De Renault Zoe is in 2023 alweer tien jaar onder ons. Samen met de Nissan Leaf is het een van de voorlopers in het elektrische segment en lange tijd was het de enige oplaadbare aanbieding in de Clio-klasse. Was het, naast een elektrische auto, ook een fijne auto om in bezit te hebben? Eigenaren geven het antwoord.

Door de jaren heen is de Renault Zoe een aantal keren voorzien van nieuwe motoren en accuvarianten, wijzigingen waar je aan de buitenkant niets van kon zien. In 2019 kreeg de auto een nieuw gezicht, een fris dashboard en verse motor- en accuvarianten. Waar de eerste Zoe het moest doen met een accupakket met 25,9 kWh bruto (en 22 kWh netto) zijn deze waarden inmiddels toegenomen tot 54,7 en 52 kWh. Het leverde een ruime verdubbeling van het rijbereik op. Daarnaast werd de Zoe sneller, het motorvermogen nam toe van origineel 88 naar maximaal 135 pk.

Is de Renault Zoe een geschikte elektrische gezinsauto?

De Renault Zoe is wat afmetingen betreft goed vergelijkbaar met zijn benzinebroeder Clio, de Volkswagen Polo en modellen als Peugeot 208 en Opel Corsa. Of dat ook in de praktijk zo overkomt? “De ruimte is goed voor elkaar. Mijn vorige auto was een Punto Evo, bekend als de ruimste in zijn klasse. De Zoe doet het zelfs nog iets beter. De ruimte voorin en achterin zijn vergelijkbaar, maar de kofferruimte is duidelijk groter”, schrijft de eigenaar van een exemplaar uit 2014.

Hij krijgt bijval van de bestuurder van een shortlease-Zoe. “Kofferbak en binnenruimte zijn voor klasse royaal te noemen. Er passen gemakkelijk twee volwassen labradors achterin en ook twee kinderstoeltjes op de achterbank.” Daarbij gaan we er wel van uit dat de honden en de kinderstoeltjes niet gelijktijdig worden vervoerd. Ook de volgende bestuurder vindt de Zoe prima geschikt als gezinsauto. “De auto lijkt klein, maar we hebben drie kinderen en die kunnen er zonder problemen en met twee autostoeltjes in.”

Minder praktische zaken zijn er ook, beschrijft deze bestuurder: “De achterportieren gaan open met een alternatieve hendel, die in de raamstijl verwerkt zit. Het lukt mij niet om de deur met één hand open te maken. Met de ene hand hanteer je de deurgreep (een soort knop die je indrukt) en met de andere hand trek je dan het portier open. Er valt zeker mee te leven, maar een ‘gewone’ greep is toch echt veel handiger.”

Geen typische Fransoos

Is de Zoe een typisch Franse auto als je kijkt naar het comfort? Eigenaren vinden van niet. “Qua veercomfort is de auto stug, maar toch comfortabel te noemen”, schrijft de bestuurder van een Zoe Q90 uit 2017. Oké, is het dan een speels scheurijzer? “Nee, koop deze auto niet als je eens leuk een paar landweggetjes stevig wilt nemen. De auto nodigt totaal niet uit om de bochten sneller te nemen dan normaal. Als je dit wel doet, zullen de elektronische systemen al snel ingrijpen.”

De voormalige eigenaar van een Twingo onderschrijft deze ervaring. “Het is niet het smijtijzertje dat mijn Twingo diesel was, je merkt dat de auto zwaar is. De auto is stug geveerd, waardoor hij in bochten nog best oké is, maar drempels zijn oncomfortabel, evenals kuilen in de weg of rijden op slecht wegdek. Maar voor 90% van de kilometers zit je heerlijk.”

Het onderstel mag dan niet per se comfortabel zijn, de Zoe heeft een andere sterke troef. Deze eigenaar van een vroege Zoe, die daarnaast een Citroën C5 heeft, beschrijft het als volgt. “Superfijn. Ik had niet gedacht dat we allebei liever in de Zoe dan in de C5 zouden rijden. Blijkbaar zijn stilte en soepel optrekken ook belangrijke comfortfactoren.”

