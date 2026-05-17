De Skoda Elroq is een veelgeziene verschijning op de Nederlandse wegen. Het was dan ook de bestverkochte nieuwe auto van 2025 en hij werd recent vernieuwd . Reden genoeg om de gebruikersreviews over deze Skoda eens onder de loep te nemen. Wat zijn volgens de Elroq-rijder de sterke en zwakke punten van de auto? Na de informatie over het praktijkverbruik nu dus alle ins en outs van de ervaringen van gebruikers.

De Skoda Elroq kreeg recent nieuwe varianten, waardoor het aanbod er nu als volgt uitziet. De instapper is de €36.725 kostende Elroq 60. Die Skoda is uitgerust met een 190 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Daarboven vinden we de Elroq 85, die heeft een minimumprijs van €43.225. De 85 heeft een 286 pk sterke motor die eveneens de achterwielen aandrijft. Het topmodel is de Elroq RS. Voor minimaal €52.490 krijg je een vierwielaandrijver, met een vermogen van 340 pk.

Sinds de vernieuwing is de instapper, de Elroq 50, weggevallen. Hierdoor schoot ook de vanafprijs omhoog. Goedkopere Elroqs zijn te vinden op de tweedehandsmarkt. Daar beginnen de prijzen rond de 30 mille.

'Verbluffend gemak'

De Skoda Elroq 85 komt ondanks zijn niet geringe gewicht van iets meer dan tweeduizend kilo goed vooruit, laat deze reviewer weten: “De motor is heerlijk sterk en soepel. Met bijna 300 pk en 545 Nm aan koppel kom je natuurlijk niets tekort. Mede daardoor heb je geen last van het hoge gewicht en heb je het idee met een veel lichtere auto op weg te zijn. De auto is bovengemiddeld snel en inhalen is een fluitje van een cent.” Een andere 85-rijder sluit zich daarbij aan: “Meer dan genoeg vermogen.” Ook deze Elroq 85-rijder is tevreden over de aandrijflijn: “Het gemak waarmee deze twee ton wegende auto wordt aangedreven is verbluffend. Bovendien is de motor zelf helemaal niet te horen. Het rijden in benzine- en diesel-BMW’s was heel erg fijn, maar ik ben nu al wel om naar EV’s.”

Ook over de minder sterk gemotoriseerde versies lezen we geen klachten. Een Elroq 60-rijder vindt de aandrijflijn erg soepel, zeker in vergelijking met een benzineauto: “Het gaat allemaal zo smooth om het maar even zo te zeggen.” Met de 190 pk sterke Skoda kun je ook prima mee op de autobahn. “Ook daar geldt: wat een rust in de auto, zelfs bij 150 km/h”, aldus de berijder van een Elroq 60.

Nodigt niet uit om sportief te rijden

De Elroq is dus geen lichte auto. Wat heeft dat voor effect op het weg- en stuurgedrag? Deze reviewer schrijft dat de Tsjech niet gemaakt is voor sportief rijden: “Hoewel het vermogen van de auto in overvloed aanwezig is, nodigt die niet uit om sportief te rijden. Ik denk dat dit komt door het hoge gewicht. Het is gewoon een auto waar je heerlijk mee over 80-wegen of de snelweg kan cruisen.” In deze review lezen we dat ook terug: “Het onderstel is standaard al erg comfortabel.” De Elroq is ook leverbaar met een adaptieve schokdemping, maar daar heeft deze Skoda-rijder dus niet voor gekozen. Dat geldt ook voor een andere Elroq-bestuurder. Die schrijft: “De normale schokdempers doen uitstekend hun werk, ik mis de adaptieve niet. Alleen op hele korte, gemene drempels is de vering even stoterig, maar voor de rest prima. Ook op snelheid in bochten vangt het onderstel alles erg goed op.” Een ander vindt dat de EV verrassend lichtvoetig rijdt: “Bijna als een compacte hatchback.”

Slim ruimtegebruik

De Elroq is voor een compacte SUV met een wielbasis van 2.770 mm opvallend ruim vanbinnen, zo schrijft deze recensent: “Qua ruimte is de Elroq echt top. Ik ben zelf 1,86 m en mijn oudste zoon 2,02 m en zelfs hij zit probleemloos, zowel voorin als achterin.” Deze Elroq-rijder kan zich daarin vinden: “Zeeën aan ruimte op de achterbank, wat betreft de beenruimte en de hoofdruimte. Ook staat de achterbank niet in een onnatuurlijke hoek.” Dat bevestigt deze reviewer ook: “Een prettig zittende bank, waarvan het zitvlak iets omhoogloopt, waardoor je bovenbenen volledig worden ondersteund en je heel prettig en ruim kunt zitten.” Ook deze reviewschrijver is blij met de ruimte op de tweede zitrij: “Medereizigers geven aan op de achterbank meer dan genoeg ruimte te hebben. Ze hebben erg veel been- en hoofdruimte.”

