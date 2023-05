In het gamma van Renault vind je momenteel de Mégane Estate en de Megane E-Tech Electric. De tweede is een geheel nieuw model hatchback (zonder accentje op de 'e') en alleen verkrijgbaar met een elektrische aandrijflijn. De stationwagon stamt nog af van het model uit 2015, waarvan eigenaren in deze rubriek hun ervaringen delen. Was en is deze Mégane een goede keuze? Gebruikers geven het antwoord.

De huidige generatie ‘normale’ Mégane stamt, zoals geschreven, alweer uit 2015. In 2020 werd het model optisch licht herzien terwijl de auto onderhuids steviger werd aangepakt. Zo kreeg hij optioneel de E-Tech plug-in hybride aandrijflijn, niet te verwarren met de elektrische Megane E-Tech. Een jaar na de facelift verdween de hatchback uit het gamma en kun je alleen nog een station-Mégane voltanken. In dit artikel lees je ook over de hatchback, waar meerdere reviewers voor kozen.

Ruimte Renault Mégane

Traditioneel schermt een Franse auto met rij- en zitcomfort. De Mégane beantwoordt grotendeels aan dat beeld, zo bevestigen meerdere gebruikers in hun review op AutoWeek.nl. “In de auto is aan ruimte geen gebrek”, schrijft een van hen. “Met vier volwassenen is het goed vertoeven en ook achterin is er voldoende knieruimte. Doordat de daklijn bij de Estate wat hoger is op de achterste zitrij is voor langere mensen nog wat ruimte over tot het plafond.” Dat geldt in mindere mate voor de hatchback, waarover de volgende gebruiker schrijft: “De beenruimte op de achterbank is simpelweg te krap. Achter mijzelf als bestuurder past niemand zonder dat ik naar voren schuif, met mijn eigen knieën tegen het stuur. En met 1,80 meter ben ik echt niet extra lang.”

Tot slot laat een Estate-rijder zich nog horen over de kofferruimte. In vergelijking met zijn Mégane Estate van het voorgaande model blijkt deze kleiner: “De kofferbakruimte is echt een stuk kleiner dan bij de vorige. Dit was bekend, maar in de praktijk kwam het vaak voor dat ik moest stapelen.” Wellicht doelt deze gebruiker op de oppervlakte, want de koude cijfers laten slechts drie liter verschil zien in het voordeel van zijn vorige auto.

En het zitcomfort?

Met de ruimte voor inzittenden zit het wel goed, zeker in de Estate. Wat zitcomfort betreft benadrukken eigenaren met name de sportzetels in hun Mégane GT-Line. “De alcantara sportstoelen zitten goed, ook al zijn ze wel harder dan de stoelen in de Bose-uitvoering. Ze geven wel genoeg ondersteuning en geïntegreerde hoofdsteun ziet er goed uit”, schrijft zo’n eigenaar. Mocht er toch een kritiekpunt zijn: “De kuipstoelen zijn heel fijn, echter ietsjes te kort en ook had het zitvlak voor mij wel wat verder mogen kunnen zakken”, voegt een ander toe.

Ook de standaard stoelen stemmen over het algemeen tevreden, al melden twee gebruikers een andere uitdaging. Deze hatchbackrijder beschrijft het als volgt: “De stoelen bieden voldoende instelmogelijkheden. Wel irritant is dat als ik de afstand tot de pedalen naar wens heb ingesteld, ik met mijn rechter onderbeen tegen hard plastic leun. Dit is de rand van de middenconsole.”

Bediening en infotainment

In de meeste Méganes vind je een groot, staand infotainmentsysteem met R-Link 2-software. Dit blijkt het minst overtuigende punt van de auto, want maar weinig gebruikers zijn er uitgesproken positief over. “R-Link 2: hoewel ik mijn weg erin heb kunnen vinden werkt het allemaal zo-zo, voicecommando’s en navigatie zijn ondermaats”, aldus de eigenaar van een Estate dCi Bose uit 2017. Iets genuanceerder is de rijder van een soortgelijke auto: “Tja, over R-Link 2 zijn mijn gevoelens gemengd. Het is een mooi groot scherm, ik ben blij dat ik nu en navigatie en muzieklijst tegelijk op mijn scherm heb staan. De kleuren zijn goed, maar touch zou iets sneller mogen reageren.”

Deze eigenaar concludeert: “Als Renault het R-Link 2-systeem nou ook nog een stuk zou verbeteren dan kan ik met recht zeggen dat je in de nieuwe Mégane een premium-gevoel hebt voor een niet-premium prijs.”

