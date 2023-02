Praktijkervaring Toyota Corolla: dit vinden eigenaren van hun auto

Na een uitstapje onder de naam Auris is de Toyota Corolla sinds 2019 terug in Europa. Het is meteen een schot in de roos. Met zijn scherpe looks en - in de meeste gevallen - hybride aandrijflijn heeft het nieuwe model al zeker 17.500 Nederlanders naar de showroom getrokken. Op AutoWeek.nl delen 43 hiervan hun ervaringen. Hoe bevalt de C-segmenter in de praktijk?

Een sterke troef van de Auris is de aanwezigheid van een stationvariant onder de naam Touring Sports. Deze carrosserievariant is in ons land traditioneel sterk, het zal dan ook niemand verbazen dat een groot deel van de hier beschreven auto’s als zodanig is uitgevoerd.

Ruimte en comfort

De keuze voor een stationwagen blijkt geen overbodige luxe. Wanneer Corolla-rijders klagen over het gebrek aan ruimte gaat dit voornamelijk over hun hatchback. “Beenruimte achterin is bij de hatchback nogal krap”, volgens de eigenaar van een zwarte 2.0 Hybrid Premium. Niet alleen de beenruimte vindt hij te bescheiden: “Ook de kofferruimte heb ik overschat. Het is echt niet voldoende voor een C-segmenter.”

Ook de stationwagen is geen gigantisch ruimtewonder, beschrijft een ouder. “De zitruimte achterin houdt niet echt over als je met langere kinderen te maken hebt.” Eenmaal gezeten blijkt de zitting van de achterbank relatief kort, iets wat we bij moderne auto’s vaker zien. Voor deze eigenaar blijkt het geen probleem. “Achterin zijn de zittingen wat te kort, maar daar zit ik niet (mee)”, schrijft hij met een knipoog.

Beter voor bestuurders

Bestuurder en bijrijder komen er beter vanaf, al blijft het zitmeubilair hier ook niet vrij van commentaar. Met name de korte stoelzittingen worden regelmatig genoemd, ook door bestuurders die niet bovengemiddeld lang zijn. “Had met mijn niet zo gigantische 1.85 meter graag iets meer ondersteuning gehad, het zou op langere ritten zoveel ontspannener zijn geweest.” Wellicht had een andere uitvoering het verschil kunnen maken. “In mijn Executive zitten fantastische sportstoelen,” schrijft de eigenaar van een hatchback, “ik (1.86 meter) zit daar fijn en comfortabel in.”

Langere personen komen nog sneller in de knel. “Best een mooi interieur, maar niet geschikt voor lange mensen”, concludeert de bezitter van een Corolla 2.0 Touring Sports.

De meeste kritiek is er op de ruimte voor losse spullen. Deze blijkt, ongeacht carrosserievorm, behoorlijk beperkt. “De bergvakken in de voorportieren zijn klein en onhandig van vorm”, lezen we. Een andere schrijver weet hoe hij de AutoWeek-lezer moet raken: “er past zelfs nauwelijks een tijdschrift in de zijvakken.”

Hoe rijdt de Corolla?

Over het onderstel en weggedrag van de Corolla zijn rijders vrijwel unaniem positief. “In vergelijking met de Auris zijn de rijeigenschappen op alle fronten flink verbeterd. Rustiger, steviger, stiller en relaxter zijn eigenlijk wel de woorden die mij te binnen schieten.” De naadloze overgang tussen de elektro- en benzinemotor wordt door meerdere bestuurders geroemd.

Ook de 2.0 ‘High Power Hybrid’ weet de verwachtingen in de meeste gevallen waar te maken. “De rijeigenschappen zijn, zeker voor deze klasse, echt goed,” schrijft de vaste bestuurder van een hatchback na 27.000 km, “De automaat is extreem comfortabel en de wegligging eigenlijk meer dan prima in het C-segment.” De eigenaar van een GR Sport-uitvoering had andere verwachtingen. “Het is misschien best snel, maar de beleving is echt nul. Het onderstel schreeuwt om meer vermogen of in ieder geval om meer pit.”

