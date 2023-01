Praktijkervaring Tesla Model 3: dit vinden eigenaren van hun auto

Of het nu op straat is of in de review-sectie op AutoWeek.nl, om de Tesla Model 3 kun je niet heen. Fanatieke Tesla-eigenaren houden maar liefst 94 reviews bij waarin zij lief en leed delen. Wat vinden ze van hun relatief betaalbare elektrische auto?

Elke gebruikerservaring is interessant, maar we zijn vooral geïnteresseerd in hoe de compacte Tesla na langere tijd bevalt. Daarom zijn de reviews in dit artikel geselecteerd op een hogere lezerswaardering en auto’s met een hogere kilometerstand.

Rijden met de Tesla Model 3

Ongeacht welke variant men kiest, de snelheid en souplesse van de Tesla worden geroemd. “Optrekken doet-ie als een dragster, hij remt als een raceauto en gaat als een kart door de bocht.” Het comfort wordt als voldoende ervaren, over het weggedrag van de Model 3 zijn rijders vrijwel unaniem positief. “En dan nog niet te spreken over de AWD en wegligging. Ja, daardoor ben ik de Tesla echt gaan waarderen.”

Bediening, afwerking en updates

Het minimalistische interieur van de Tesla Model 3 is voor menig bestuurder even wennen. Is de auto eenmaal in bezit, dan blijkt dat wennen snel te gaan. Sterker nog: “Het interieur is heerlijk sober. De afwezigheid van tellers en andere zaken voor de chauffeur werkt rustgevend terwijl de ‘iPad’ zeer duidelijke informatie geeft. Eenmaal gewend aan de grootte van het scherm mis je het gewoon als je in een andere auto stapt.” Ook de Tesla-app oogst lof, deze werkt zoals je mag verwachten en kent nauwelijks verbindingsproblemen.

Updates aan de auto vinden ‘over the air’ plaats. Dat heeft als voordeel dat er geen werkplaatsbezoek voor afgelegd hoeft te worden, maar kent ook nadelen. “Na update X probeerde de ruitenwisser opeens met ongekend fanatisme iedere zonnestraal van de vooruit te wissen”. Een andere gebruiker is ook niet meteen fan. “Het irritante is dat je niet weet wat er wordt geïnstalleerd. Het zijn niet alleen technische updates, maar ook bijvoorbeeld interface-veranderingen waardoor je van het ene op het andere moment bijvoorbeeld de ruitenwisserbediening niet meer kan vinden.”

Het afwerkingsniveau wordt als voldoende beoordeeld, maar niet meer dan dat. “Op het gebied van afwerking, berijdersondersteuning en verlichting mis ik duidelijk de kwaliteit van premiummerken.”

Onderhoud en service

Tesla hanteert een opvallend onderhoudsbeleid: “In het algemeen heeft de Model 3 alleen onderhoud nodig op het moment dat het noodzakelijk is”, aldus de fabrikant. Wel adviseert Tesla om elke twee jaar de remvloeistof te laten controleren en het interieurfilter te vervangen. In landen waar zout gestrooid wordt moeten de remklauwen elke 20.000 km gesmeerd worden.

Dit onderhoudsschema, of het gebrek eraan, leidt tot opvallende reviews. Eén eigenaar rijdt al 135.000 km zonder onderhoud te plegen, al is dat niet helemaal straffeloos. “Qua rijeigenschappen zie ik nog geen degradatie, maar de onderstelrubbers piepen en kraken bij lage snelheden dat het een lieve lust is. De auto is in 135k nog nooit bij de garage geweest, dus het zal wel met onderhoud te maken hebben.”

Dergelijke bijgeluiden zijn niet uniek, draagarmen worden regelmatig vervangen. “Er zat vocht in de draagarmen. Dus ondanks de lage kilometerstand, normaal tot truttige (of lees: anticiperende) rijstijl en de jonge leeftijd van de auto kwam het volgens de servicemedewerker van Tesla vaker voor, vooral bij hogere buitentemperaturen.” Een andere lezer is na drie jaar en 87.000 km al toe aan zijn tweede set draagarmen.

Over het inplannen van service via de Tesla-app is men positief. Technici zijn snel beschikbaar en komen desgewenst thuis langs.

Rijbereik en accudegradatie Model 3

Regelmatig zetten mensen kanttekeningen bij het rijbereik van een EV. Dit raakt de Tesla Model 3 minder, bestuurders zijn juist behoorlijk positief over de afstanden die zij kunnen afleggen. Zoals deze eigenaar van een Model 3 Standard Range Plus. “Verbruik blijft binnen de perken, over 120.000 km komen we uit op 16 kW/100 km. De actieradius zou dan rond de 400 kilometer moeten zijn.”

Langere reis? Geen probleem. “Omdat het laden sneller ging dan de pitstops van de passagiers. Met als gevolg dat we structureel meer energie in de accu hadden dan nodig.”

Elke EV-batterij degradeert na verloop van tijd en kilometers, dat is bij Tesla niet anders. Eén eigenaar heeft, in samenwerking met AutoWeek, de resterende capaciteit van het batterijpakket na ruim 130.000 km gemeten. De uitkomst: er is nog 89 procent over. “Genoeg voor een range van ruim 400 km in de winter en meer dan 500 in de zomer.”

Benieuwd naar alle reviews van de Tesla Model 3? Je vindt ze hier.