De Suzuki SX4 S-Cross verscheen in 2013, als opvolger van de SX4. Hoewel het model inmiddels officieel S-Cross wordt genoemd, prijkt op de achterklep ook anno 2023 zijn volledige naam. Want inderdaad, na tien jaar en een paar ingrijpende facelifts is het model nog steeds op de markt. De verkoopcijfers zijn niet om over naar huis te schrijven, maar hoe terecht is dat? Eigenaren delen hun ervaringen.

Eerst een stukje geschiedenis van deze B-segment cross-over, die bij zijn introductie overigens flink langer was dan de meeste concurrenten. De in 2013 geïntroduceerde S-Cross hield het in ons land maar zo’n drie jaar vol, want in 2016 volgde er een facelift waarbij de auto een opvallende grille kreeg aangemeten. Het belangrijkste nieuws zat onder de motorkap: de oude, atmosferische 1.6 ging eruit om plaats te maken voor 1.0 en 1.4 BoosterJet-turbomotoren.

Zes jaar later, in 2022, ging de S-Cross opnieuw stevig op de schop. In plaats van de chromen grille kwam een veel scherper gezicht, compleet met nieuwe koplampen. Zelfs de deuren werden opnieuw gestileerd en aan de achterkant kreeg de auto – oneerbiedig gezegd – een overzetbril waarin we Peugeot-kenmerken ontwaren. Ook het dashboard is onherkenbaar vernieuwd en naar voorbeeld van de laatste trends ontworpen. Het moet gezegd: als je de huidige versie naast het model uit 2013 ziet hebben al deze ingrepen onmiskenbaar effect.

Ruimte-aanbod S-Cross

Hoewel de Suzuki S-Cross bij zijn introductie langer was dan menige concurrent is hij nu door de tijd ingehaald: de Peugeot 2008 groeide tot hetzelfde formaat. Het maakt de Suzuki niet minder ruim, merken eigenaren. “De ruimte in het interieur is riant, voorin heb je veel bewegingsvrijheid en achter veel beenruimte en goed plaats voor drie personen op de achterbank. Hoofdruimte is minder dan de oude SX4, maar dat komt door het panoramadak”, schrijft de eigenaar van een S-Cross 1.6 uit het eerste bouwjaar 2013.

De opmerking over het panoramadak komt vaker voor, ook bij gefacelifte exemplaren. “De High Executive heeft standaard een glazen panoramisch schuifdak”, schrijft de eigenaar van een 1.4 BoosterJet uit 2018. “Erg mooi en ik gebruik zelf vaak de kantelstand. Maar let wel op dat dit dak hoofdruimte kost. Onze groeiende zoon raakt het plafond al binnen twee jaar.”

Bij zijn introductie was Suzuki S-Cross met 430 liter bagageruimte een van de ruimste auto’s in zijn klasse. Hoewel de concurrentie nadert blijft dit het geval, al kan het volgens deze eigenaar nog wel wat groter: “Kofferbak is niet al te ruim, maar voor alledaags gebruik meestal voldoende”.

Hoe zit je in de Suzuki S-Cross?

Goed, de ruimte is dus wel in orde. Hoe zit het met de stoelen? “Comfort is goed, de stoelen zitten goed (ben zelf 1,92 meter)”, aldus de eigenaar van een 1.4 BoosterJet uit 2018. “Wat ook fijn is dat de passagiersstoel in hoogte verstelbaar is, veel merken kennen dat niet.” Het is niet de enige eigenaar die blij is met deze hoogteverstelling: “Stoelen zitten wat hard, maar dat vind ik prima. Hoge instap en in hoogte verstelbare bijrijdersstoel! Een echte plus voor mijn vrouw, die is 1,58 meter.” Meer complimenten over de stoelen van deze 1.0 BoosterJet-rijder: “Stoelen zitten prettig. Mede door het in alle richtingen verstelbaar stuur een goede, lang uit te houden, ruime zit.” Kritische noot: “Ik mis de lendensteun die ik in de Qashqai wel had”, aldus de eigenaar van een S-Cross uit 2014.

Hoe rijdt de Suzuki S-Cross?