De 470 liter grote kofferbak valt eveneens in de smaak, maar is niet perfect, zo laat deze reviewer weten: “Groot, praktisch en lekker vierkant ingedeeld. Er zijn slimme vakjes, maar de ruimte onder de vloer voor laadkabels is kleiner dan bij de ID4." Wat ook opvalt in de bagageruimte: “Veel Simply Clever-tricks, zoals de hoedenplank die een treetje naar beneden kan, waar ook bagage op kan worden geplaatst.” Ook praktisch is het skivak, lezen we in deze review: “Het skivak, dat helemaal open kan, is handig als je net wat langere bagage hebt te vervoeren.”

Kwalitatief interieur en goede stoelen

Achter het stuur van de Elroq genieten bestuurders van een kwalitatief hoogwaardig interieur en prettige stoelen, lezen we terug in de gebruikersreviews. De berijder van een Elroq Business Edition schrijft: “Het interieur is lekker ruim opgezet en is kwalitatief zeer hoogwaardig. Geen harde plastics op het dashboard, maar alles mooi bekleed met mooie materialen.” Deze Business Edition-eigenaar vindt het interieur zelfs premium aanvoelen: “Het interieur voelt premium aan: half leder, half stof, warme materialen, slimme opbergvakken en een ergonomisch ontwerp. De verlichting is stijlvol, al had ik graag wat meer sfeerverlichting over het dashboard gezien.” Over de Sportline Edition schrijft een reviewer: “Mooi materiaalgebruik in het interieur.”

Over de stoelen is dezelfde Elroq-rijder gematigd positief: “De stoelen zitten over het algemeen erg goed. Door de sportstoelen wordt soms ervaren dat er onvoldoende steun is in de nek.” De eigenaar van een Elroq RS is wel helemaal tevreden over de zetels: “De stoelen zitten fantastisch en bieden veel steun.” Over de standaardstoelen schrijft een Elroq-rijder: “Stoelen: mooi afgewerkt in textiel, comfortabel en stevig.” “Fijne comfortstoelen met extra lendensteun”, schrijft een ander.

Intuïtief infotainment of niet?

Naast opbergvakjes vind je binnenin de Elroq ook een 13-inch touchscreen. Daarover schrijft deze reviewer: “Het infotainmentsysteem werkt verrassend intuïtief en snel. Vooral het optionele head-up display vind ik een enorme meerwaarde: alle belangrijke informatie staat direct in beeld, waardoor je eigenlijk niet meer naar het scherm hoeft te kijken voor navigatie.” Deze reviewer looft de fysieke knoppen onder het scherm: “Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik nog niet alles door heb over de bediening van het grote scherm. Zo heb ik het nog niet voor elkaar om mijn persoonlijke voorkeuren onder één knop te zetten. Gelukkig zitten er fysieke knoppen onder het scherm voor de meest voorkomende zaken, zoals muziek, de kachel, enzovoorts.” “Het infotainmentsysteem werkt niet erg intuïtief, maar er is wel veel te personaliseren”, besluit deze Elroq-rijder. Deze reviewschrijver is dan weer erg positief: “Het infotainmentsysteem is te bedienen via een mooi groot scherm en reageert supersnel op aanrakingen en in- en uitzoomen. De navigatie vind ik zelf ook heel erg prettig werken.”

'Piepjes van beschaafd niveau'

De Elroq is, zoals elke moderne auto, uitgerust met talloze rijhulpsystemen. Die worden wisselend ontvangen. Deze recensent ziet de rijhulpen in zijn EV als meerwaarde en schrijft: “Travel assist is in één woord fantastisch. Het systeem houdt je keurig in het midden van de rijbaan.” Toch laat de automobilist sommige systemen links liggen: “Ik heb wel uitgezet dat hij de cruisecontrolsnelheid automatisch aanpast aan de borden langs de weg, anders heb je kans dat hij op de snelweg een parallelbaanbordje leest en vol in de ankers gaat.” De elektrische Skoda is ook voorzien van parkeerhulp. Dat is prettig, laat deze Elroq-rijder weten: “Parkeren gaat dankzij de 360°-camera en parkeersensoren een stuk makkelijker dan ik had gedacht bij zo’n grote auto.” De Skoda Elroq moet wegens verplichtingen vanuit Brussel een signaal afgeven wanneer de maximumsnelheid wordt overschreden. Deze Skoda-rijder ervaart dat echter niet als irritant: “De piepjes over een te hoge snelheid zijn van een beschaafd niveau.” Over de rijstrookassistent van de Elroq merkt diezelfde reviewer op: “De rijstrookondersteuning moet je tijdens het rijden op landweggetjes wel uitzetten. Want dan wordt het systeem echt hinderlijk.” Wel makkelijk: “De bediening hiervan kun je boven bij de voorkeursknoppen zetten op het middenscherm.”

De Tsjechische EV is ook uitgerust met een noodremsysteem. Dat heeft deze reviewer een keer negatief verrast: “Eén keer heb ik een ingreep gehad van het automatische noodsysteem, terwijl er niets was. Waarschijnlijk een vuiltje op een sensor of een camera.”

Kijken we naar de betrouwbaarheid van de Skoda Elroq, dan lezen we in meerdere reviews wat terug over storingen in de software. Deze kunnen vaak verholpen worden middels een software-update. Over de hardware lezen we nog geen klachten. Niet heel verrassend, gezien de Elroq nog geen twee jaar op de markt is.

