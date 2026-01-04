Wie goedkoop wil autorijden is bij Suzuki aan het juiste adres. Al sinds 1983 bouwen de Japanners een zuinige, betrouwbare en betaalbare hatchback in de vorm van de Suzuki Swift. Weet de nieuwste generatie ook te overtuigen? Aan de hand van de mening van de Swift-rijder zelf zoeken we dat uit.

Met een vanafprijs van €22.299 is de Suzuki Swift naar de huidige maatstaf relatief goedkoop. Voor dat geld krijg je een Swift met een mild-hybride aandrijflijn gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Die 1,2 liter-driecilinder is goed voor een vermogen van 83 pk. Dat is de enige motor die Suzuki te bieden heeft, maar het is niet de enige beschikbare aandrijflijn. De Swift is ook leverbaar met een cvt. Tevens is er een vierwielaandrijver beschikbaar. Deze Allgrip-uitvoering is echter weinig interessant voor de Nederlandse markt en verkoopt vooral goed in de Alpenlanden.

'Een snelheidswonder is het niet'

83 pk is geen enorme bak vermogen, maar de Swift weegt nog geen 1000 kg, daarmee is de auto vlot genoeg, stelt de eigenaar van een handgeschakelde Swift: “Het is geen snelle auto maar kan toch goed met het verkeer meekomen en door de Smarthybride techniek heb je bij het inhalen wat extra power.” Een andere reviewer deelt deze bevinding: “Een snelheidswonder is het niet, maar je komt goed mee met het verkeer.”

Zuinig onderweg met handbak en automaat

De aandrijflijn van de hatchback is op papier erg zuinig. De driecilinder, met elektrische ondersteuning, verbruikt volgens de fabrieksopgave 4,4 liter per 100 km (1 op 22,7) voor de handbak en 4,7 liter per 100 km (1 op 21,3) voor de automaat, maar meerdere Swift-rijders zijn zuiniger onderweg. De eigenaar van een manueel geschakeld exemplaar haalt een doorsnee verbruik van 1 op 23,8. “Dus 90 op de rechterbaan en 'uitzeilen', daar doe ik niet meer aan”, schrijft de eigenaar. Ook de automaat springt zuinig om met zijn benzine: “Doordat de Swift zo licht is, is het eigenlijk onmogelijk om niet zuinig te rijden met de Swift. 4,4 liter op 100 km, daar hoef ik niet mijn best op te doen en start stop heb ik uitstaan”, laat een automaat-rijder weten.

De cvt werkt volgens de reviewers prima, maar in de file laat de automaat wat te wensen over. “Ik ben er blij mee en het concept is erg mooi, maar de uitwerking kan toch beter. Bij filerijden is het geheel wat schokkerig”, ervaart de eigenaar van een Swift uit 2024. Door gebruik te maken van de zeven vooringestelde versnellingen kan dat voorkomen worden, schrijft een ander: “De cvt heeft in de Drive-stand de eigenschap heel sterk op de motor te remmen wat een beetje schokkerig rijdt. Zelf schakelen met de flippers aan het stuur heft die eigenschap op.”

Van schokken heb je geen last als je in de handbak rijdt “De Swift rijdt heerlijk. Lichte besturing en soepel schakelend”, luidt het oordeel van de eigenaar van een Suzuki Swift in de Comfort-uitvoering.

Wendbaar en comfortabel

Ondanks zijn lage gewicht ligt de Swift goed op de weg, heeft deze reviewer gemerkt: “Bij 120 à 140 km/h draait de motor, mits een vlakke weg, zo' n 2.500 tot 2.900 tpm. De auto is heel stabiel hoewel hij toch licht is.” Op kronkelige wegen haalt diezelfde schrijver ook veel plezier uit de Swift: “Man, wat stuurt dit autootje speels op bergwegen.” Een ander beoordeelt zijn auto als “uiterst wendbaar en comfortabel.” “Het sturen gaat behoorlijk licht, wat wel even wennen is”, merkt een Swift Style-eigenaar op.

Een stuk praktischer dan aanvankelijk gedacht

De Japanner zweeft met een wielbasis van 245 cm een beetje tussen het A- en B-segment in. Toch maakt de Suzuki een ruime indruk. “De ruimte valt meteen op. Achterin is er voldoende plek voor passagiers, waardoor de Swift een stuk praktischer is dan ik aanvankelijk dacht”, schrijft de eigenaar. “De ruimte in de Swift is voldoende voor vier personen”, concludeert een reviewer.

Het is wél jammer dat je de achterbank niet helemaal kunt neerklappen, meldt deze beoordelaar: “In de Swift ligt de achterbank bovenop de zitting, zodat je geen vlakke laadvloer hebt. Jammer, want dat maakt het inladen lastiger.” Verder schrijft de reviewer dat de kofferbak, die 265 liter meet, niet heel groot is, maar wel ruim genoeg is voor de weekboodschappen. Een andere Swift-rijder vindt het inladen juist makkelijk gaan: “Door de ruime achterklep en opklapbare achterbank kan je toch grote spullen vervoeren.”