Hoe rijdt de Mégane?

We noemden al eerder het traditionele Franse comfort. Wat kunnen Mégane-eigenaren hiervan verwachten? “De auto ligt strak op de weg en blijft in bochten fijn sturen. Het onderstel is wat losjes geveerd, maar zeker niet zo deinend als Renault vroeger is geweest. Hobbelige klinkerwegen zijn comfortabel te berijden en ook de vele drempels in de stad zijn geen probleem”, schrijft de eigenaar van een Mégane TCe 130 Bose. De GT-Line heeft een iets stevigere onderstelafstemming, al was het verschil volgens deze hatchbackrijder ooit groter. “Hij is een stuk minder hard geveerd/gedempt dan de vorige GT-Line, was even wennen maar ik vind het nu wel prima. Hij stuurt prettig (in sportmodus, dus met zwaarder sturen) en gaat gewoon lekker de bocht door.”

Over de instelbare stuurbekrachtiging heeft deze jonge bestuurder een andere mening: “Ik prefereer persoonlijk de comfortstand van het Multi-sense-systeem. Hierbij is het stuurtje namelijk lekker licht, waarbij de auto vlotjes aanvoelt. Bij de sportstand wordt het stuur naar mijn mening onnodig zwaar zonder iets te veranderen aan de rijbeleving.”

De EDC-automaat met dubbele koppeling is er niet een van het snelste soort, merken meerdere gebruikers op. “De automaat voldoet, als je langzaam optrekt, dan merk je bijna niet dat ie schakelt. Trek je volgas op, dan merk je wel een beetje vertraging bij het schakelen”, aldus een bestuurder die deze transmissie rijdt in combinatie met een 110 pk dieselmotor. Ook van de eigenaar van een sportiever geënte Mégane GT 205 mag het wel wat sneller: “EDC-automaat met 7 versnellingen kan soms ‘lui’ zijn met optrekken. Je kan de automaat een handje helpen door eerst terug te schakelen (via de shifters naast het stuur) en dan te planken.”

Echt sportief wordt zo’n Mégane dus niet. Waar hij het beste tot zijn recht komt? “Sterktste punt is het comfort op de snelweg/autoroute”, schrijft de bestuurder van een Estate diesel zonder GT-Line-pakket, “echt een onvervalste kilometervreter. Meerdere keren mee naar Spanje en Italië gereden en daarvoor is deze auto echt een aanrader.”

Storingen en ergernissen

Is het dan allemaal pais en vree met de Mégane? Nee, dat niet. ‘Ook traditioneel Frans’, zullen sommige lezers mompelen, al bewijst deze rubriek dat maar weinig merken volledig verschoond blijven van problemen. Punten die Méganerijders meerdere malen aanstippen: bijgeluiden veroorzaakt door de achteras van de Estate. “In de vorige update vermeldde ik herstel van krakende achteras middels een soort schuim”, schrijft de gebruiker van zo’n auto, om te vervolgen: “Nou dat heeft een jaar geholpen. Inmiddels is de achteras geheel vervangen.” Bij een andere eigenaar dook na 65.000 km een soortgelijk probleem op: “De achteras veroorzaakte een vervelende tik en is geheel vervangen.” Tegelijkertijd werd een reactiestang in de voorwielophanging vervangen, wat vaker voor lijkt te komen rond deze kilometerstand. Een andere algemeenheid blijken niet goed aansluitende portieren en portierrubbers, wat kan worden verholpen door de deuren opnieuw af te stellen.

Daarnaast blijkt de EDC-automaat met dubbele koppeling niet geheel probleemloos. Los van dat sommige gebruikers hem niet prettig vinden schakelen is de transmissie bij meerdere eigenaren vervangen. Automaten met dubbele koppeling vormen voor meerdere merken een uitdaging, opvallender is dat ook de handgeschakelde versnellingsbak in twee gevallen (dCi 110, 2017 en TCe 130, 2016) vroegtijdig de geest gegeven heeft.

De laatste generatie Mégane is volgens zijn eigenaren met name een comfortabele cruiser die overtuigt met voldoende ruimte voor inzittenden, prima stoelen en een randje rijdynamiek. Daar staat een moeilijk te doorgronden infotainmentsysteem tegenover en ook op technisch gebied zijn er de nodige aandachtspunten. Goed nieuws: in nieuwe modellen als de Megane E-Tech Electric en Austral heeft Renault het infotainmentsysteem vervangen door een sneller, op Android Automotive gebaseerd systeem.