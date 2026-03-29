Met de Corolla Cross opereert Toyota in een zeer populair segment van middelgrote cross-overs. Ondanks de ruime keuze in dit segment is de Corolla Cross mondiaal gezien een van de bestverkopende auto’s. Wat zijn de eigenschappen die de Japanner zo populair maken? En wat zijn de mindere punten van de auto? We zoeken het via de gebruikersreviews die de Corolla Cross-rijders hebben geschreven.

De Toyota Corolla Cross is alleen als hybride verkrijgbaar. De huidige versie is er als Hybrid 140 en Hybrid 180. Die cijfers verwijzen naar het gecombineerde vermogen dat de verbrandings- en elektromotoren leveren. Bij de 140-pk versie ligt er een 1,8 liter-viercilinder onder de motorkap. De 180-pk variant is uitgerust met een iets groter blok: een 2.0-viercilinder. Voor de facelift in 2025 zag het motorengamma er iets anders uit. De pre-facelift Corolla Cross was leverbaar als Hybrid 140 en Hybrid 200. De Hybrid 200 is inmiddels vervangen door de Hybrid 180, die volgens Toyota dezelfde prestaties levert op het gebied van zuinigheid en snelheid, hoewel zijn voorganger 17 pk meer vermogen had.

Een nieuwe Corolla Cross heeft een vanafprijs van €39.995. Tweedehands staan er ook veel Crossen te koop. Veel van deze auto’s zijn weliswaar van voor de facelift, maar dat resulteert ook in een lagere prijs. De prijzen van een Corolla Cross occasion beginnen rond de 26 mille.

Luidruchtige acceleratie

Het motorenaanbod van de Corolla Cross is dus zeer overzichtelijk, maar welke variant moet je hebben? Deze reviewschrijver heeft de 2.0 proefgereden, maar heeft toch voor de 1.8-motor gekozen. Hij is tevreden met zijn keuze voor de 140-pk sterke Toyota: “De 1.8 maakt de auto niet snel, maar voldoet prima. Je gaat wel wat sneller de hogere toeren in dan in de 2.0”, voegt de reviewer toe. Deze 1.8-rijder valt bij: “Als je wil versnellen dan is de benzinemotor even duidelijk hoorbaar, dat is ook snel weer weg en niet echt hinderlijk.” Een andere Corolla Cross-rijder is juist wél voor de tweelitermotor gegaan. De reviewer schrijft over de Hybrid 200: “Ik kan je vertellen dat de 2.0 met 197 pk onnodig is, maar wel leuk. Tijdens mijn dagelijks verkeer komt de motor nauwelijks boven de 3.000 toeren, op de snelweg haal je iemand met gemak in. Het grootste verschil is het toerental van de motor ten opzichte van de 1.8. Alles gebeurt meer op de achtergrond, zelfs tijdens ‘sportievere’ acceleratie.” De eigenaar van een 197-pk Corolla Cross schrijft over de auto: “Gaat erg vlot vooruit, zeker vanuit stilstand.” Deze reviewschrijver heeft nog een opmerking over de transmissie: “De cvt vind ik, in tegenstelling tot veel autojournalisten, een verademing. Traploos vlot in het verkeer meerijden zonder te schakelen. Inderdaad, als de auto flink op de staart getrapt wordt, laat de auto zich horen. Wat mij betreft niet echt hinderlijk en bovendien dienen deze situaties zich niet vaak aan.”

Indrukwekkende verbruikscijfers

De hybride aandrijflijnen blinken vooral uit met hun lage verbruik. “Met mijn sportieve rijgedrag rijd ik gemiddeld 1 op 18”, aldus een Hybrid 200-rijder. Een andere 2.0-rijder schrijft: “Volgens de fabrieksopgave zou de auto 5.1 l per 100 km verbruiken (1 op 19.6). Tijdens de lente en zomermaanden klopt dit volledig; tijdens de koudere maanden mag je rekenen 1 op 17,8.”

De 1.8 is iets zuiniger. Een Corolla Cross-rijder rapporteert: “Mijn verbruiksmeter staat nu op 4,7 l/100 km (1 op 21,3).” Een andere 1.8-rijder schrijft: “Verbruik gemiddeld 5 liter per 100 km. Is top!” Ook deze reviewer is zuinig onderweg: “Heel tevreden over de verbruikscijfers. Na 1.500 km komen we op een gemiddelde van 4,4 l/100 km.”

Zuinig rijden is dus zeker mogelijk met de Corolla Cross. Daaraan draagt het volgens deze reviewer 'brave onderstel' vast bij: “Je kan perfect bochten nemen met een hogere snelheid, al lijkt de auto dit niet te willen. De Corolla Cross daagt meer uit tot een rustig rijgedrag.” Deze automobilist ervaart hetzelfde: “Weggedrag is niet supersportief, maar hij stelt ook zeker niet teleur als je een keer wat steviger de bocht door wilt sturen. En de auto geeft je veel minder het gevoel dat je snoeihard aan het rijden bent.” Op de autobahn houdt de Japanner zich ook staande, schrijft deze recensent: “In Duitsland, op een limietvrij stuk, heb ik een kwartiertje 180 km/h gereden. Geen centje pijn. De wagen blijft stabiel aanvoelen; ook bij fors remmen werd het niet spannend.”

