Praktijkervaring Renault Clio: dit vinden eigenaren van hun auto

Een stuk volwassener uitgevoerd, maar nog steeds herkenbaar als Renault Clio. Dat is de jongste generatie van Renaults populaire B-segmenter, die sinds 2019 op de markt is. Hoewel hij de verkoopcijfers van zijn voorgangers niet meer evenaart blijft het een graag geziene gast op de Nederlandse weg. Hoe ervaren eigenaren hun Renault Clio?

In de Review-sectie op AutoWeek.nl delen negentien eigenaren van de nieuwe Clio hun wel en wee. Acht van hen kozen er voor de 140 pk sterke Hybrid, die naar zeggen van Renault gebruik maakt van Formule 1-geïnspireerde hybridetechniek. Ook de Clio Bi-fuel komt voor in de reviews, maar deze variant met lpg-installatie is inmiddels uit de prijslijst geschrapt.

Clio is opvallend stil

De aandrijflijn behandelen we later, we beginnen met het comfort en de rijeigenschappen van de Clio. Daarover zijn eigenaren vrijwel unaniem positief. “De stoelen zitten erg gerieflijk, ook na uren zitten ze nog steeds prima.” Ook de bestuurder die eerder grotere Duitsers reed is zeer tevreden. “Natuurlijk hebben de E-Klasse en A5 betere stoelen, maar de Clio zit daar niet heel ver vandaan.” Opvallend vaak wordt ook de stilte aan boord genoemd. “Boven alles is de Clio comfortabel en stil. Het meest hoorbaar is het afrolgeluid van de banden.”

Wat ruimte-aanbod betreft doet de Renault Clio wat je van een auto in dit segment mag verwachten, maar niet veel meer dan dat. “Ruimte achterin is met kinderzitjes niet verbeterd”, schrijft een eigenaar. Ook qua functionaliteit komen personen achterin er wat bekaaid vanaf, volgens een ander: “Er is geen enkele vorm van verlichting voor de achterbank. Niet handig als je daar bijvoorbeeld een ijskrabber of ramentrekker op de vloer hebt liggen.”

Hoe rijdt de Clio?

“Hoe zit het dan met de rijeigenschappen en de beleving? Is het een driver's car?” Het is de vraag die de eigenaar van een Clio Hybrid 140 zelf aan zijn lezers stelt, om direct te beantwoorden. “Dat laatste is het misschien niet echt, maar het is zeker een leuke en comfortabele auto om in te rijden. Het sturen voelt goed en lekker direct, zeker in de sportstand. Het vermogen is mede dankzij de elektrische ondersteuning direct beschikbaar, de auto ligt goed op de weg en ‘glijdt’ soepel door de bochten.”

Hij vindt bijval bij anderen, onder wie deze bestuurder van een Clio 130 R.S. Line: “Het onderstel is precies mijn smaak. Ik zou het niet stevig willen noemen, eerder prettig comfortabel zonder deinerig te worden. Je kunt bochten erg vlot nemen, er is veel grip en de besturing is direct. De auto doet wat je verwacht en dat wekt vertrouwen.” Minder woorden gebruikt de bezitter van een Clio Hybrid E-Tech uit 2021: “De Clio rijdt als een klasse groter, lees comfortabeler en sneller.”

Infotainment en elektronica

Over het multimedia- en navigatiesysteem in de Clio zijn gebruikers overwegend positief. “Het multimediasysteem werkt erg fijn en goed, de indeling is ook heel logisch. Heel handig is dat je het systeem heel eenvoudig naar eigen wensen kan instellen.” Ook het gebruik van Apple CarPlay en Android Auto bevalt. “Het gemak ook waarmee je ‘swipet’ tussen Android Auto en de eigen Renault-architectuur is verbluffend eenvoudig. Dat heeft Renault prima voor elkaar. Ook door de plaatsing van een mooi groot scherm met heldere graphics, dat zonder te haperen reageert op zowel aanraken als stemcommando’s.”

De Clio is verkrijgbaar met een aantal rijhulpsystemen, waaronder adaptieve cruisecontrol. Hoewel deze in eerste instantie goed lijkt te bevallen komt een eigenaar hierop terug. “Ik wil mijn ervaringen met de adaptieve cruisecontrol nuanceren: ik ben toch niet helemaal tevreden. Zeker in de spitstijden reageert de auto onrustig op voor mij invoegende auto’s door (te) hard te remmen. Met rustig verkeer en kleine snelheidsverschillen is het wel een prettige optie.”

Sleutelkaart wegleggen

De Clio blijkt, op basis van de reviews op deze site, vooralsnog betrouwbaar. Wel kreeg een eigenaar van een Clio Hybrid te maken met storingsmeldingen die na enkele resets bij de dealer niet meer terugkeerden. Een andere Hybridist strandde met een lege 12V-accu. De auto blijkt stroom te verbruiken als de sleutelkaart na afsluiten van de auto in de buurt blijft. “Het bereik is zo’n 3,7 meter en gaat door muren heen. De sleutel verder weg leggen helpt, sindsdien heb ik geen problemen meer gehad.”

Dezelfde rijder ervaart een andere eigenaardige klacht, het kort flitsen van de mistverlichting bij het uitrollen. “Bij wegversmallingen en andere verkeerspunten kan dit tot gevaarlijke situaties zorgen. Sommige tegenliggers denken dat ik ze dan voorrang verleen terwijl dat dat niet het geval is.” In de reacties melden meerdere bestuurders hetzelfde fenomeen. Inmiddels is de dealer met deze kwestie bezig.

Afgezien van deze specifieke incidenten beperken ergernissen tot het multimediasysteem. “Als je bijvoorbeeld een telefoongesprek ophangt blijft het scherm gewoon doortellen, alsof er nog verbinding is. Het reageert dan niet meer op aanraking en herpakt zich na één of twee minuten.” Meerdere eigenaren maken melding van een (kort) uitvallende of vastlopende centrale display. “Aantal keren gehad dat systeem uitviel tijdens het rijden, dit heb ik alleen door auto van contact te halen kunnen verhelpen. Ook het digitale instrumentarium is eens tijdens het rijden uitgevallen.”

Motoren en aandrijving

De Renault Clio is zowel leverbaar met traditionele verbrandingsmotoren als met een 140 pk sterke hybride aandrijflijn. Deze laatste gebruikt een complexe aandrijflijn, die niet op alle punten overtuigt. “Natuurlijk is geen enkele automatische aandrijflijn perfect”, schrijft de bestuurder van een Hybrid 140 Initiale Paris, “en zo ook deze niet. Het systeem is complex en indrukwekkend maar heeft het soms zo druk dat het zichzelf voorbij lijkt te draven. De auto houdt zo nu en dan te lang een hoge versnelling aan, wat zorgt voor meer geluidsproductie en een hoger brandstofverbruik.” Dit gedrag wordt door een andere chauffeur bevestigd, al wordt het gevolgd door een compliment. “Het is zeker niet hinderlijk en van schokken is geen sprake. Ik vind het heel soepel schakelen.”

Over de gangbare aandrijflijnen hebben eigenaren geen specifieke opmerkingen, de variant met 130 pk in combinatie met automaat bevalt in ieder geval goed. “De automaat schakelt nagenoeg schokvrij en heel snel, heel soms voel je een schokje bij het afremmen voor een stoplicht. De schakelflippers gebruik ik zelden, omdat het gewoon niet nodig is.”