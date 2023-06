Praktijkervaring Skoda Octavia: dit vinden eigenaren van hun auto

Met de huidige generatie Octavia herhaalt Skoda het bekende kunstje: op basis van de Volkswagen Golf een ruimere, praktischere en voordeligere auto neerzetten. Hoewel de kwaliteitsperceptie bij Skoda altijd wat lager was weet de auto veel pragmatische kopers voor zich te winnen. Is de huidige generatie Octavia nog steeds een budgetkeuze waarop duidelijk beknibbeld is of is ‘t een volwaardig alternatief? Eigenaren en gebruikers geven hun kijk op de zaak.

De huidige generatie Skoda Octavia is sinds 2020 op de markt. Net als de Volkswagen Golf heeft-ie concurrentie uit eigen huis. Wie in de markt is voor een Skoda kan immers ook kiezen voor de SUV-achtige Karoq of de nog grotere Kodiaq, waarover eigenaren behoorlijk te spreken zijn. Voor wie per se een grote Skoda met het nieuwe infotainmentsysteem wil is de Octavia op het moment de enige keuze.

Skoda Octavia: infotainment en bediening

Om maar meteen met het infotainment te beginnen: de Octavia maakt gebruik van het tweede generatie MQB-platform. Hierbij hoort ook de verregaande aanraakbediening die bekend is van de Volkswagen Golf 8 en Seat Leon. In deze auto’s weet het systeem gebruikers beperkt te plezieren, de Octavia is daarop geen uitzondering.

“Het infotainment lijkt gemaakt voor als je stil staat, maar auto's rijden meestal”, schrijft een minder tevreden gebruiker. “Bijvoorbeeld sliders die onhandig werken op het beeldscherm.” Ook op het navigatiesysteem heeft hij kritiek: “Navigatiesysteem is niet geweldig. Spreek je een plaatsnaam in, dan bevestigt Laura niet de plaatsnaam maar de gemeente.” Met Laura doelt hij op de spraakassistent, die bij Skoda daadwerkelijk luistert naar deze mooie meisjesnaam.

“Climate control is werkelijk een drama”, meent een andere gebruiker. “Geen fysieke toetsen, dus alles verstopt in een (traag) menu. Even de ventilator harder zetten is dus in plaats van aan een knop draaien nu navigeren door 2 menu's en dan drukken. Jammer, ik had liever een knop gehad.” Ook gebruikers die wel met de interface uit de voeten kunnen melden vrijwel allemaal dat het systeem sneller had mogen zijn.

Ruimte en comfort

Een onderscheidend punt van de Octavia ten opzichte van zijn neefjes en concurrenten is de interieurruimte, zeker in het geval van de stationversie Octavia Combi. De volgende bestuurder reed eerder in een Toyota Corolla: “Qua binnenruimte (zowel interieur, als kofferbak) veegt de Octavia de vloer aan met de Corolla en waarschijnlijk met vrijwel alle C-segmenters. Het verschil is veel groter dan je op grond van de buitenmaten verwacht. Er gaat zomaar een derde boodschappenkrat in de kofferbak.”

Ook over het zitcomfort heeft men geen klachten. “De stoelen zijn prettig, niet te hard, al mis ik soms wat steun in de bovenbenen, maar dat heb ik al snel. Helaas heeft deze auto geen verlengbare zitting”, schrijft de gebruiker van een Octavia Combi 1.0 TSI Business Edition Plus uit 2020. “Ik ben 1,90 meter lang en kan comfortabel zitten in lengte en hoogte. Ook een rit van 10+ uur zorgt er niet voor dat ik kreupel uitstap”, bevestigt een ander.

Hoe rijdt de Octavia?

Tot zover doet de Octavia wat je op basis van zijn specificaties zou verwachten. Hoe zit dat met rijden? “Uiterst comfortabel. Dat somt eigenlijk wel op hoe deze auto rijdt”, schrijft de eigenaar van de Business Edition Plus. “De auto is niet strak afgeveerd en is duidelijk niet bedoeld voor op het circuit, maar het rijdt gewoon zeer fijn. Rotondes zijn goed op snelheid te nemen, drempels en oneffenheden worden aardig weggefilterd.”

