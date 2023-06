Zie je de Tesla Model Y ook zo vaak rijden? Dat kan kloppen. Het is de wereldwijd bestverkochte auto van 2023. Ook in Nederland is de Tesla-SUV populair, in het eerste halfjaar zijn er nét geen 5.000 exemplaren geregistreerd. Inmiddels schreven veertig eigenaren en gebruikers een review op AutoWeek.nl. Hoe tevreden zijn ze over hun Tesla Model Y?

Met deze verkoopcijfers stoot Tesla de Toyota RAV4 van de troon, die er vorig jaar nog met de eer vandoor ging. Eigenaren van dat model schreven overwegend positief over hun SUV, maar geven aan dat er nog wel verbeterpunten zijn. Het geeft aan dat de bestverkochte auto niet per definitie feilloos hoeft te zijn. Ook eigenaren van de populaire Tesla Model 3 ervaren zo nu en dan een ergernis, al overheerst ook hier positiviteit. Let op: in dit artikel wordt zo nu en dan gerefereerd aan een ‘M3’. BMW’s sportsedan is dan onschuldig, het is de manier waarop eigenaren hun Model 3 graag afkorten. Hetzelfde geldt uiteraard voor ‘MY’, al is dat minder verwarrend.

Ruimte-aanbod Tesla Model Y

Het belangrijkste onderscheid tussen de Model Y en Model 3 is natuurlijk de ruimte. Kijken we naar de buitenmaten, dan zien we dat de SUV bijna 6 centimeter langer, 7,2 centimeter breder en maar liefst 18 centimeter hoger is dan het sedanmodel. Daardoor groeit de totale bagageruimte – in het geval van de achterwielaandrijvers – met zo’n 300 liter. “Wat een ruimte!”, schrijft de eigenaar van een Model Y Long Range uit 2021 enthousiast. “Ongelofelijk, veel plaats voor de passagiers achterin. De achterbank is te verstellen op 3 standen. Er is veel bagageruimte, verschillende keren een elektrische fiets achterin gehad. De racefiets past er zelfs in zonder de wielen eraf te halen.”

Voor achterpassagiers blijkt er eveneens ruimte te over, zoals deze bestuurder beschrijft: “De ruimte die beschikbaar is, zowel voor de inzittenden vóór als (voorál) voor achter, maar ook voor bagage, is gigantisch. Onze dochters zaten als prinsessen, zo ruim achterin.” Over prinsessen gesproken, die op de erwt kan volgens een andere eigenaar beter niet midden-achterin gaan zitten. “De stoelen en achterbank bieden geen Frans comfort of Duitse degelijkheid. De zittingen zijn kort en hard, met name de middelste zitplaats op de achterbank is niet prettig.”

Het interieur is zelfs zo ruim dat Tesla een speciale Camp Mode in de klimaatregeling programmeerde. “Slapen ging prima en zeker met het benauwde weer buiten was de A/C kampeermodus een verademing”, ervaarde deze Long Range AWD-rijder. Voor een nachtje weliswaar, want een paar weken lang in zijn auto slapen lijkt hem een minder prettige belevenis.

Eveneens minder prettig vindt men de hoedenplank. “Ik weet niet wat ik van de hoedenplank moet vinden”, schrijft een eigenaar die in de volgende zin wel een duidelijke mening blijkt te hebben. “Ik vind het een onding. Ik heb een kinderwagen, deze past niet in de kofferbak met hoedenplank. Die moet je er dus uithalen.”

Zitcomfort

Over de interieurruimte klaagt geen enkele eigenaar en ook het comfort van de achterbank werd al kort aangestipt. Hoe zit het met de voorstoelen? “Het zitcomfort is afhankelijk van je referentiekader”, schrijft de Model Y-rijder die hiervoor een Volvo XC90 reed. “De stoelen kunnen bij verre niet tippen aan die van een XC90, maar het is zeker niet oncomfortabel.”