Een logische caravantrekker is de Corolla niet, met zijn maximaal 750 kg trekgewicht. Dat weerhoudt deze bestuurder er niet van om met een lichte Kip Shelter aan de trekhaak naar Italië te reizen. “Wat bleek die Corolla een goed trekpaard! Eenmaal goed beladen voel je, behalve dat je langzamer optrekt, eigenlijk maar weinig van de caravan.”

Infotainment en updates

Zoals het een moderne auto betaamt beschikt de Corolla over een uitgebreid infotainmentsysteem. Over de werking daarvan zijn eigenaren niet volmondig te spreken, wat we al eerder bij de Toyota RAV4 zagen. “Voor een auto uit 2019 vind ik het toch niet technologisch geavanceerd aanvoelen. Ik had meer verwacht van het bestverkopende merk van de wereld”, schrijft de eigenaar over een 2.0 Hybrid Premium.

“Het scherm is klein en van lage resolutie. Ook de traagheid is eigenlijk gewoon irritant,” merkt een ander op, “Android Auto is de redding geweest voor mij.” Android Auto en concurrent Apple CarPlay waren niet vanaf het begin in het infotainmentsysteem aanwezig. Nieuwe auto’s kregen deze functionaliteit sinds oktober 2019 standaard mee, eerder geleverde modellen ontvingen in het najaar van 2020 een update die het gebruik van deze telefoonkoppeling mogelijk maakt. De update kan bij een Toyota-dealer worden uitgevoerd.

Rij-assistentie

De Corolla wordt naar wens geleverd met rijhulpen als adaptieve cruise control en rijstrookassistent. Met deze systemen melden eigenaren wisselende ervaringen. De een vindt dat Toyota deze systemen goed onder de knie heeft en durft zijn auto, met ‘lane trace assist’, gerust zijn gang te laten gaan. De reguliere rijstrookcorrectie bevalt een ander minder goed: “Ik heb nu een aantal keer meegemaakt dat bij het inschakelen de auto naar de streep toe stuurt, corrigeert, doorschiet naar de rechterstreep en weer corrigeert.”

Een Belgische eigenaar heeft ook rijhulpen aan boord en heeft de volgende ervaring: “Over de LTA (Lane Trace Assist) en LDA (Lane Departure Alert) was ik in het begin niet enthousiast. Na bijna drie jaar kan ik zeggen dat beide systemen minder hard ingrijpen dan in het begin. Precies of het systeem zelflerend is, of ben ik het die zich heeft aangepast?”

Voor wie geen fan is van adaptieve cruise control is er goed nieuws: het systeem kan in de Corolla eenvoudig worden gebruikt als een reguliere snelheidsregelaar. Dat doe je door de activatieknop van het systeem drie seconden lang in te drukken.

Storingen Toyota Corolla

Toyota-liefhebbers zullen zeggen dat de kop een tegenspraak in termen bevat. Afgaand op ervaringen van Corolla-rijders op deze site krijgen ze daarin vrijwel volledig gelijk. Structurele problemen lijken niet voor te komen, op een incident met een niet-sluitende achterklep na blijkt de auto blijkt bijzonder betrouwbaar. Wel melden meerdere rijders rammels en kraakjes in het interieur.

Kortom, smaakt de Corolla naar meer? Volgens deze eigenaar van een Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid GR Sport Plus wel, ondanks het voorval met stoelverwarming en achterklep: “Ik moet hybride of elektrisch rijden en wil een hoger model. Na een proefrit is de keuze nu gevallen op... een Corolla Cross.”

Inmiddels heeft deze Corolla een facelift gekregen en vernieuwde aandrijflijnen. Hoe die de AutoWeek-redactie bevallen lees en zie je maandag 20 februari.