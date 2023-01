Praktijkervaring Volkswagen Golf 8: dit vinden eigenaren van hun auto

Troefkaarten die de Golf als vanouds sterk speelt zijn ruimte en comfort voor alle passagiers, ook de stilte aan boord wordt gewaardeerd. Aan de voorstoelen lijkt Volkswagen extra aandacht besteed te hebben. “De stoel zit super, zelfs beter dan de ErgoActive-stoel uit mijn vorige Golf 7,5. Het zitoppervlak is meer te verlengen dan in de andere Golf, erg prettig omdat ik nogal lang ben.”

Bediening Golf 8

De Volkswagen Golf 8 is digitaler dan een Golf ooit was. Zo zoek je bijvoorbeeld tevergeefs naar een traditioneel instrumentarium en is de hoeveelheid knoppen tot een minimum teruggebracht. In plaats daarvan zijn er een aantal aanraakgevoelige vlakken onder het centrale touchscreen. Daarmee kunnen volume en temperatuur met een vingerveeg geregeld worden. Niet altijd even handig, vindt een aantal eigenaren. Eén ervan heeft een workaround gevonden. “Er zijn handigere manieren om de temperatuur te wijzigen. Bijvoorbeeld via de 'clima'-knop op het knoppeneilandje rondom de gevarenlichtknop. Als je daarop drukt krijg je op het multimediascherm gelijk de kachelinstellingen.”

Niet elke gebruiker ervaart problemen met de aanraakbediening. “De temperatuur instellen via de touchbar onder het scherm werkt prima. Het stuur met de touch-knoppen werkt ook vrij prettig. Ik ben er erg snel aan gewend en ik mis zelf de fysieke knoppen op het stuur niet.”

Storingen infotainment

De bediening lijkt dus vooral een kwestie van wennen. Dat geldt niet voor traagheid en storingen waar gebruikers over klagen. Zij ervaren verbindingsproblemen met Apple CarPlay en kampen met traag reageren of zelfs uitvallen van het centrale scherm. Gebruikers die melding maken van dergelijke problemen komen hier na een aantal updates op terug. Nadat het systeem is bijgewerkt, soms via een ‘over-the-air update’, zijn zowel de snelheid als de stabiliteit van het systeem toegenomen. In Golf 8-modellen vanaf 2022 wordt verbeterde hardware met snellere chips toegepast.

Rijden en features

Wat rijden betreft verrast de Golf 8 niemand, het blijkt opnieuw een allemansvriend. “Het onderstel is voor mij sportief genoeg. De auto ligt goed genoeg in de bochten, het is natuurlijk geen sportauto”, zo schrijft een eigenaar over zijn 150 pk sterke 1.5 eTSI.

Wel een sportauto is de Golf 8 R, die één reviewer wist te verleiden om zijn Golf 7 R in te ruilen. “Wat opvalt is het gevoel van het iets strakker sturen en de rust in de wagen bij normaal gebruik/rijden.” Hard rijden is met 320 pk onder de kap zeker mogelijk, maar niet per se nodig. “Met al die luxe aan boord is het een plezier om mee te rijden en als je zin hebt gaat ie ook nog eens als de brandweer. Zo niet, dan tokkel je rustig met het verkeer mee.”

