Zoveel mensen, zoveel meningen. Dat heeft Volkswagen maar weer ervaren na introductie van de ID3. Hoewel de auto relatief eenvoudig oogt blijkt het een spraakmakend model. Dat komt vooral door de software- en hardwarematige keuzes die het merk maakte, waarbij de implementatie niet altijd even soepel is verlopen. Inmiddels rijdt de ID3 een aantal jaren rond en zijn eigenaren een aantal grote software-updates verder. Dus rijst de vraag: wat vinden échte gebruikers inmiddels van hun ID3?

De Volkswagen ID3 was leverbaar met verschillende motorvermogens en drie batterijpakketten met verschillende capaciteit. Het instapmodel kende een 45 kWh-pakket en een 145 pk sterke motor. Deze motorvariant is eveneens leverbaar met 58 kWh grote batterij en desgewenst levert dit pakket stroom aan een 204 pk sterke elektromotor. Het topmodel beschikt over deze krachtige motor in combinatie met een maar liefst 77 kWh groot accupakket. Inmiddels heeft Volkswagen het gamma van de ID3 wat vereenvoudigd en een vernieuwde ID3 aangekondigd, waarvan de eerste exemplaren naar verwachting in juni worden geleverd.

Ruimte, comfort en interieur ID 3

De Volkswagen ID3 moet ‘de elektrische Golf’ zijn en doet daar wat afmetingen betreft ook het meest aan denken. Deze eigenaar maakte daadwerkelijk de overstap vanuit een e-Golf en deelt zijn bevindingen. “De eerste indruk van de auto is goed. Goede stoelen, veel ruimte en vooral een heel ruimtelijk gevoel in het interieur. Het panorama dak doet daar nog een schepje bovenop. Ten opzichte van de e-Golf zit je een stukje hoger en dat vind ik eigenlijk ook wel prettig. Ja, de kwaliteitsbeleving van het interieur is wat lager dan de e-Golf, met name door het gebruik van hard plastic, maar ik vind het zeker niet storend.”

Het is niet de enige eigenaar die blij is met de interieurruimte, ook de eigenaar van deze ID3 uit 2020 is enthousiast. “Wat een ruimte! Zowel voorin als achterin zit je erg goed. Zelf ben ik van gemiddelde lengte, ik heb een collega van 2 meter en 130 kg, deze kon de bestuurdersstoel nog altijd goed instellen voor zijn postuur. De kofferruimte is vergelijkbaar met die van een Golf, dat voldoet voor mij.”

De afwerking van het interieur werd al even aangestipt, daarover hebben meerdere eigenaren een mening. De volgende gebruiker vergelijkt hem met een eerder gereden Tesla Model 3. “De bouwkwaliteit is beter (dan de Tesla, red.), het geheel zit stevig in elkaar en er zijn geen afwijkingen zichtbaar tussen de panelen.” Het materiaalgebruik kan niet ieders toets der kritiek doorstaan. “Er wordt op internet veel geschreven over het non-premium materiaalgebruik in de auto. Dit kan ik onderschrijven, het is grotendeels hard plastic en doet goedkoop aan. Een beetje raar voor een auto van 45.000 euro, maar ik stoor me er persoonlijk niet aan.” Dat geldt ook voor de bestuurder van een ID3 1st: “Waar veel gezeurd wordt over de afwerking vind ik deze eigenlijk wel oké. Natuurlijk, een zacht dashboard en deurpaneel zijn prettiger, maar deze zijn kraakvrij, krassen niet en zien er in ieder geval modern uit.”

Bediening en infotainment

Een ander vaak gelezen kritiekpunt komt op het conto van de bediening. Volkswagen nam afscheid van de meeste fysieke knoppen en gaf er aanraakgevoelige panelen voor terug. Dit kwam het merk op veel kritiek te staan, waardoor de vernieuwde ID3 weer over meer fysieke knoppen beschikt. Geen overbodige luxe, zo getuigen de gebruikersreviews. “De sliders zijn onverlicht en reageren wat mij betreft niet prettig. Dit geldt ook voor de touchgevoelige vlakken op het stuur. Het zijn geen echte knoppen en dus zullen ze ook nooit aan dit gevoel kunnen tippen”, schrijft een minder tevreden gebruiker. “De bediening van de cruise control en de andere knoppen op het stuur zijn niet geweldig. Het zijn soort touchknoppen, dat had van mij niet gehoeven. Wat is er mis met normale knoppen?”, valt een ander hem bij.

