De huidige Skoda Kodiaq is sinds medio 2024 op de markt en heeft grote schoenen te vullen. De eerste generatie Kodiaq was namelijk een groot succes. Aan de hand van jullie gebruikersreviews onderzoeken we of de Kodiaq zijn voorganger kan evenaren.

Ruime veelzijdige zevenzitter

Het grootste speerpunt van de Skoda Kodiaq is het ruimteaanbod, De Tsjech staat zelfs als zevenzitter in de brochure. Let wel op: de combinatie van zeven zitplaatsen en plug-in-aandrijving is niet mogelijk. Kies je voor de zevenzitter, dan heb je minimaal 835 liter en maximaal 2.065 liter bagageruimte. Zonder derde zitrij wordt dat nóg ruimer: 910 liter tot maar liefst 2.105 liter. Ga je voor de plug-in hybride? Houd er dan rekening mee dat de accu’s wat bagageruimte in beslag nemen, maar zelfs dan blijft er een royale 745 liter over en met neergeklapte stoelen kun je rekenen op 1.945 liter bagageruimte.

Die ruimte komt goed van pas als je de bouwmarkt frequent bezoekt, maar ook mensen vervoeren kan de Kodiaq uitstekend. Deze enthousiaste kodiaq-rijder ging met zijn plug-in op wintersport: “Auto volgeladen met drie paar ski's, skischoenen en een hoop tassen. Paste prima met de middelste zitplaats omgeklapt. Voldoende zitruimte voor iedereen.”

Met volwassenen op de derde zitrij naar een skioord rijden is misschien niet ideaal, maar kinderen vervoeren gaat prima op de laatste zitrij: “De derde zitrij is prima voor een uurtje rijden of kleine kinderen”, oordeelt de bestuurder van een mild-hybride Kodiag.

De Kodiaq hoogte van de Kodiaq maakt hem zeer bruikbaar als gezinsauto: “De kinderstoelen passen makkelijk achterin, maar ook als ik een paar vrienden met dezelfde lengte moet vervoeren is dat geen enkel probleem. 190 cm-plus op de achterbank is echt prima.” De auto heeft een ‘stouw maar vol karakter’, vat een reviewer mooi samen.

Hybride rijden

De Skoda Kodiaq is er in Nederland alleen als benzine-hybride. Hij is leverbaar in twee smaken: een 204 pk sterke plug-in hybride (PHEV) en een 150 pk sterke mild hybride (mHEV) krachtbron. De verbrandingsmotor is een 1,5 liter-viercilinder. Beide motoren werken samen met een automatische DSG-versnellingsbak.

“De combinatie van de benzinemotor en de elektrische motor werkt uitstekend. Het directe koppel bij het wegrijden voelt krachtig aan, en de DSG-automaat schakelt soepel en verfijnd”, schrijft deze tevreden eigenaar van een plug-in Kodiaq.

Een andere plug-in rijder is fan van het rijden op stroom: “Wat een stilte. Elektrisch rijden kan me meer bekoren dan ik aanvankelijk had gedacht.” Zelfs op de elektromotor alleen, komt de auto goed mee met het verkeer, schrijft hij.

Ook de bestuurder van de mild-hybride Kodiaq is tevreden over zijn werkpaard. Zelfs als de auto zwaar beladen door de bergen moet levert de aandrijflijn: “Met een caravan van 1200 kg en vier man met bagage aan boord van de auto zijn we probleemloos de Alpen over gegaan. De auto en de automaat deden hun werk in alle rust. De auto had geen moeite en zakte in de bergen ook niet terug in snelheid.” De motor van de Kodiaq laat soms wel van zich horen, wat afbreuk kan doen aan de rust aan boord: “Hij is wel behoorlijk ruw qua geluid, en schakelt gelijk meerdere versnellingen terug als je een auto wil inhalen op de snelweg.”

De Skoda Kodiaq plug-in maakte in zijn duurtestperiode bij AutoWeek indruk met zijn lage verbruik. De Kodiaq had een gemiddeld stroomverbruik van 19,0 kWh/100 km en een brandstofverbruik van 6,5 liter/100 km (1 op 15,5). Hoe brengen de gebruikers van de Kodiaq het ervanaf?

Deze berijder van de Kodiaq PHEV Business Edition behaalt, door veel te laden, een indrukwekkende interval tussen tankbeurten: "Ik kan vaak zo’n 1200 tot 1500 kilometer rijden tussen de tankbeurten." Het verbruik van de PHEV verschilt enorm per gebruiker, omdat de één ervoor kiest om zo veel mogelijk elektrisch te rijden en vaak op te laden, terwijl een ander meer kilometers op benzine aflegt. Wat ons opvalt is het feit dat de gereviewde Kodiaqs eigenlijk nooit aan de snellader staan. Met de duurtest-Kodiaq hebben we een enkele keer snel geladen. Binnen 40 minuten konden we de accu helemaal volladen aan de snellader.

Opladen is er voor mild-hybride Kodiaqs niet bij. Slechts één reviewer deelt het verbruik van zijn mHEV Kodiaq. Met zijn, naar eigen zeggen, stevige rijstijl haalt de Kodiaq een net verbruik van 1 op 15,5.

Comfortabel onderweg

Fijn dat het brandstofverbruik laag is, maar het is ook belangrijk dat de Kodiaq je comfortabel van A naar B kan brengen. Daarvoor is de optionele ‘Dynamic Chassis Control’ volgens de reviewers onmisbaar. Met dat systeem kun je de demping van de Skoda Kodiaq aanpassen aan je rijstijl. “Het dynamic chassis control kan je naar smaak aanpassen en dat zorgt voor een heerlijke rit. Zou deze er zeker bij bestellen.” Tevens biedt de dynamische demping een flexibiliteit: "Het wordt nooit sportief, maar je hebt hierdoor wel genoeg keus om hem net even wat strakker te zetten indien gewenst.”

