De Volkswagen ID4 is een SUV-achtige op basis van het bekende MEB-platform. De ID4 blijkt gewild, want hoewel de ID3 in 2020 een flinke voorsprong nam met 10.980 registraties loopt de ID4 inmiddels op zijn kleinere platformgenoot in. De praktijkervaringen van ID3-rijders hielden we al eerder tegen het licht, nu is grote broer ID4 aan de beurt.

Wie goed heeft opgelet zag dat we op deze plek al eerder praktijkervaringen met de Skoda Enyaq belichtten. Feitelijk zijn deze Enyaq en ID4 concurrenten, waarbij Skoda op dit moment riant voorop gaat in de verkoopstatistieken. Net als bij de Skoda kunnen ID4-rijders kiezen uit twee batterijpakketten (netto 52 kWh en 77 kWh) en drie motorvarianten. Het topmodel, de ID4 GTX, is vierwielaangedreven en niet minder dan 220 kW (299 pk) sterk. Liever een aflopende daklijn? Dan moet je de Volkswagen ID5 hebben.

Praktische bruikbaarheid VW ID4

Ten opzichte van de ID3 is de ID4 momenteel populairder, wat voor een deel verklaard kan worden door het grotere ruimteaanbod. Dat geldt in ieder geval voor de volgende ID4 1st-rijder, die ook een ID3 heeft overwogen. “We wilden graag een ruime achterbak voor kinderwagens etc. en besloten daarom te wachten op de ID 4. We zijn erg tevreden met de ruimte achterin. Het gebrek aan een frunk vind ik wel jammer. De laadkabels gaan natuurlijk onder de vloer, maar op vakantie lijkt me dit wel echt minder handig.”

Een ander argument wordt beschreven door een andere ID4 1st-rijder. “Wat mij persoonlijk ook bevalt is de hoge instap. Ja ik ben nog een jonge 30’er, maar stiekem is het heel comfortabel om wat hoger in te stappen en hoger te zitten. Ook het inladen van de kinderen gaat nu zonder veel bukken, wat enorm fijn is.” Dan de korte beschrijving van een ID4 77 kWh Business-rijder: “Ruime auto waarin iedereen ruim zit en waarin veel bagage mee kan.”

VW ID4: zitcomfort

Over het zitmeubilair van de ID4 wordt veel positiefs gezegd. “Bij het testrijden met de ID3 moesten wij er wennen aan de 'Duitse' stoelen. Veel steviger dan die uit de Franse auto's. Ook viel het afwerkingsniveau ons wel wat tegen voor zo'n dure auto. De ID4 heeft naar onze smaak fijnere stoelen die er ook beter uitzien. De verstelmogelijkheden zijn vrij karig, maar in basis zitten ze goed”, meldt de eigenaar die de ID4 mede koos vanwege de ruimte. “De zit is voor mijn postuur (1,90 meter en 100 kg) heel goed”, schrijft een andere rijder. “Ik heb het standaardinterieur, maar de stoelen zijn niet te kort of te zacht.” Nabrander: “Bijrijdersstoel is niet in hoogte verstelbaar”, een opmerking die we vaker zien.

Eén aspect van de ID4-stoelen kan volgens meerdere rijders wel beter: “In deze versie geven ze wat weinig zijdelingse steun”, vat één eigenaar meerdere reacties samen. We pikken zijn review eruit omdat hij ook andere zaken belicht. “Verwarming voor de achterste zitplaatsen kan beter. Met name in de winter kan het fris zijn op de achterbank – en de achterbank biedt weinig comfort.” De laatste opmerkingen lezen we niet bij andere gebruikers, maar kunnen wel het onderzoeken waard zijn in het geval je een ID4 overweegt.

VW ID4: bedieningsgemak en infotainment

Het nieuwe bedieningsconcept van moderne Volkswagens is bepaald niet onbesproken. Zowel ID3- als Golf-rijders uitten de nodige kritiek op het systeem, dat bijna volledig leunt op een centraal aanraakscherm. Deze ID4-rijder is op de hoogte van deze kritiek en schrijft: “Infotainment: er is uiteraard al het nodige geschreven over alle bugs en lag. In versie 0783 vind ik het persoonlijk wel meevallen. Ik had tenminste erger verwacht. Het opstarten duurt vrij lang, maar daarna kan je je prima redden in de menu's.” “In klachten over de lastige bediening kan ik me niet vinden”, schrijft een andere bestuurder die met dezelfde uitvoering rijdt. “Inmiddels kan ik alles blindelings vinden en werkt het ook. Ja, het is waar, soms kan de reactie op de bediening wat sneller maar wellicht dat dit aangepast gaat worden met de software-update.”

Het systeem schijnt dus te wennen, hoewel… “Waar ik makkelijk aan wen is multimediasysteem, al is de traagheid (haperen en bediening stoelverwarming) anno 2021 wel opvallend”, schrijft de eigenaar van een heel compleet uitgeruste ID4 1st Max. Ook na diverse updates is het niet zo snel als gewenst. “De snelheid lijkt iets omhooggegaan bij het opstarten. Je moest eerst een paar honderd meter rijden voordat je temperatuur en navigatie kon instellen, wat nu wel sneller ging.” Een ervaring die meerdere ID4-rijders delen.

Het centrale scherm is niet het enige beeldscherm in de auto, de ID4 heeft ook een digitaal instrumentarium. Dit wordt niet kritiekloos ontvangen. “De informatie op de display achter het stuur is erg beperkt. Ik zou daar graag zaken terugzien als de radiozender, de kilometerstand, de dagteller en het verbruik”, legt een van deze kritische rijders uit.