Een langere chauffeur heeft duidelijkere bedenkingen bij het zitcomfort. “De lengte van de stoelzittingen is voor mij (ben 1,95 meter) aan de korte kant. Ook vind ik dat de hoofdsteun iets te ver naar voren gekanteld is, en die is niet verstelbaar.” Over de niet-verstelbare hoofdsteun laten overigens meerdere eigenaren zich horen.

Hoewel de meeste gebruikers goed uit de voeten kunnen met het zitmeubilair was één rijder zo ontevreden dat hij een rigoureuze stap zette: “Persoonlijk vond ik de stoelen verschrikkelijk en kon ik maar niet de juiste zit vinden, dit heb ik opgelost met een ASS-stoel op maat.”

Interieur, bediening en hulpsystemen

Over het minimalistisch vormgegeven interieur van de Tesla Model 3 en Model Y is al veel gezegd en geschreven. Tussen ‘onze’ Model Y-rijders zitten er ook die eerder een Model 3 reden. Eén van hen schrijft: “Het interieur is behoorlijk vooruitgegaan en aanmerkelijk stiller dan de M3.” Een Model Y Performance-rijder onderschrijft deze ervaring. “Wat een verschil is deze auto met de Model 3 Performance: de bouwkwaliteit is van een totaal andere orde.” Nog eentje dan? “Vergeleken met mijn vorige Tesla Model 3 is de Model Y nu een stuk stiller, voelt het allemaal een stuk robuuster en is de Model Y mooier afgewerkt. Wanneer je een deur dichtgooit klinkt geen blikkerig geluid, maar voelt het solide.”

Oké, een verbetering dus. Maar misschien nog wel opvallender is dat men weinig zegt over het centrale beeldscherm, tevens het enige scherm in de auto. Blijkbaar werkt dit zonder grote problemen en went het hierop aflezen van de gereden snelheid zo snel dat het geen vermelding waard is. Wel een vermelding waard zijn de parkeersensoren, of het gebrek eraan. De allereerste Model Y’s werden nog voorzien van de gebruikelijke ultrasoonsensoren, vanaf modeljaar 2023 zijn deze verwijderd waardoor de auto nu op video-intelligentie vertrouwt.

Het vertrouwen van gebruikers in deze software is minder groot. “De parkeerhulp dor middel van camera's is onnauwkeuriger en onbetrouwbaarder dan de parkeerhulp in de Model 3 uit 2019. Ongetwijfeld zal dit nog worden verbeterd met over-the-air updates, maar op dit moment is het gewoon niet goed genoeg”, schrijft de gebruiker van een Long Range AWD uit 2023. “Tesla moet hier echt verbeteringen in aanbrengen.”

Deeigenaresse van een zwarte Model Y heeft eveneens zo haar bedenkingen. “De ‘oude’ M3 van de buurman heeft ultrasone parkeersensoren, dat werkt fantastisch. Mijn MY heeft een paar highres-camera’s en een Eloneske belofte dat de software daar ooit mooie dingen mee gaat doen. Maar tot het moment dat Tesla Vision daadwerkelijk fatsoenlijk gaat werken, is het nog even ouderwets achteruitrijden met gedraaid hoofd en een armpje om de bijrijder stoel geslagen.”

Zelfrijdend?

Tesla werd beroemd – of berucht – met de rij-assistent Autopilot, waarmee het merk grote beloftes deed en deze grotendeels waarmaakte. Ook dit systeem vertrouwt vanaf 2021 enkel op camera’s en wordt niet meer, zoals eerder, ondersteund door een radarsensor. Geen pretje, volgens diverse bestuurders. “Neem bijvoorbeeld phantom brakes (plotseling remmen, red.) als je op autopilot rijdt. Zeer onprettig, je schrikt ervan en als er iemand dicht op je rijdt is het ook nog eens gevaarlijk”, ervaart deze bestuurder. “Helaas werkt het nog altijd niet vlekkeloos. Af en toe remt ie onnodig af. Dit is iedere keer een onaangename verrassing”, beschrijft een andere berijder.

