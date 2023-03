De huidige Toyota Yaris is een opvallende verschijning, het voorkomen van zijn voorganger was aanzienlijk minder uitgesproken. Dat heeft zijn succes allerminst in de weg gestaan, want Toyota wist in Nederland elk jaar minimaal 5.000, één keer zelfs ruim 10.000 exemplaren aan de man te brengen. Hoe tevreden zijn kopers met hun Yaris? Dat vertellen eigenaren je zelf.

De Toyota Yaris van generatie P130 is lang onder ons geweest. Hij werd in 2011 geïntroduceerd en de laatste exemplaren verlieten pas in 2020 de showroom. Tussentijds is het model twee keer gefacelift, één keer in 2014 en drie jaar later opnieuw. Na de eerste facelift keek de Yaris aanzienlijk frisser de wereld in, na de tweede facelift lopen zijn achterlichten door in de achterklep. Voor de aandrijving van de Yaris zorgen een 1,0-liter driecilinder, een 1,3-liter viercilinder of – na de laatste facelift – een 1.5 VVT-I. Het meest bekend zal echter de Yaris Hybrid zijn. Yarissen met dieselmotor zijn zeldzaam, maar wie wil dieselen kan gaan voor de 1.4 D-4D.

Ruimte-aanbod en rijcomfort

Eigenaren zijn te spreken over de ruimte die hun Yaris biedt. “Achterin hebben twee volwassenen nog redelijk wat plek. Ook de kofferruimte is redelijk bemeten voor een auto uit dit segment”, schrijft de eigenaar van een vijfdeurs Yaris uit 2014. Bij een jong gezin speelt de Yaris de rol van tweede gezinsauto, daarvoor blijkt hij zeer geschikt. “Kinderen kunnen (nu nog) makkelijk achter ons zitten en in de kofferbak kunnen makkelijk de weekboodschappen voor vijf man!”

De Yaris biedt een wat hogere zit, of dit positief of negatief is blijkt een kwestie van smaak. “De stoelen zijn mooi vormgegeven en geven voldoende steun. Ook na een lange rit stap je nog fris uit de auto. Dankzij de hogere zit heb je een goed overzicht.” Op dat overzicht zit de volgende bestuurder niet te wachten: “Puntje van kritiek is de zitpositie: de stoel staat wat hoog en het stuur kan niet zo heel ver naar je toe getrokken worden.” Hij is niet de enige die de beperkte verstelling van het stuurwiel als minpunt aanstipt.

Op het rijcomfort hebben eigenaren nog wel wat af te dingen, meer dan eens wordt de windgevoeligheid als ergernis genoemd. “Het comfort heb ik drie sterren gegeven,” zegt de eigenaar van deze 1.5 Hybrid, “dat komt met name door de windgevoeligheid op dagen dat de windkracht hoger is dan 3. Je moet dan continu corrigeren, wat erg onprettig is.”

Het onderstel van de Yaris, met name dat van de Hybrid, wordt beschreven als redelijk stevig. “De Yaris Hybrid is vrij stug geveerd”, volgens de eigenaar van zo’n hybride model, “dat is in bochten prettig, sommigen vinden hem daardoor wat nerveus bij oneffenheden in de weg. Mij valt het erg mee.” Sturen met de Hybrid gaat prima, ervaart een andere bestuurder. “Het stuurgedrag is licht en direct en bij wat scherpere bochten bleef hij netjes sporen. Het stugge veergedrag vind ik heerlijk.”

Motoren en hybride aandrijflijn

Wie kiest voor een instap-Yaris vindt onder de motorkap een 1,0-liter VVT-I benzinemotor. Een motor die bekend is uit de compacte Aygo en met 69 pk op zijn minst niet overbemeten lijkt. Desondanks presteert de motor behoorlijk, als we deze eigenaar mogen geloven. “In de stad voelt de Yaris lekker pittig. Wat prettig is, is dat de motor direct op het gaspedaal reageert. De Yaris maakt vanuit stilstand vlot een lekker vaartje.” Buiten de stad moet de motor echt aan het werk. “Invoegen op de snelweg en vaart maken betekent vooral: laat opschakelen en de motor veel toeren laten maken.”