Door de jaren heen heeft Suzuki het onderstel van de S-Cross verbeterd. Geen overbodige luxe, want de reacties op modellen van voor de facelift zijn erg wisselend. Als we de eigenaar van een exemplaar uit 2014 mogen geloven: “Op de snelweg kun je niet rechtuit rijden zonder te corrigeren, je moet om de paar seconden bijsturen anders rij je de berm in. Ik ben bij een uitlijnspecialist geweest, ook deze kon het probleem niet oplossen.” Andere rijders melden dit probleem niet, maar wel steevast de zijwindgevoeligheid. “Bij een stevige wind moet je echt met 2 handen aan het stuur!”, waarschuwt deze rijder. Hoe jonger de auto, hoe beter de reacties. “Hij rijdt prettig, zowel op korte afstanden als op de snelweg. Besturing, wegligging en versnellingsbak zijn in orde”, aldus de bestuurder van een S-Cross 1.4 BoosterJet Smart Hybrid uit 2020. Over de allerlaatste facelift schrijft een bestuurder: “De auto rijdt voortreffelijk, is niet rumoerig of zijwindgevoelig. Ook niet in de afgelopen winderige week.”

Wat vindt men van de motoren?

De Suzuki S-Cross werd initieel geleverd met een atmosferische 1.6 benzinemotor (120 pk) en een even sterke 1.6 diesel. De benzineversie kreeg optioneel een cvt-automaat. “Heb automaten altijd links laten liggen i.v.m. het hoge verbruik, maar bij deze auto is het een cvt die op de snelweg goedkoper loopt dan de schakelbak”, verklaart de eigenaar van een S-Cross 1.6 uit 2014. Hoe de automaat verder bevalt? “Prima, maar als je bijna stilstaat krijg je vaak nog een naschokken omdat de motor van 1.250 toeren ineens naar 900 toeren gaat. Niet verschrikkelijk, maar het voelt soms niet fijn.” Een ander beschrijft het motorkarakter: “De 1.6 benzine loopt als een naaimachine. Mist wel wat pit t.o.v. een gedownsizede motor, maar wil echt wel vooruit als het moet. Kwestie van toeren maken met dit atmosferisch blok.”

Over de nieuwe generatie downsizemotoren zijn eigenaren eigenlijk unaniem enthousiast. “Het was wel even een dingetje om over te stappen naar een driecilinder”, bekent een rijder die de stap van Vitara 1.6 naar S-Cross 1.0 BoosterJet maakte. “Altijd vol afschuw gekeken naar hoe mensen toch een driecilinder konden kopen, tot het moment ik er een proefrit in maakte. Het koppel ligt hoger dan bij de Suzuki Vitara met een 1.6 en hij accelereert ook vlotter.” Dat beaamt een andere BoosterJet-rijder: “De 1.0 perst er voldoende kracht uit om vlot mee te kunnen komen in het verkeer.” Dan nog een 1.4 BoosterJet-rijder: “Het turboblok met de daaraan gekoppelde automaat maakt van de S-Cross een leuke stoplichtsprinter, zeker omdat niemand verwacht dat deze auto behoorlijk rap is met de automaat.” En inderdaad, met zijn 129 pk gaat deze S-Cross in 9,5 seconden van 0 naar 100 km/u.

Problemen en irritaties

Suzuki heeft de naam betrouwbare auto’s te maken en de S-Cross houdt die naam hoog. Geen eigenaar meldt te zijn gestrand, al betekent het niet dat de auto foutloos is. Zo melden meerdere eigenaren bijgeluiden uit het interieur: “Het interieur (achterin het dashboard) begint hier en daar wat te kraken op hobbelwegen. Wel wat snel voor een zes jaar oude auto, met 80.000 km op de teller. Maar op strak asfalt hoor je het niet.” Ook een ander meldt na een vergelijkbare kilometerstand een aantal rammels: “Als het koud is wil nog wel eens een piepje of kraakje horen uit het interieur. Niet contant gelukkig. De A-stijl rechtsvoor wilde nog wel eens kraken, maar daar heb ik een stukje rubber tussen gezet. Opgelost.”

Ook had deze eigenaar last van bijgeluiden veroorzaakt door het panoramadak. Dit is door de dealer opgelost. Ook na de eerste facelift blijven rammeltjes optreden, getuige de review van deze auto uit 2018: “Je hoort soms, vooral bij koud weer, een kraakje of rammeltje. Komt door het krimpen van kunststoffen.” Ook is bij deze auto een kachelslang vastgezet, deze zorgde voor een resonantie onder het dashboard. Daarnaast zijn bij enkele auto’s de voorste zijruiten opnieuw afgesteld. Deze zakten na verloop van tijd naar beneden, waardoor ze voor windgeruis zorgden.

De Suzuki S-Cross is een onbekende auto, maar eigenaren zijn behoorlijk te spreken over hun keuze. De auto is ruim genoeg, comfortabel genoeg en alle motoren presteren naar behoren. Daarnaast blijkt de auto betrouwbaar, al biedt de bouwkwaliteit ruimte voor verbetering. Wellicht blijkt dit na de laatste facelift opgelost, maar op dit moment kunnen eigenaren dat nog niet bevestigen.