Je zou bijna denken dat alle reviewschrijvers hun verhalen op elkaar hebben afgestemd. “De rijeigenschappen zijn voorspelbaar en eerder gericht op comfortabel dan op sportief rijden”, schrijft deze eigenaar. “Hierbij gelijk zeggend, de rijmodus zet ik direct op ‘sportief’. De overige modi maken de auto mijns inziens wel heel week. Ook staat de stuurbekrachtiging dan op standje maximaal, wat ik zelf niet prettig vind. De auto stuurt dan echt te licht en is te weinig communicatief. Wat betreft rijden (in sport)... verder helemaal tevreden!” Voor zover wij weten beschikt dit model overigens niet over een adaptief onderstel, vermoedelijk stelt de sportstand de auto gevoelsmatig strakker af.

Dat het comfortabele onderstel een keerzijde heeft merkt deze 1.5 TSI-rijder op: “Wel is de auto wat zacht geveerd, waardoor je bij drempels wel eens tegen de eindaanslag van de veren klapt. Zeker als je met 5 mensen in de auto zit. Misschien dat een set hulpveren soelaas biedt.”

Onderhoud, storingen en irritaties

Bij auto’s met de nieuwste generatie MQB-platform lezen we geregeld over aanloopproblemen en kinderziektes. Ook de Octavia bleef hiervan niet helemaal vrij. Met name in het begin kregen eigenaren te kampen met storingen van het infotainmentsysteem. “Softwareproblemen... ja, die heb ik al gehad”, schrijft een bestuurder voor wie het geen verrassing lijkt. “Na een update is er een en ander verholpen, maar de achteruitrijcamera heeft af en toe nog steeds kuren. Wachten op een nieuwe software-update?” Ook deze bestuurder wordt uitgedaagd door de software: “Infotainment/Virtual Cockpit ziet er mooi uit maar kent echt zijn nukken. Bij het starten kan het maar zo zijn dat de bepaalde functies ineens weg zijn. Dit gebeurt met grote regelmaat. Bij het starten ontbreekt regelmatig de klimaatregeling in het display, bedienen is dan simpelweg onmogelijk.” Na diverse updates lijkt de stabiliteit van het systeem gelukkig toe te nemen.

Daarnaast melden meerdere gebruikers een probleem met de adaptieve cruise control en lane departure warning. Deze fouten lijken te worden veroorzaakt door het stuurwiel, vervanging daarvan zou soelaas moeten bieden, maar bij deze eigenaar blijkt dat niet de oplossing. “Na een nieuw stuurwiel en nieuwe dynamo gaat de wagen opnieuw in herstelling - er zou inmiddels een oplossing zijn vanuit de fabriek. Alles is overigens in garantie, maar het geeft een slordige indruk dat dergelijke problemen bijna 2 jaar zonder oplossing blijven.”

Skoda Octavia: de motoren

De meeste reviewers hebben gekozen voor de driecilinder 1.0 TSI-motor met 110 pk. “De 1.0 met mild hybrid-techniek voldoet prima in Nederland”, zegt iemand die dagelijks met deze motor op pad is. Hij voegt toe: “Ik heb nog niet gehad dat ik tekort kwam. Snap de reactie dat je het niet aandurft, maar mijn tip is: ga ‘m proberen als je twijfelt.”

De eigenaar van een niet officieel in Nederland leverbare Octavia Scout schrijft over vibraties. Als je denkt dat hij daarmee een driecilinder beschrijft heb je ’t mis, want onder de kap van zijn auto ligt een 1.5 TSI (150 pk) met cilinderuitschakeling. “Kort na de start liet ook al de tweecilindermodus van zich horen... of liever gezegd: voelen”, schrijft hij. “Je voelt dan vibraties die doen denken aan een te laag motortoerental bij het rijden in een te hoge versnelling. Niet hinderlijk, maar het viel me wel op. Een beetje gas erbij en het is weg. Echter, de fabrikant claimt dit het switchen tussen 4 en 2 cilinders geheel onmerkbaar gaat, maar dat is niet het geval.”

Of de Octavia onder de streep nog steeds zo’n goede keuze is? Hoewel het model net als de Golf en Leon niet probleemloos is blijft het in de basis een onvervalste Skoda. Zijn sterke troeven zijn en blijven ruimte en comfort, dit zijn dan ook de eigenschappen die gebruikers het best waarderen.