Opvallend veel eigenaren hebben kritiek op het zitmeubilair. “De stoelen zien er geweldig uit, mooi en degelijk vormgegeven, maar heel eerlijk gezegd beloven ze meer dan ze waarmaken. Het zit beslist niet slecht, maar op één of andere manier voelen ze aan of ze nou net niet voor mij zijn gemaakt.” Het blijkt niet aan deze eigenaar te liggen. “De stoelen zijn karig uitgevoerd. Geen lendensteun en alleen hoogte en stand van de rugleuning zijn te verstellen” en “Ik vind de stoelen niet optimaal. Ze geven weinig steun onderin in de rug en ik heb liever een lagere zit” zijn andere commentaren. Natuurlijk is niets zo persoonlijk als een autostoel, maar in dit geval verdient het zeker de aanbeveling uitgebreid te gaan proefzitten voor je een Zoe aanschaft.

En het rijbereik?

Waar we het brandstofverbruik in deze rubriek doorgaans buiten beschouwing laten – daarvoor hebben we immers de rubriek ‘praktijkverbruik’ – ontkom je hier bij een elektrische auto niet aan. Het is bij zo’n model immers een stuk relevanter vanwege de te behalen actieradius. Er is dan ook geen eigenaar te vinden die het onderwerp ‘rijbereik’ uit de weg gaat. Nu zijn Zoe-rijders regelmatig pioniers met een bijbehorende instelling, waardoor zij goed weten wat ze wel en niet van hun auto kunnen verwachten. In de reviews lezen we dan ook weinig over range anxiety.

De ‘originele’ Zoe, met netto 22 kWh accucapaciteit, geeft bij deze eigenaar zo’n 140 tot 150 km aan range. “Ons gebruik is een mix van stadsverkeer, regio-ringwerk en snelweg. Overigens zou je bereik over binnenwegen aanmerkelijk groter zijn, en als je file rijdt kom je zelfs in Groningen vanuit Utrecht.” Toch moet je bij langere ritten blijven opletten, merkt de eigenaar van een jonger exemplaar op. “De actieradiusmeter is niet zo nauwkeurig als je zou hopen. Je moet dat scherp in de gaten houden en zeker niet tot de laatste kilometer doorrijden.”

Degradatie en accu-upgrade

Of de actieradius ook door de jaren heen stand houdt hangt van meerdere factoren af. De eigenaar van een gebruikte Zoe heeft na 123.000 km de batterijstatus laten controleren. “Als de accu de komende jaren net zo weinig degenereert als de eerste zeven jaar (nu 2 procent minder dan nieuw) dan verwacht ik er minimaal nog 25.000 km mee te rijden. Maar eigenlijk wil ik er nog tien jaar mee doen. Dan wordt het pas echt milieuvriendelijk. Of beter gezegd 'minder milieubelastend'.” Een exemplaar met bijna 190.000 km op de teller kwam er in een test van AutoWeek aanzienlijk minder goed vanaf. In dat geval is het voor eigenaren prettig als ze gebruik maken van de accuhuur-constructie, waar Renault inmiddels van is afgestapt.

Voor wie te maken krijgt met accudegradatie of simpelweg het rijbereik wil uitbreiden biedt Renault een unieke service aan: een upgrade van het batterijpakket. Zo liet deze eigenaar de originele 22 kWh-accu na 100.000 km vervangen door een exemplaar met 40 kWh capaciteit om zo het rijbereik bijna te verdubbelen tot een praktijkrange van zo’n 210 tot zo’n 260 kilometer.

Naast de mogelijke accudegradatie zijn er een aantal aandachtspunten. Zo kan een zingend geluid wijzen op een defecte reductiebak en kan de kachelmotor op termijn bijgeluiden gaan produceren. Daarnaast geeft het R-link media- en navigatiesysteem bij sommige gebruikers storing en melden meerdere eigenaren dat functies te traag laden. “De achteruitrijcamera is ook niet alles: voordat deze aanspringt ben je al geparkeerd, tenzij je 10 seconden wacht.” Afgezien van deze aandachtspunten blijkt de Zoe, afgaand op de reviews van gebruikers, een behoorlijk betrouwbare metgezel. We lezen dan ook meer dan eens dat na de eerste Zoe de aanschaf van een nieuw exemplaar volgt.