Voor andere gebruikers vergt de bediening vooral gewenning. “Als je het CLIMA-menu opent dan kan je in de tab ‘Smart Climate’ direct kiezen voor ‘Vrij zicht’, ‘Warme handen’ of ‘Snel afkoelen’. Je hoeft dus niet diverse componenten apart in te stellen. Inmiddels werkt het voor mij persoonlijk goed, via de schermen en ook met de spraakbediening.” Het is een van de weinige positieve geluiden over de stembediening. “De stemherkenning is belachelijk”, schrijft een bestuurder van het eerste uur, “we lachen er letterlijk ieder keer weer om als we proberen de navigatie in te stellen met een gesproken commando. Keer op keer komt hij met de meest vreemde reacties, die vaak niet eens met de navigatie te maken hebben.”

Hoe rijdt de ID3?

Tot nu toe zijn de ervaringen met Volkswagens elektrische volumemodel wisselend, over het rijden met de ID3 zijn eigenaren vrijwel unaniem positief. Met name als er rustiger gereden wordt. “Het is al veel gezegd en geschreven; wat een fijn koppel en vermogen, waar en wanneer je maar wilt. Je zoeft over de weg met alleen wat licht wind- en bandengeruis; wat een stilte.” Ook de wegligging gooit hoge ogen, zoals de eigenaar van deze ID3 Life beschrijft. “Qua wegligging is dit een enorm verschil met mijn voorgaande MPV’s. Die werden toch wat zweverig op de snelweg, deze ligt als een blok op de weg.”

Wie van sportief rijden houdt kan met een ID3 minder goed uit de voeten dan met bijvoorbeeld een vlotte Golf, ervaart deze eigenaar. “Een ID3 is simpelweg te hoog om de rijbeleving van een VW Golf met sportonderstel te evenaren”, schrijft hij, om te vervolgen: “als je puur naar de wegligging kijkt is het onderstel van de ID3 zeker zo stabiel en kan ik er net zo snel mee de bocht om als de GTD. Ik durf minder goed de grens op te zoeken met de ID3 vanwege het hogere gewicht, maar hij heeft me nog geen verrassingen bezorgd.”

Meerdere eigenaren merken daarnaast het hoge wagengewicht op. “Door het gewicht van zo’n 1.800 kilogram merk je dat de auto moeite heeft met flauwe bochten op hoge snelheid. De auto wil als het ware rechtdoor en je dwingt ‘m de bocht in door te sturen. Ook bij het remmen merk je dat je veel gewicht meezeult.”

Storingen, ergernissen en aandachtspunten

De ID3 staat bekend als een relatief storingsgevoelige auto, dat wordt door eigenaren deels onderschreven. Met name in het begin klaagden gebruikers over storingen en traagheid van het infotainmentsysteem, wat we ook zagen bij de Volkswagen Golf 8. Na diverse updates zijn deze ergernissen goeddeels verdwenen, waarbij versie 2.1 voor veel eigenaren de doorslag heeft gegeven.

“Uiteindelijk ben ik heel blij met de auto ondanks meerdere storingen, trage software (navigatie e.d.) en ik 1x met een lege 12V-accu stond. Volgende week krijgt de auto de definitieve software 2.1 en dan zou alles oké moeten zijn. Als ID.3 1st-rijder ben je wel een rijdend lab voor VW en dat voelt niet goed”, aldus de eigenaar van een ID3 1st 58 kWh. Na het ontvangen van de update schrijft hij: “Met software 2.1 geen problemen meer gehad, het genieten is begonnen.” Deze ervaringen komen behoorlijk overeen met een andere ID3 1st-rijder. “De eerste 30.000 km erg veel storingen gehad. Ik wist dat de software niet af was en dat er nog wat functies zouden worden toegevoegd, maar dit had ik niet verwacht. Na de grote updates lijkt het goed, dus betrouwbaarheid toch een aantal sterren gegeven.”

Al met al geldt voor de Volkswagen ID3 ruwweg hetzelfde als voor de achtste generatie Golf. De software was matig en werd met de tijd steeds beter, het bedieningsconcept vergt voor een aantal gebruikers zoveel gewenning dat het ook na jaren rijden blijft frustreren. Eén ding scheelt: hun kritieken zijn niet aan dovemansoren gericht. In de vernieuwde ID3 is een groot deel van de genoemde ergernissen aangepakt, waardoor nieuwe eigenaren onder meer over een aantal fysieke knoppen beschikken. Nieuwe ronde, nieuwe kansen?