Praktijkervaring Seat Leon: dit vinden eigenaren van hun auto

Sinds 2020 levert Seat de vierde generatie Leon, een sierlijke variant op de thema’s Golf en Octavia. Vergeleken met deze twee modellen verkoopt-ie iets minder goed, maar tegen de trend in doet de Leon het beter dan zijn SUV-achtige broeders Ateca en Tarraco. Verleidt de Leon voornamelijk met zijn looks of heeft hij ook nog andere kwaliteiten? Gebruikers delen hun ervaringen uit de praktijk.

De Seat Leon is verkrijgbaar als hatchback en als stationwagon, in het laatste geval heet hij Leon Sportstourer. Onder de motorkap vind je een driecilinder 1,0-liter (e)TSI, een 1.5 (e)TSI met vier cilinders of twee vermogensvarianten van de 2.0 TDI-dieselmotor. De Leon is momenteel niet leverbaar met plug-in hybride aandrijflijn.

Interieur en ruimte-aanbod Seat Leon

De Leon blijkt een praktische metgezel. “Wat betreft het interieur ben ik enorm blij! De kwaliteit is prima en ik heb geen last van kraakjes. Met mijn 1,99 meter lengte zit ik heerlijk en heb ik genoeg hoofdruimte over”, schrijft de enthousiaste eigenaar van een Leon Hatchback. Hij vervolgt: “Tot mijn verbazing kan ik achter mijzelf zitten en kan ik eindelijk drie passagiers meenemen in plaats van twee.” Ook de Sportstourer blijkt voldoende ruim, als we deze bestuurder mogen geloven. “De kinderen in kinderstoeltjes kunnen hun beentjes goed kwijt zonder tegen m'n stoel te trappen, wat een ritje nog fijner maakt. Laadruimte achterin is met 620 liter meer dan voldoende.”

Infotainment en storingen Seat Leon

Net als onder meer de Volkswagen Golf 8 heeft de Seat Leon het nieuwste infotainmentsysteem van de Volkswagen Group aan boord. Dit kenmerkt zich door de zeer beperkte hoeveelheid knoppen, een keuze waar men eerder niet dan wel enthousiast over is. “Fysieke knoppen, ik hoef er heus niet veel maar een knop voor stoelverwarming zou al prettig zijn”, schrijft een geïrriteerde gebruiker. “Daarnaast is het vreemd dat de schuifbalken onder het navigatiescherm geen licht geven waardoor je in het donker je leeslamp aan moet zetten om de temperatuur hoger of lager te zetten.”

Wie zijn Leon als een van de eerste eigenaren in gebruik nam, kon te maken krijgen met storingen van het centrale scherm. “Het multimediasysteem had soms wat nukken, waardoor het gast-account regelmatig primair actief was. Ook is het meerdere keren voorgekomen dat het systeem niet ‘connected’ was. Soms werkte Spotify niet goed, maar vorige week de eerste OTA-update geïnstalleerd en tot op heden geen verstoringen meer.”

Een andere gebruiker kreeg op vakantie te maken met een uitvallend centraal beeldscherm, waardoor ook basisfuncties wegvallen. “Scherm op zwart. Geen navigatie, geen audio, geen bediening van de airco, geen parkeersensoren, geen achteruitrijcamera, echt helemaal niets meer”, zo ervaarde een bestuurder op vakantie. Afgezien van het wat weerbarstige infotainmentsysteem melden eigenaren geen structurele problemen.

Lane assist niet gewaardeerd

De Seat Leon is voorzien van de nodige rijassistenten. Neem de adaptieve cruisecontrol, waar men over het algemeen weinig klachten over heeft. Een dergelijk systeem is niet voor iedereen onder alle omstandigheden wenselijk, waardoor sommige eigenaren graag zouden zien dat het ook als reguliere cruisecontrol kan functioneren. Dat geldt ook voor deze bestuurder: “Bijna dagelijks blijf ik mij ergeren aan de adaptieve cruisecontrol. Dit systeem is niet uit te schakelen, normale cruisecontrol is er dus niet!”

De rijstrookwaarschuwing blijkt weinig subtiel te werk te gaan. “Lane Assist pakt regelmatig oude strepen en scheuren in het asfalt om de gekozen richting aan te passen. Dit ervaar je als bestuurder door dat het stuur aan je handen begint te trekken.” Een andere eigenaar waardeert het systeem zo slecht dat hij er zelfs een groot deel van zijn review aan wijdt. Het is voor deze eigenaren te hopen dat de werking van de rijhulpsystemen met de tijd verbetert, deze zijn immers verplicht aanwezig in nieuwe auto’s.

Hoe rijdt de Leon?

Over het rijden met de Leon zijn bestuurders over het algemeen goed te spreken. “Motorisch ben ik eigenlijk best wel onder de indruk geraakt van de auto tijdens de vakantie”, schrijft de eigenaar van een 1.0 eTSI met DSG-automaat. “De auto hield zich ondanks de bescheiden motorinhoud van het driepittertje uitstekend. Bergwegen in de Pyreneeën en ook lange hellingen op de autoroute gingen echt prima.” Dit wordt beaamd door een andere 1.0-eigenaar, die ook over het onderstel van de Leon goed te spreken is. “Ik vind de wegligging echt lekker”, schrijft hij enthousiast. “De auto ligt superstrak op de weg. En ja, de 1.5 is een beest, maar deze is in mijn ogen vlot genoeg!”

De genoemde 1.5 TSI weet niet iedereen van zijn ‘beestachtige’ karakter te overtuigen. Neem de volgende opmerking van iemand die vóór de Leon met een Peugeot 308 SW 1.6 HDI reed. “De Peugeot had uit mijn hoofd 120 pk en de Seat 150 pk. Dit verschil is maar amper te merken.” Nu hij toch aan het vergelijken is: “Ten opzichte van de Peugeot vind ik de Leon stug en hard geveerd. De Peugeot vond ik comfortabeler rijden.”

Wie het comfort van de Leon naar wens wil instellen kan kiezen voor een adaptief onderstel, zoals deze eigenaar vermoedelijk deed bij het samenstellen van zijn FR Launch Edition. “Ik ben dik tevreden over het weggedrag en de automaat. Hij schakelt goed en geruisloos op. Ik heb de optie ‘drive profile’ erbij genomen zodat je zelf kunt kiezen of je een sportief randje wil, of juist comfortabel. En dat is een aanzienlijk verschil.” De mogelijkheid om een rijmodus te kiezen is standaard op FR-uitvoeringen, maar de gekozen stand beïnvloedt het onderstel alleen wanneer de optie ‘adaptieve onderstelregeling’ is aangevinkt.