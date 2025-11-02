De huidige generatie Scenic is sinds 2024 op de markt. In Nederland zijn er tot nu toe iets meer dan vierduizend van verkocht. AutoWeek heeft de Renault meerdere keren getest en we zijn zeer tevreden over de Fransman. Nu geven we het woord aan de Scenic-rijder zelf. Genoeg input, want er zijn maar liefst 18 gebruikersreviews van de Scenic E-Tech Electric.

De Scenic stond tot voor kort bekend als een middelgrote MPV. De huidige generatie heeft dit concept losgelaten. Renault gaat met de trend en maakte van de Scenic een elektrische cross-over. Recent daalde de auto nog in prijs, waardoor de Scenic E-Tech nu voor minder dan €40.000 te koop is.

Aandrijving

De Renault Scenic E-Tech is leverbaar met twee verschillende aandrijflijnen. De Evolution en Techno uitvoeringen zijn te krijgen met een 170 pk sterke elektromotor. De Techno is overigens ook verkrijgbaar met de sterkere 220 pk motorisering. De 170-pk versie krijgt zijn stroom uit een 60-kWh accupakket, terwijl de sterkere Scenic een accucapaciteit van 87 kWh heeft.

Binnenkort publiceren we een praktijkverbruik van de Renault Scenic E-Tech Electric.

Snelladen valt tegen

De 1700pk uitvoeringen van de cross-over kunnen aan de snellader met 130 kW laden. De versies met meer vermogen kunnen laadvermogens van 150 kW behalen. Althans, dat is de fabrieksopgave. In de praktijk haalt bijna niemand dit: “Het snelladen valt tegen. ‘Koud’ laadt de auto met 75 à 85 kW, ver onder de geadverteerde 150 kW die de Renault zou moeten aankunnen.” Een ander schrijft over zijn Scenic in de Iconic-uitvoering: “Bij de snellader kwam ik op 140 kW uit. De snelheid is niet heel hoog, maar de curve is netjes. Van 20 procent naar 50 procent duurt zo’n 13 minuten.”

Frans geveerd

De Scenic is eerder een comfortabele, dan een sportieve auto. “Drempels voel je, maar zijn niet storend. Hij deint niet en de wielen volgen keurig mijn stuurbewegingen.” Een ander beoordeelt de Renault als comfortabel: “Als je echt sportief wil rijden, kun je beter een andere auto uitzoeken”, wordt gesteld. De Scenic met 220 pk gaat van 0 tot 100 in 7,9 seconden. Volgens deze reviewer is dat ‘ruim voldoende voor mijn ‘burgerlijke’ gebruik.’

Zitten in de Scenic E-Tech

Over het zitten in de Scenic zijn de recensies wisselend. Een bezitter van de Techno-uitvoering schrijft: “De stoelen zijn comfortabel, de massagefuncties dragen daaraan bij.” Een andere gebruiker schrijft over de stoelen dat het even zoeken was naar een goede zitpositie. De stoel biedt weinig ondersteuning aan de onderbenen. “Best wel irritant”, schrijft de eigenaar. Na een tijdje wordt het beter: “Het begint vreemd, maar went snel. Alles is in alle richtingen te verstellen en persoonlijk vond ik snel een positie die mij rust gaf.”

Een langere Scenicrijder (1,92 m) ergert zich aan de gebrekkige ondersteuning: “Grootste nadeel vind ik het zitgedeelte van de stoelen voor: het is lastig om een goede zithouding te vinden. De rugleuning is prima en er is een goede lendensteun, maar het zitvlak is te kort en het ontbreekt vooral aan instelbaarheid.” Tevens vindt de reviewer het ‘onbegrijpelijk’, dat de stoelen in de Alpine-uitvoering niet elektrisch verstelbaar zijn.