Verstelbare stoelen helpen lange personen

Voorin is het goed toeven in de nieuwste generatie Suzuki Swift. Hoewel je de bestuurdersstoel, afhankelijk van het uitrustingsniveau, niet veel kunt verstellen: Aan de stoelen valt weinig in te stellen, desondanks zitten ze prima. Voldoende zijdelingse steun en je komt er na een wat langere rit ontspannen uit”, laat de eigenaar van een ‘instapper’ weten. De Select-uitvoering biedt meer verstelmogelijkheden en zit volgens een 1,92 meter lange reviewer “prima”.

Een ander weet een fijne zit te vinden in de bestuurdersstoel: “De stoelzittingen zullen voor de sommige mensen aan de korte kant zijn, maar met mijn lengte van 1,90 meter valt het mee.” Verder merkt de schrijver dat het stuur, dat aan de onderkant afgeplat is, meerdere voordelen heeft: “Het afgeplatte stuur geeft in de rechtuitstand wat extra beenruimte en ziet er wat sportiever uit."

Harde materialen in het interieur

De materialen die de fabrikant gebruikt stralen weinig luxe uit: “De afwerking bestaat uit vooral harde kunststoffen”, meldt een reviewer. Dat kun je echter ook als een voordeel zien: “Ik wil 15 jaar met deze auto doen, hard is volgens mij gelijk aan degelijk. Het interieur ziet er prima uit naar mijn oordeel”, schrijft de eigenaar van een Swift Select. Aan verschillende elementen op het dashboard merkt deze schrijver dat zijn Swift ontworpen is met betaalbaarheid in het achterhoofd: “De kilometerteller en de toerenteller zijn analoog, maar bij een benzineauto vind ik dat niet erg. Het navigatiesysteem werkt goed en duidelijk, maar de rand eromheen had wel wat dunner gemogen.” Verder zijn er in het interieur van de Suzuki bovengemiddeld veel fysieke knoppen terug te vinden. Dat vindt de bestuurder van een Suzuki Swift in de Style-uitvoering prettig: “De klimaatbeheersing is prima en met fysieke knoppen gelukkig. Het audiovolume dan weer niet helaas, die moet je op het scherm verhogen of op het stuur.”

Wisselend presterende rijhulpsystemen

De Suzuki Swift komt uit 2024 en dat betekent dat de auto verplicht is uitgerust met verschillende rijhulpsystemen. Een van die systemen is de snelheidswaarschuwing. De waarschuwing werkt onder andere deze reviewer op de zenuwen: “De waarschuwing voor te hard rijden is bloedirritant. Gelukkig kan die uit.” “Het uitzetten vergt even wat oefening maar als je eenmaal weet welk menu je moet kiezen, dan heb je het zo voor elkaar”, schrijft de eigenaar van een handgeschakelde Swift daarover (hiervoor komt op korte termijn een betere oplossing, red.).

De Swift is standaard uitgerust met adaptieve cruisecontrol en dat is volgens deze reviewer erg prettig: “De adaptieve cruisecontrol stuurt zelf als het moet, werkt gewoon goed en is fijn voor lange afstanden.” De eigenaar van Swift Select valt hem bij en prijst ook de andere systemen: “De adaptieve cruisecontrol is echt superfijn, ook de overige rijhulpsystemen bevallen me goed. Ik weet nu hoe en wanneer ze wel en niet te gebruiken nadat ze me eerst een aantal keren toch de stuipen op het lijf gejaagd hebben.”

Een totaal andere klacht die sommige reviewers hebben heeft te maken met de vorm en plaatsing van de voorruit. “Wanneer je vooraan bij het verkeerslicht staat, moet je bijna je nek verdraaien om het licht op groen te zien springen.”

Qua betrouwbaarheid zit het wel goed bij de Suzuki Swift. In de gebruikersreviews wordt maar één euvel vermeld: “Je krijgt af en toe storingen in het systeem waarbij een waarschuwingslamp gaat branden, maar tot nu toe hielp het altijd om dan de auto uit te zetten en opnieuw te starten.” Verder lezen we nog geen opmerkingen over de betrouwbaarheid van deze Japanse auto. Vooralsnog lijkt ook deze generatie Swift de reputatie van Suzuki op het gebied van betrouwbaarheid waar te maken.

Ben je in de markt voor een Suzuki Swift van de nieuwste generatie, neem dan snel een kijkje tussen het occasionaanbod op AutoWeek.nl. Voor minder dan €18.000 staan er meerdere nagenoeg nieuwe auto’s te koop.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!