Ruimte genoeg voor de kinderen?

De Corolla Cross is een maatje kleiner dan de RAV4, maar op de achterbank kan er prima gezeten worden: “Ruimte genoeg voor de kinderen, je kunt genoeg meenemen”, laat een reviewer weten.

Zitpositie en dergelijke zijn goed. Beenruimte voorin voldoende, schrijft een ander. De kofferbak is met een inhoud van 428 liter niet heel groot. Daarbij zit het reservewiel in de weg, merkt deze Corolla Cross-rijder op: “Alleen neemt het reservewiel wat plaats in. Zonder reservewiel is de koffer een stuk groter, juist groot genoeg om daarin een kinderwagen of boodschappen mee te nemen. Een ander vindt de bagageruimte weer prettig groot: “Het interieur. Ruim, erg ruim. Er zijn maar weinig auto’s in deze prijsklasse die zoveel ruimte bieden. De kofferruimte is lekker groot, alleen jammer dat de achterbank bij neerklappen niet gelijk ligt aan de laadvloer. De stoelen zitten prima, een stuk fijner dan de sportstoelen in de Mercedes.” We lezen meerdere positieve opmerkingen over de stoelen in de Toyota: “Mijn bestuurdersstoel is in alle mogelijke standen goed te verstellen.” Een ander schrijft: “De hogere, zachtere, comfortabele zit in deze stoelen is super. Wij waren de sportstoelen gewend in de CHR, maar dit zit beter hoor.”

Infotainment en navigatie

Deze reviewer ervaart verder een kwaliteitsgevoel aan boord: “Je voelt dat je in een degelijke auto zit met knopjes die werken zonder rammeltje.” En er zitten nog wat fysieke knoppen in het interieur, hetgeen de Corolla Cross-rijder tevreden stemt: “Het feit dat de auto werkt met fysieke knoppen: ontzettend prettig en het werkt enorm goed.” “Alles is heel gemakkelijk te vinden en te bedienen”, valt een ander hem bij.

Als we het hebben over infotainment, dan kunnen we niet om het navigatiesysteem heen. De navigatie van Toyota is volgens de reviewers prima, maar ze gebruiken toch liever de systemen van Google of Apple: “Alle instrumenten zijn goed te bereiken en te bedienen. We hebben de navigatie van Toyota op de heenreis niet gebruikt. We reden met behulp van Apple CarPlay en Google Maps, wat overigens supergoed werkt. Op de terugreis gebruikten we de Toyota-navigatie. Google en kaarten van Apple vind ik mooier en duidelijker”, aldus een Corolla Cross-rijder. Ook deze Toyota-berijder verbindt liever zijn telefoon: “De ingebouwde navigatie is goed, maar kan niet tippen aan Google Maps.”

Het is mogelijk om de Toyota Corolla Cross voordat je gaat rijden op te warmen. Dat vinden de gebruikers maar wat fijn: “Voorverwarmen heb ik vorige winter een paar keer gebruikt, dat is best lekker, al voelt het wel wat asociaal.” Een andere recensent waardeert de voorverwarming op een koude dag: “Het op afstand voorverwarmen van de auto kwam me nu wel even goed uit. De ramen voor en achter waren ontdooid en de auto was aangenaam warm.”

Al een paar keer gered door automatische rem

Over de veiligheidssystemen die de Japanse auto aan boord heeft, zijn de reviewers opvallend positief gestemd. Deze recensent schrijft: “De veiligheidssystemen zoals collision warning en de rijhulpsystemen werken perfect. Waar mijn eerdere Mercedes nog weleens zonder aanleiding vol op de rem trapte, of een grasspriet aanzag voor een tegenligger, weet de Corolla Cross de situatie beter in te schatten.” Een andere Cross-rijder is de systemen dankbaar: “De automatische rem, die perfect werkt. Hiermee zal het moeilijk zijn om schade te krijgen; het heeft mij al een paar keer gered.” Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn: “De grootste minpunten van deze auto, Toyota kan er vrij weinig aan doen, zitten in de tegenwoordig wettelijk verplichte voorzieningen. Het trekken aan het stuur om binnen de lijntjes te blijven blijft irritant en kan niet helemaal uit. Ik woon in een regio met veel optische wegversmallingen en dat vindt het systeem maar lastig.”

Bekende accuproblemen

Zeg je betrouwbaarheid, dan zeg je Toyota. Toch heeft de auto deze reviewer meerdere keren laten staan met een lege 12V-accu: “Na een paar weken vakantie, de wagen stond in de parkeergarage, wilde de auto niet meer starten.” Dat gebeurde de reviewer nog een keer: “Nou, daar gaan we weer. Dit is wat ik dacht toen ik deze week, na een vakantie van 19 dagen de Corolla probeerde te starten. Niks, noppes, nada!” Het leeglopen van de 12V-accu is geen onbekende kwaal en Toyota heeft er ook een oplossing voor. Sinds 2024 bouwen de Japanners andere accu’s in de Corolla Cross. Bij oudere Corolla Crossen kan de accu vaak tegen garantie of coulance vervangen worden.

Verder lezen we in de 15 gebruikersreviews op onze site geen klachten omtrent de betrouwbaarheid van deze Toyota. Op de accuproblemen na lijkt het dus wel snor te zitten.

