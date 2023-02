Praktijkervaring Skoda Kodiaq: dit vinden eigenaren van hun auto

Bij zijn lancering in 2017 was de Skoda Kodiaq een ‘instant hit’. Sindsdien zijn er in Nederland ruim 14.000 exemplaren verkocht, wat voor een auto in dit segment beslist een goede score is. Hoewel de herfst van zijn carrière inmiddels is aangebroken vindt de Kodiaq nog altijd gretig aftrek. Is hij na bijna zes jaar nog de moeite waard? Eigenaren delen hun ervaringen.

De Skoda Kodiaq komt op een gunstig moment. Nieuwe, praktische gezins-MPV’s raken uit de gratie terwijl de vraag naar ruimtewonders blijft. De Kodiaq, optioneel verkrijgbaar met zeven zitplaatsen, is voor veel families de gedroomde opvolger van auto’s als de Citroën C4 Picasso of Seat Alhambra.

Ruimte-aanbod Skoda Kodiaq

Met de ruimte zit het bij Skoda alvast goed, benadrukt de eigenaar van een Kodiaq 2.0 TDI. “Positieve ervaring na 2.000 km is dat hij ruimer is dan Citroën C4 Grand Picasso, de grootste MPV in zijn klasse. Mensen tot zo’n 1,65 m kunnen normaal zitten op de derde zitrij, wat voor mij een must was met 5 opgroeiende kids.”

“Voorin zit je heerlijk op de fijne sportstoelen”, schrijft de eigenaar over zijn Kodiaq Sportline Business uit 2018. “De achterbank is verschuifbaar en biedt in de achterste stand enorme beenruimte. De bagageruimte is met zo’n 650 liter ook meer dan toereikend.”

Hoewel niet elke ‘Skodiaq’ is voorzien van de sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteun ontvangt ook het standaard meubilair complimenten. “De Skoda heeft een mooi interieur, goede stoelen en is binnen erg stil tijdens het rijden. Lange vakantieritten zijn in deze auto zeer goed te doen. Een heerlijke reiswagen voor het gezin!”

Hoe rijdt de Kodiaq?

In de vorige alinea werd het al aangestipt, de Kodiaq is zeer geschikt voor lange ritten en heeft een overwegend comfortabel onderstel. Dat wordt meermaals in reviews benadrukt. “ Het is bijzonder om te ervaren hoe makkelijk je met deze auto mijn (heel) grote reisafstanden kan doen, en hoe fit je dan uitstapt”, complimenteert de bestuurder zijn Kodiaq TDI uit 2019.

“De Skoda leent zich voor comfort, dus zo rijd ik hem ook. Waarbij ik hem voor zo'n hoge auto verrassend goed door de bochten vindt ‘glijden’”, is de conclusie van een andere eigenaar over zijn 190 pk sterke 2.0 TSI Sportline Business. “Ik heb bewust voor de 19-inch velgen gekozen voor het rijcomfort en afrolgeluiden, in plaats van de wielen van 20 inch”, voegt hij toe.

Een goede keuze, bevestigt de bestuurder van een Kodiaq met 20-inch wielen. “Ik moet eerlijk zeggen dat de 20 inch wielen het comfort behoorlijk beïnvloeden. Vooral korte oneffenheden, zoals dwarsrichels op de snelweg, zijn door die grote en zware wielen goed merkbaar.”

Voor de caravan blijkt de Kodiaq een fijne trekauto. “Ik kan alleen maar concluderen dat ik de Kodiaq als een buitengewoon stabiele en ook heel comfortabele trekauto heb ervaren”, schrijft de eigenaar. “Hij kan met gemak meer aan dan de ongeveer 1.200 kg die ik erachter had.”

Rijhulpen en infotainment

Het is bijna opvallend hoe weinig het multimedia- en navigatiesysteem in de reviews wordt genoemd. Deze eigenaar maakt een uitzondering: “De audio van Canton geeft een fenomenaal geluid, de navigatie is duidelijk, snel en met voice-control te bedienen. De telefoon geeft enorme rust; de andere kant van de lijn ervaart het of je naast hen zit.” Mogen we voorzichtig concluderen dat het infotainment van de Skoda Kodiaq misschien weinig grensverleggend, maar daardoor ook relatief probleemloos is?

Hetzelfde geldt voor de rijhulp- en assistentiesystemen, de adaptieve cruisecontrol en rijstrookassistent doen hun werk volgens eigenaren zo goed als voorbeeldig. “Adaptieve cruisecontrol werkt prima, vooral op de snelweg. Anticipeert mooi voor een auto in deze prijsklasse.” Bij gebruik van de rijstrookassistent is het wel zaak om op te blijven letten bij de spitsstroken, zoals die op Nederlandse snelwegen regelmatig voorkomen. “Lane Assist heeft moeite met spitsstroken en wil soms het invoegvlak volgen.”

Storingen en ergernissen

Ook van structurele problemen lijkt de grote Skoda gevrijwaard. Eén eigenaar meldt: “Bij bochten naar links klinkt een, volgens de dealer, mechanisch geluid. Men is er zeker van dat het veilig is en dat het in een volgend modeljaar verholpen zal worden, maar mijn auto ... pech!” Een ander heeft te maken met een niet op tijd loslatende automatische handrem, een storing die veroorzaakt lijkt te worden door de DSG-computer. Na vervanging daarvan is het probleem verholpen.

Motoren en aandrijving Skoda Kodiaq

De grote Skoda werd geleverd met een flink aantal conventionele aandrijflijnen, een (plug-in) hybride is en was niet verkrijgbaar. In de prijslijst vind je op dit moment enkel nog de viercilinder 1.5 TSI Greentech met cilinderuitschakeling. “De 1.5 is in warme toestand een heerlijk soepel draaiende motor, pittig genoeg en relatief zuinig qua verbruik.”

Deze motor presteert iets minder aangenaam in combinatie met een DSG-automaat: “Gasgeven op de snelweg zorgt ervoor dat de automaat snel terugschakelt en de motor gaat loeien. Dit is leuk (en handig) voor in de bergen, maar in Nederland maakt dit de rijervaring minder verfijnd.”

Over het algemeen kunnen we, op basis van de reviews op deze site, spreken van een Tsjechisch succes. Deze eigenaar was in ieder geval zo tevreden dat hij bij zijn nieuwe werkgever opnieuw een Kodiaq bestelde. “Heb gekeken naar alternatieven, maar kom toch steeds weer op de Skoda Kodiaq. Waarom iets anders nemen als het huidige bevalt, toch?”