Verwacht dus geen keihard afgeveerde auto. De SUV is vooral gebouwd om comfortabel te zijn en nodigt niet per se uit tot sportief rijden.

Het comfortabele karakter van de Kodiaq wordt mede bepaald door de bestuurdersstoelen. Dat heeft Skoda goed voor elkaar schrijft de eigenaar van een Kodiaq Sportline Business: “Door de elektrische stoelverstelling kan je de stoelen precies in de juiste stand zetten en de stoelen zelf zitten heerlijk.” Een reviewer, die voor zijn huidige Kodiaq PHEV Business Edition een Kodiaq uit 2021 en een Kodiaq uit 2020 reed, merkt een verbetering ten opzichte van de vorige generatie Kodiaq: “Stoelen zijn zetels geworden.” Ook voor lange automobilisten zijn de stoelen prettig: “Ik ben 2.02 meter en heb nu ook onder de knieholten ondersteuning.”

Clever infotainment, maar niet altijd vlekkeloos

Het infotainment van de Kodiaq scoort goed bij de meeste reviewers. “De digitale cockpit en multimedia scherm werken snel en doeltreffend. Ook Laura, de spraakassistent, is gegroeid en begrijpt de commando's nu moeiteloos.” Bedien je de functies van de Kodiaq liever met de hand? Dan is dat ook prima te doen: “Alle knoppen, handles en dergelijke goed onder handbereik.” De Kodiaq heeft sneltoetsen waaraan je zelf een functie toe kan wijzen. Dat slimmigheidje verbetert de ergonomie: “Snel systeem en doordacht met handige sneltoetsen.”

Skoda levert af fabriek dus een prima infotainmentsysteem, wat ook kan samenwerken met Android Auto en Apple Carplay. Ben je een fervent Android Auto gebruiker, let dan op! Volgens de reviewers is de connectie tussen Android Auto en je Skoda niet altijd perfect. “Vervelend is dat de draadloze Android connectie er al zo’n vier a vijf keer spontaan mee stopte. Of dat aan de Kodiaq of Samsung ligt, zou ik niet kunnen zeggen.” Dit probleem met de draadloze verbinding komt vaker voor: “Ik heb wel een paar keer meegemaakt dat Android Auto er zomaar mee stopte wat lastig is als je aan het navigeren bent.” De reviewer heeft er wel een oplossing voor gevonden: "Als ik de telefoon met een kabeltje verbind, heb ik hier geen last meer van.” Voor mensen met een iPhone is er goed nieuws. Over Apple Carplay worden geen problemen gemeld.

Verdwaald in het buitenland

De volgende informatie is vooral nuttig voor mensen die nog weleens naar het buitenland gaan, zoals deze Kodiaq-rijder: “Wanneer je een landsgrens oversteekt komt er fullscreen een bericht over het land waar je nu in bent. Vervolgens is je Android Auto verbinding weg en moet-ie opnieuw opstarten.” Onhandig dat je je navigatie kwijt bent op het moment dat je een ander land inrijdt.

Overijverige veiligheidssystemen

De Kodiaq zit vol met actieve veiligheidssystemen. Deze werken sommige automobilisten op de zenuwen. Deze reviewer ergert zich aan de parkeersensoren: “Ik maak een draai, ik zie naast mijn deur dat ik nog 20 à 30 centimeter heb tussen mij en een andere auto, en toch piept de auto alsof er geen ruimte meer is.” Ook ervaart een van de Kodiaq-reviewers dat de noodrem bij het parkeren te snel ingrijpt.

Deze Skoda-rijder vindt de hulpsystemen onprettig bij het invoegen op een drukke weg: “Bij het invoegen voel je soms weerstand, wat je dwingt om meer ruimte te geven aan andere weggebruikers, wat in Nederland soms lastig is.”

De adaptieve cruisecontrol werkt ook niet altijd perfect. Vooral de verkeersbordherkenning laat nog te wensen over: “De adaptieve cruise control is op wegen met veel conditionele snelheidsbeperkingen eigenlijk niet te gebruiken. Om de haverklap pikt het systeem zo'n bord op en rem je ineens sterk af”, schrijft de berijder van een knalrode Kodiaq. Opletten dus bij matrixborden en wegwerkzaamheden.

Misschien dat de systemen ook om gewenning vragen: “Tot nu toe weinig last van ingrijpende hulpsystemen, inmiddels ook wat meer door welke wanneer wel en niet te gebruiken”, schrijft een tevreden eigenaar. Of je de systemen als bemoeizuchtig of als behulpzaam ervaart lijkt een kwestie van smaak.

Dan een ergernis die niks met rijhulpsystemen te maken heeft: de positie van de laadopening. De laadaansluiting is boven het linker voorwiel gepositioneerd. Daar baalt deze bestuurder van: “Ik wil in alle gevallen achteruit inparkeren en ben nu gedwongen om af en toe vooruit te parkeren.” Dit probleem is natuurlijk te verhelpen door een langere laadkabel te kopen, maar zo’n geintje kost wel meer dan honderd euro.

Tot op heden lijkt de Skoda Kodiaq betrouwbaar. Slechts één van de twintig reviewers heeft ‘pech’ gehad. Het was gelukkig niks groots. De hendel van de cruisecontrol bleek defect.

Hoe de Skoda Kodiaq op de lange termijn zal presteren, kunnen we nog niet zeggen. De auto is immers nog maar anderhalf jaar op de markt.