“Na 12.000 km in 2 maanden ken ik de eigenaardigheden inmiddels wel en weet ik ook waar in Nederland de software de kluts kwijtraakt. Zoals vanmorgen in lichte mist in het noorden. Er is niet veel nodig om autopilot van de wijs te brengen. Ping: doe het zelf maar.” Stukje nuance van deze Model Y RWD-bestuurder: “Op alle andere dagen is het een heerlijke reisgenoot waarmee je vlot vele kilometers met een handje op het stuur aflegt.”

Rijden

Als het op rijden aankomt is men behoorlijk te spreken over de Model Y, met name over het geluidscomfort. Ten opzichte van oudere Tesla’s lijkt dit aanzienlijk verbeterd. Wel melden meerdere eigenaren nerveus gedrag op (verhoogd) snelwegtempo. “De auto is best nerveus en windgevoelig en met name op een lange reis is dat vervelend”, schrijft zo’n bestuurder. “Ik heb dat opgelost door erg veel op de autopilot te rijden, dan houd je het stuur losjes vast en hoef je hem eigenlijk nooit te corrigeren.” Een ander heeft de auto laten voorzien van nieuwe banden: “De Michelin-banden hebben echt comfort toegevoegd en op hoge snelheid (150+ km/u) is de auto veel minder zoekerig in de besturing en voelt hij minder licht in de neus.”

Met het ‘comfort toevoegen’ doelt hij ook op het onderstel, dat door veel rijders als stevig of hard wordt benoemd en afbreuk doet aan het comfort. Tesla lijkt deze klachten te hebben gehoord, want per modeljaar 2023 is het onderstel van de Model Y wat zachter afgestemd. Dat ervaart ook de eigenaar van zo’n nieuwere auto: “De wegligging is geweldig door het lage zwaartepunt en de 4WD. Het onderstel en vering zijn perfect. Er werd wel eens geschreven dat de eerste Model Y’s hard en stoterig waren, maar deze is dat niet.”

Stroomverbruik en actieradius

Over de actieradius van de Model Y zijn eigenaren over het algemeen goed te spreken, met name als ze de Long Range of Performance-variant hebben gekozen. De eigenaar van een RWD, met het compacte accupakket: “Vandaag in de vorst van Leeuwarden naar Eindhoven, overdag. Dat ging van 100 procent naar 15 procent in 240 km. Ter plekke meteen een waarschuwing dat ik moest laden, maar waar ik was stonden wel 20 laadpaaltjes op het parkeerterrein.”

Wat je van een Long Range zou kunnen verwachten? Deze eigenaar verschaft inzicht. “We rijden wisselend stad en snelweg, mijn inschatting 40/60 procent. Het verbruik valt allerzins mee. In de periode oktober tot half februari, toch een beetje winters en vanaf november met winterbanden, 16,7 kWh/100 km. Als je rond de 130 km/h rijdt, dan gaat het verbruik naar 19 à 20 kWh/100km. Het advies van Tesla is om de batterij, als het niet nodig is, niet meer dan 90 procent te laden. Theoretisch kom je dan 450 km ver, maar ik houd vooralsnog 400 à 425 km aan.”

Een andere Long Range AWD-rijder: “De te halen range is meer dan acceptabel en wordt sterk beïnvloed door mijn humeur en welk nummer er op de radio is. Van 135 - 180 Wh per km in de zomer tot 180-220 Wh per km in de winter. Een andere radius bevalt hem, en anderen, minder goed: “De draaicirkel is die van een tanker.”

Model Y boekt veel winst ten opzichte van 3

Met de Model Y lijkt Tesla niet alleen meer ruimte te bieden, op andere gebieden is er eveneens winst behaald. De afwerking lijkt op een hoger niveau te staan dan bij de Model 3, ook op technisch gebied klagen eigenaren (nog) niet over bijgeluiden uit het onderstel. Wel was dat tot voor kort wat stug, waar het bij nieuwere auto’s soepeler zou moeten aanvoelen. Tegenover al deze plussen staat het gebrek aan radar- en ultrasoonsensoren, wat in de praktijk tot irritatie leidt. De auto remt soms vanuit het niets, de invloed van het weer op rijhulpsystemen is groot en bij inparkeren blijken de camera’s niet in staat om traditionele parkeersensoren te vervangen.