De 1,3-liter viercilinder levert met 99 pk een op het eerste gezicht passender vermogen, maar gevoelsmatig ligt dat anders. “De trekkracht bij een laag toerental is gering, hij had van mij een iets hoger koppel mogen hebben”, aldus de eigenaar van een Yaris 1.3 VVT-I. Dit beeld wordt bevestigd door een andere eigenaar: “Onder het rijden merk je nauwelijks dat je met een 100 pk sterke 1.3 onderweg bent. De acceleratie valt, ondanks het feit dat de auto maar 1.017 kilogram weegt, wat tegen. Alleen als je hem echt in de toeren rijdt komen de 100 pk tot leven en wordt het een gretig karretje.”

De hybride Yaris is voorzien van een 1,5-liter motor, gekoppeld aan een elektromotor en een automaat met variabele overbrenging. Dat laatste zorgt voor een gedrag dat voor sommige eigenaren gewenning vergt, zo ook voor deze: “De cvt-automaat rijdt goed, goed hoorbaar bij invoegen op de snelweg en ook bij vlot optrekken. Er is goed mee te leven maar het zou beter moeten kunnen. Ben er wel aan gewend en stoor me er niet meer aan, in het begin deed ik dat wel.”

Het concept heeft ook voordelen, zo versnelt de auto met deze transmissie zonder schakelschokjes. “De cvt-automaat is voor de meeste mensen erg wennen, maar het werkt zo fijn. Traploos versnel je en heb je altijd het juiste toerental voor de hoeveelheid gas.” Deze bestuurder merkt op dat de transmissie niet alleen op het gaspedaal reageert. “Wanneer je op cruisecontrol rijdt op de snelweg en er komt een windvlaag van voren, dan gaat het toerental omhoog. Dit geeft een wat onrustig rijgedrag.”

Infotainment en hulpsystemen

De Yaris kan als optie voorzien zijn van een centraal aanraakscherm met navigatie. Het systeem behoort niet tot de snelste op de markt. Dat ervaart ook deze eigenaar: “Ik vind de navigatie zeer traag werken. Hoor het van meerdere rijders, dus het systeem is nu eenmaal zo. Er is wel mee te leven, maar kan beter.” Andere eigenaren vullen aan dat het scherm onder zonnige omstandigheden moeilijk afleesbaar is.

Ondanks zijn leeftijd is de Yaris door de jaren heen voorzien van diverse rijassistenten, waaronder een noodremassistent en lane departure warning. Deze eigenaar noemt de voor- en nadelen op: “Aan de verkeersbordenherkenning hecht ik niet veel waarde. De noodremassistent werkt goed, als ik een object te snel nader geeft de auto een waarschuwing. Ook belijning overschrijden zonder richtingaanwijzer geeft een signaal. Alle waarschuwingen zijn ook uit te zetten of de gevoeligheid te veranderen.” Dat uitzetten is wat de volgende eigenaar met de rijstrookwaarschuwing heeft gedaan: “Irritant is de sensor voor rijbaan wisselen. Die hebben wij uitgezet.”

Storingen en irritaties

Hoewel de Yaris over het algemeen als betrouwbaar te boek staat melden eigenaren een aantal grotere en kleinere irritaties. Meerdere eigenaren melden kraken van de voorvering, een ander eigenaar is thuis gestrand met een lege 12 volt-accu. Een euvel dat bij hybride auto’s vaker voor lijkt te komen, al kun je het bij een auto uit 2016 als normale slijtage zien.

In de categorie ‘klein leed’ geven meerdere eigenaren aan dat de achterruitenwisser een erg klein vlak wist. Ook ergonomisch is er nog wat aan te merken, volgens deze eigenaar: “bijvoorbeeld de schakelaars op het stuur die niet verlicht zijn, net als de knoppen voor de ramen.”

Onder de streep lijkt de Yaris goed te liggen bij zijn eigenaren, zeker als ze eenmaal gewend zijn aan de hybride aandrijflijn. Het gebeurt dan ook regelmatig dat na de Yaris opnieuw een Yaris volgt, zoals de volgende bestuurder laat zien: “Oude Yaris vervangen door de nieuwe Yaris Hybrid, iets luxere uitvoering. Hopelijk is de nieuwe Yaris net zo probleemloos als de oude”.