Zo zit de Scenic op de achterbank

Op de tweede zitrij van de Scenic hebben passagiers niets te klagen, schrijft de bezitter van de Scenic Iconic: “Op de achterbank is het heerlijk ruim. Enorm veel beenruimte en allerlei handigheden om je telefoon op te laden.” Diezelfde automobilist is ook onder de indruk van het gemak waarmee je de achterbank kan betreden. “De instap is zeer royaal, omdat de deuren heel ver open kunnen en erg breed zijn. Dat is echt fantastisch, vooral achterin als wij onze peuter in een kinderstoel willen tillen. De ramen zijn ook lekker groot waardoor je echt merkt dat je te maken hebt met een ruime gezinsauto.”

'Genoeg bagageruimte voor vakantie'

De kofferbak van de Scenic meet 545 liter. De meeste gebruikers zijn tevreden daarover. “Voldoende om heel de vakantiezooi mee te nemen onder de hoedenplank”, luidt het oordeel. Hoewel de grootte prima is, blinkt de achterbak niet uit in gebruiksvriendelijkheid: “Wel jammer dat de oplaadkabel onderin een trunkje moet”, schrijft een Scenic-rijder. Een ander vindt de opening onpraktisch: “De opening is vrij smal, links en rechts liggen achter plastic enorme pakketten. De tildrempel is wel hoog maar ik heb beide nog niet als een groot nadeel ervaren.”

Multimedia

Het infotainment in de Renault Scenic maakt gebruik van de software van Android, daardoor zijn er veel Google-apps standaard ingebouwd. Dat werkt prettig, schrijft deze reviewer: “Het dashboard is zeer gebruiksvriendelijk en werkt zoals het moet werken en ik heb nagenoeg geen haperingen gehad.” Een ander schrijft: "Het snelle multimediasysteem en de intuïtieve navigatie maken het een plezier om in te rijden.” Het systeem is niet perfect, meldt deze eigenaar: “De integratie met Google Automotive werkt goed, alleen het aantal apps is nog wel erg beperkt. Ook is het updatebeleid van Renault niet erg duidelijk.” De eigenaar van een Scenic uit 2024 merkt ook dat de verbinding niet altijd je van het is: “De verbinding valt vaak weg of werkt niet lekker over de telefoon met Bluetooth tethering.” Het is geen ramp, volgens deze reviewer: “Gelukkig kun je snel wisselen tussen het on-board Android systeem en Android Auto, waardoor dat niet onoverkomelijk is.”

In meerdere gebruikersreviews komt naar voren dat de Renault-app weleens kuren vertoont. Scenic-rijders waarderen de knop waarmee je alle veiligheidswaarschuwingen in één keer kunt uitschakelen: “Renault verdient een pluim voor het introduceren van een aparte knop om alle veiligheidsinstellingen bij aanvang van iedere rit weer naar jouw smaak in te stellen.”

Ergernissen

De meest beschreven ergernis van bestuurders van de Scenic E-tech is het zogeheten spook- of fantoomremmen. Tijdens het rijden op de adaptieve cruisecontrol, kan de auto een voorligger herkennen, die er niet is, en abrupt vaart verminderen of remmen. “Dat is op een autosnelweg best gevaarlijk.” Een ander weet inmiddels hoe ermee om te gaan: “Ondertussen ben ik hieraan gewend (is overigens steeds op dezelfde plek waar ik langs kom), dus dan even voet op het 'gaspedaal’ en dan is er niets aan de hand.”

Storingen zijn bij de meeste Scenic E-techs waarover een gebruikersreview is geschreven slechts enkele keren voorgekomen. Niet iedereen heeft zoveel geluk; een berijder lijkt te maken te hebben met een ‘maandagochtendexemplaar’. In ruim een jaar tijd hebben zich veel storingen voorgedaan, waardoor de Scenic E-Tech Techno vaak bij de dealer heeft gestaan. Dit lijkt gelukkig een uitzondering. Over het algemeen zijn reviewers tevreden over de lage onderhoudsvraag van hun EV.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!