Rijden met de VW ID4

Hoe de Volkswagen ID4 in ogen van gebruikers rijdt? “Ik ben nog steeds positief verrast over het rijcomfort wat vergelijkbaar is met het hogere segment, zowel qua ruimte, stilte als rijgedrag. Dit laatste komt mede door het adaptieve onderstel en lage zwaartepunt van de auto. Ik zou deze auto om deze reden weer nemen”, vindt deze enthousiaste ID4 1st Max-rijder. Ook een andere Max-chauffeur is gecharmeerd van het weggedrag. “Het rijden met de ID4 is een zeer positieve belevenis. Het rijdt allemaal comfortabel en met weinig geluid. Als het nodig is trekt de auto snel en met alle kracht van de 204 pk op. Het rijden over de Gotthardpass was een belevenis. Omhoog rijdt de auto zonder enig probleem. Fijn dat je alle kracht meteen beschikbaar hebt.”

Zonder adaptief onderstel lijkt de ID4 minder te overtuigen. “De ID4 is geen bochtenridder. Eerder zompig. Loom. Ongeïnteresseerd”, luidt de kritische uiteenzetting van een ID4 77 kWh Business-rijder. Hij vervolgt: “Ik neig er zelfs toe om hem ietwat listig te vinden als het een fractie harder gaat onder licht-vochtige omstandigheden. Al twee keer werd ik verrast door een zwiepje van de kont bij een snelheid die mijn (vorige) Opel Insignia zonder blikken of blozen accepteerde. En nogmaals: ik ben een in de regel gezapige chauffeur die zijn nickname Captain Slow met trots draagt.” Nog een negatieve ervaring uit dezelfde koker: “Vanaf een kilometer of 130 in het uur verliest de auto écht zijn stabiliteit. Dan wordt het allemaal wat wollig en vaag en treedt de ID4 flink uit zijn comfortzone.” Dat laatste hebben we niet vaker gelezen, de meeste rijders zijn tevreden met het weggedrag van hun ID4 – of rijden nooit sneller dan 130 km/h.

Over de aanwezige rijhulpsystemen schrijft men sterk uiteenlopende recensies. Van ‘de travel assist en adaptieve cruisecontrol werken zeer prettig’ tot ‘de storingen zijn voor mij al lang niet meer hinderlijk. Maar ronduit ergerlijk en voor het andere verkeer simpelweg gevaarlijk’.

Kwaliteit Volkswagen ID4

Uiteenlopend zijn ook de meldingen over storingen en irritaties, al zou dat ook te maken kunnen hebben met de reputatie van de auto. “De auto blijkt in de praktijk zeer betrouwbaar”, schrijft een goedgeluimde eigenaar, om te vervolgen: “Ik heb slechts twee keer gehad dat de software plotsklaps rare meldingen gaf. Als je dan stopt, alles uitzet en enkele minuten wacht is daarna alles weer normaal. Net als meestal bij je desktop thuis.” Later, bij zo’n 55.000 kilometer, zijn bij de ID4 van deze rijder cellen in het batterijpakket vervangen. Een reparatie die ook is uitgevoerd bij de rijder die zich eerder kritisch uitliet over het weggedrag van zijn auto.

Hoewel de hardware in sommige gevallen dus faalt hebben veruit de meeste klachten betrekking op de software. Zo melden meerdere rijders dat de buitenspiegels soms niet uitklappen bij het starten van de auto. Ook is het infotainmentsysteem niet altijd even stabiel: “Navigatie valt bij lange ritten weleens uit. De navigatie kan dan de route niet meer berekenen. Dit is op elke vakantierit gebeurd”, luidt één van deze ervaringen.

Actieradius en opladen

De meeste VW ID4’s van onze reviewers zijn voorzien van het 77 kWh grote batterijpakket. Wat ze daarvan aan actieradius kunnen verwachten? “Een langere rit, om precies te zijn 340 km. Laden? Niet nodig!”, aldus een enthousiaste rijder. “Verbruik op de snelweg was met een graad of 6 buiten en 100 km/u keurig rond de 20 kWh/100km, wat een bereik van 385 km inhoudt (mits opgeladen tot 100 procent). Niet slecht voor een ‘wintertemperatuur’!”

Deze rijder beschrijft de verwachte actieradius en het opladen gedetailleerd: “In wintermaanden is de range 320 - 360 km. In de zomermaanden 380 - 440 km. Ik rij 95 procent snelweg en dan rij ik tussen de 105 - 110 km/h. Woon-werk was voor mij prima te doen. Ik merk na 120.000 km geen verschil in de accucapaciteit, laad voornamelijk thuis aan de AC-lader en af en toe onderweg. Onderweg laad ik nooit meer dan 80 procent vol en plan het meestal zo dat de accu < 10 procent is. Als de accu ver leeg is haal je hogere laadsnelheden bij Fastned en Ionity. Ik haal regelmatig 130 kW, bij beide snel na het starten van de laadsessie.”

Rijders die thuis opladen blijken soms moeite te hebben met de laadtimer. “Gemiddeld 1x per maand laadt de auto niet goed op. Dan kom ik ’s ochtends en zie dat er niet of nauwelijks is bijgeladen”, schrijft de rijder van deze blauwe ID4 1st. Ook een andere bestuurder meldt problemen met de laadtimer.

Conclusie

De Volkswagen ID4 biedt meer ruimte en praktisch gebruiksgemak dan de ID3, dat zal een groot deel van de populariteit verklaren. Rijders hebben geen klachten over de interieurruimte en ook de stoelen bevallen de meeste rijders. Het weggedrag van de auto wordt overwegend positief beoordeeld, al lijkt het erop dat de versies met adaptief onderstel beter rijden dan auto’s zonder deze optie. Ook de elektrische actieradius voldoet in de praktijk. Aan de hardware van de ID4 lijkt het dus niet te liggen, het is vooral software die regelmatig roet in het eten gooit.